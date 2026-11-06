Công đoàn PETROVIETNAM gặp mặt, tri ân các thế hệ cán bộ công đoàn khu vực phía Nam

Ngày 6/11, tại TP Hồ Chí Minh, Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Công đoàn PETROVIETNAM) tổ chức chương trình gặp mặt cán bộ công đoàn các thời kỳ khu vực phía Nam.

Chương trình có sự tham dự của ông Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PETROVIETNAM; ông Nguyễn Mạnh Kha, Chủ tịch Công đoàn PETROVIETNAM; ông Hoàng Xuân Hùng, nguyên Phó Chủ tịch HĐTV, nguyên Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Liên lạc Hưu trí PETROVIETNAM; bà Nghiêm Thùy Lan, nguyên Chủ tịch Công đoàn PETROVIETNAM; cùng cán bộ công đoàn qua các thời kỳ.

Trong không khí ấm áp, nghĩa tình của buổi gặp mặt, các thế hệ cán bộ công đoàn có dịp cùng ôn lại truyền thống 65 năm của ngành Dầu khí Việt Nam và chặng đường 35 năm xây dựng và trưởng thành của tổ chức công đoàn; ôn lại những kỷ niệm trong quá trình công tác, những khó khăn, thử thách đã vượt qua và những thành quả được vun đắp bằng tâm huyết, trách nhiệm của nhiều thế hệ.

Lãnh đạo Tập đoàn, Công đoàn PETROVIETNAM tặng hoa tri ân nguyên lãnh đạo, cán bộ công đoàn các thời kỳ

Dù trải qua những giai đoạn phát triển với yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện hoạt động khác nhau, các thế hệ cán bộ công đoàn PETROVIETNAM vẫn luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc, gần gũi với người lao động. Chính sự bền bỉ, gắn bó ấy đã góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, trở thành cầu nối giữa người lao động với doanh nghiệp, đồng hành cùng sự phát triển của PETROVIETNAM.

Thay mặt lãnh đạo Công đoàn PETROVIETNAM, ông Nguyễn Mạnh Kha, Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn gửi lời tri ân sâu sắc đối với các thế hệ lãnh đạo, cán bộ công đoàn đã dành nhiều tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm cho sự nghiệp xây dựng, phát triển của Tập đoàn nói chung và tổ chức công đoàn nói riêng.

Ông Nguyễn Mạnh Kha, Chủ tịch Công đoàn PETROVIETNAM bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ lãnh đạo, cán bộ công đoàn

Kể từ khi thành lập ngày 16/12/1991, Công đoàn PETROVIETNAM đã trải qua nhiều giai đoạn thay đổi về mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ. Chủ tịch Công đoàn PETROVIETNAM Nguyễn Mạnh Kha nhấn mạnh mục tiêu xuyên suốt của tổ chức công đoàn vẫn là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm và nghĩa tình, đóng góp tích cực vào kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Theo Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn, những đóng góp của các thế hệ cán bộ công đoàn không chỉ được ghi nhận qua các thành tích, danh hiệu hay phần thưởng cao quý, mà còn hiện diện trong những việc làm thầm lặng, sự tận tụy trên các công trình, dự án, nhà máy và sự quan tâm, sẻ chia dành cho người lao động. Chính những cống hiến bền bỉ ấy đã góp phần xây dựng nền tảng, truyền thống và bản sắc của Công đoàn PETROVIETNAM hôm nay.

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập, Công đoàn PETROVIETNAM vinh dự được Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Phần thưởng cao quý này là sự ghi nhận đối với những đóng góp của tổ chức công đoàn và các thế hệ cán bộ, đoàn viên, người lao động, đồng thời là nguồn động viên để Công đoàn PETROVIETNAM tiếp tục phát huy truyền thống trong giai đoạn mới.

Từ nền tảng đã được các thế hệ đi trước vun đắp, ông Nguyễn Mạnh Kha cho rằng, trước yêu cầu phát triển mới của PETROVIETNAM, tổ chức công đoàn cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, đặc biệt quan tâm đến người lao động trực tiếp tại các công trình, dự án và đơn vị sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, Công đoàn PETROVIETNAM sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc; phát huy vai trò đồng hành cùng Tập đoàn trong thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và triển khai những công trình, dự án trọng điểm.

Không chỉ là dịp nhìn lại những dấu ấn của tổ chức công đoàn, buổi gặp mặt còn gợi nhắc về hành trình 65 năm xây dựng, phát triển của ngành Dầu khí Việt Nam, nơi các thế hệ người lao động đã cùng nhau viết nên những trang truyền thống đáng tự hào.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn, ông Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PETROVIETNAM bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của tổ chức công đoàn, các thế hệ người lao động trong suốt quá trình xây dựng, phát triển của Tập đoàn. Từ những ngày đầu hình thành lực lượng tìm kiếm, thăm dò dầu khí đến khi phát triển thành Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PETROVIETNAM đã hiện thực hóa khát vọng "tìm dầu để làm giàu cho Tổ quốc", đi từ "không" đến "có" xây dựng hệ thống chuỗi giá trị công nghiệp - năng lượng hoàn chỉnh, đồng bộ, đóng góp quan trọng vào thực hiện sứ mệnh bảo đảm “5 An”, gồm an ninh năng lượng, an ninh kinh tế, an ninh lương thực, an ninh quốc phòng và an sinh xã hội. Đằng sau những kết quả đó là sự nỗ lực, cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, kỹ sư, công nhân và người lao động, cùng vai trò đồng hành, động viên và khích lệ của tổ chức công đoàn các cấp.

Ông Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PETROVIETNAM bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của tổ chức công đoàn trong suốt quá trình xây dựng, phát triển của Tập đoàn

Trong bối cảnh tình hình địa chính trị và thị trường năng lượng thế giới có nhiều biến động, PETROVIETNAM vẫn nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và đạt được những kết quả nổi bật. Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu toàn Tập đoàn đạt khoảng 1,2 triệu tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm trước 3 tháng. Kết quả này tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và sự cống hiến bền bỉ của tập thể người lao động PETROVIETNAM.

Từ những thành tựu đã đạt được, ông Trần Quang Dũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, trí tuệ và tinh thần sáng tạo của đội ngũ người lao động trong giai đoạn phát triển mới. Việc mang tên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam không chỉ đánh dấu bước chuyển về mô hình, định hướng hoạt động mà còn thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng và đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với Tập đoàn. Trên hành trình hướng tới mục tiêu trở thành một trong những tập đoàn công nghiệp, năng lượng hàng đầu khu vực và thế giới, tổ chức công đoàn tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc tập hợp, động viên, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của người lao động.

Trong dòng hồi tưởng ấy, ông Hoàng Xuân Hùng, nguyên Phó Chủ tịch HĐTV, nguyên Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Liên lạc Hưu trí PETROVIETNAM đã chia sẻ những dấu mốc trong hành trình phát triển của ngành. Từ những năm tháng gian khó trong hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí đến quá trình phát triển các lĩnh vực khí, điện, lọc hóa dầu, phân bón và dịch vụ kỹ thuật, mỗi chặng đường đều ghi dấu nỗ lực, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của các thế hệ người lao động.

Ông Hoàng Xuân Hùng, nguyên Phó Chủ tịch HĐTV, nguyên Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Liên lạc Hưu trí PETROVIETNAM chia sẻ những dấu mốc trong hành trình phát triển của ngành Dầu khí.

Để có được vị thế hôm nay, PETROVIETNAM đã trải qua không ít giai đoạn khó khăn, thử thách, đòi hỏi sự đoàn kết, nỗ lực và cống hiến không ngừng của các thế hệ cán bộ, kỹ sư, công nhân và người lao động. Trong hành trình đó, tổ chức công đoàn đã phát huy vai trò tập hợp, động viên, tạo sự gắn kết để người lao động yên tâm công tác, đóng góp vào sự phát triển chung của Tập đoàn.

Những câu chuyện và ký ức được các thế hệ đi trước chia sẻ không chỉ gợi lại một chặng đường nhiều dấu ấn, mà còn truyền thêm niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ công đoàn hôm nay. Đó cũng là thông điệp được ông Hoàng Phúc Long, Chủ tịch Công đoàn Liên doanh Vietsovpetro, đại diện các thế hệ cán bộ công đoàn PETROVIETNAM hôm nay bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp của các thế hệ cán bộ công đoàn qua các thời kỳ.

Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro Hoàng Phúc Long khẳng định, những thành quả được vun đắp trong suốt 35 năm không chỉ là niềm tự hào của tổ chức công đoàn, mà còn là nền tảng vững chắc, là di sản quý báu để thế hệ cán bộ công đoàn hôm nay học hỏi, kế thừa và tiếp tục phát triển. Mỗi thành tựu, mỗi kinh nghiệm và giá trị truyền thống được trao truyền đều là nguồn động viên để đội ngũ cán bộ trẻ thêm vững tin, ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình đối với tổ chức và người lao động.

Ông Hoàng Phúc Long, Chủ tịch Công đoàn Vietsopetro, đại diện các tổ chức công đoàn trực thuộc PETROVIETNAM bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp của các thế hệ cán bộ công đoàn

Với tinh thần tiếp nối di sản của các thế hệ đi trước, ông Hoàng Phúc Long khẳng định quyết tâm cùng đội ngũ cán bộ công đoàn hôm nay không ngừng nỗ lực, đổi mới, nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động. Qua đó, phấn đấu xây dựng Công đoàn PETROVIETNAM thực sự trở thành mái nhà chung, điểm tựa vững chắc, nơi đoàn viên, người lao động gửi gắm niềm tin.

Khép lại chương trình, những câu chuyện được sẻ chia, những kỷ niệm được nhắc nhớ và tình cảm gắn bó giữa các thế hệ tiếp tục làm sâu sắc thêm truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, nghĩa tình của Công đoàn PETROVIETNAM. Không chỉ là dịp tri ân những người đã đặt nền móng, đóng góp cho sự trưởng thành của tổ chức, buổi gặp mặt còn tạo nên sự kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, để những giá trị tốt đẹp được tiếp tục kế thừa và phát huy.

Trên nền tảng truyền thống 35 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn PETROVIETNAM tiếp tục khẳng định vai trò là điểm tựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, đồng hành cùng Tập đoàn thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, góp phần xây dựng PETROVIETNAM ngày càng lớn mạnh.