Công đoàn Novaland đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu NVL

Công đoàn cơ sở CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu NVL nhằm phục vụ hoạt động của Công đoàn. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận, từ ngày 28/9 đến 26/10/2026.

Hiện Công đoàn Novaland đang sở hữu khoảng 4,23 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 0,176% vốn điều lệ. Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu nắm giữ sẽ giảm xuống còn khoảng 1,73 triệu đơn vị, tương ứng tỉ lệ sở hữu 0,072%.

Tạm tính theo giá đóng cửa NVL ngày 24/9 ở mức 12.200 đồng/cổ phiếu, số cổ phiếu Công đoàn đăng ký bán có giá trị khoảng 30,5 tỷ đồng.

Ở diễn biến liên quan, Novaland đang triển khai phương án chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động gần 8.007 tỷ đồng.

Đợt chào bán được thực hiện theo tỉ lệ 3:1, tức cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền dự kiến từ ngày 8/10 đến 29/10/2026; quyền mua được chuyển nhượng từ ngày 8/10 đến 26/10.

Theo phương án được công bố, nguồn tiền thu được từ việc phát hành sẽ được doanh nghiệp sử dụng toàn bộ để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và khoản phải trả quá hạn của Novaland cùng hai công ty con là Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal và Công ty TNHH No Va Thảo Điền.

Novaland dự kiến thực hiện việc sử dụng nguồn vốn thông qua góp vốn vào hai công ty con này, trong đó tối đa 916 tỷ đồng cho Nova Saigon Royal và 1.137 tỷ đồng cho No Va Thảo Điền.

Nếu hoàn tất đợt chào bán, vốn điều lệ của Novaland dự kiến tăng từ 24.020 tỷ đồng lên hơn 32.027 tỷ đồng.

Trên thị trường, NVL chốt phiên 24/9 ở mức 12.200 đồng/cổ phiếu, giảm gần 37% trong 5 tháng. Tuy nhiên, thị giá hiện vẫn cao hơn đáng kể so với vùng đáy ghi nhận trong quý I/2026.

Trong 52 tuần qua, NVL có lúc tăng tới 19.108 đồng/cổ phiếu vào ngày 28/4/2026 và xuống 9.787 đồng/cổ phiếu vào ngày 9/3/2026. Vốn hóa Novaland hiện đạt khoảng 29.305 tỷ đồng.