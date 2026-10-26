Công đoàn Ngân hàng Chính sách-Xã hội Việt Nam ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo' tỉnh Điện Biên 500 triệu đồng

Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Chính sách-Xã hội trao 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Điện Biên năm 2026. (Ảnh: LÊ LAN)

Dự, chứng kiến lễ trao nhận ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Điện Biên năm 2026, có đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên; đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Huỳnh Văn Thuận, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách-Xã hội.

Trực tiếp trao 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo tỉnh" Điện Biên, đồng chí Huỳnh Văn Thuận, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách-Xã hội gửi tình cảm, tấm lòng của cán bộ, công chức, người lao động Ngân hàng Chính sách-Xã hội với người nghèo Điện Biên; đồng chí mong rằng, hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Điện Biên luôn vững vàng niềm tin, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên; đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên trao quà lưu niệm, cảm ơn lãnh đạo Ngân hàng Chính sách-Xã hội. (Ảnh: LÊ LAN)

Thay mặt Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Điện Biên, đồng chí Mùa A Vảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh gửi lời cảm ơn đến Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Ngân hàng Chính sách-Xã hội; đồng thời khẳng định, với nguồn kinh phí 500 triệu đồng được tiếp nhận từ Công đoàn Ngân hàng Chính sách-Xã hội hôm nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" cam kết quản lý chặt chẽ, phân bổ công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đưa từng đồng vốn, từng phần quà đến tận tay những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn một cách nhanh nhất, thiết thực và hiệu quả nhất.