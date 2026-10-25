Công đoàn Lâm Đồng chăm lo thiết thực đời sống người lao động

Công đoàn Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Rừng hoa Đà Lạt, phường Lâm Viên - Đà Lạt hiện có hơn 200 đoàn viên công đoàn

Từ những chính sách thiết thực tại doanh nghiệp

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Rừng hoa Đà Lạt, phường Lâm Viên - Đà Lạt hiện có hơn 200 đoàn viên công đoàn, công tác chăm lo người lao động được cụ thể hóa bằng những chính sách gắn với nhu cầu đời sống hàng ngày. Bên cạnh thực hiện các chế độ, chính sách, công đoàn công ty còn chú trọng hỗ trợ đời sống, nắm bắt tâm tư và tạo sự gắn kết trong tập thể.

Theo ông Nguyễn Công Du, Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty, Ban Chấp hành Công đoàn công ty thường xuyên phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp chăm lo đoàn viên, thăm hỏi người lao động khi hiếu hỉ, gặp khó khăn; đồng thời, tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách, pháp luật và quan tâm bảo đảm các chế độ bảo hiểm xã hội.

Công đoàn cũng chủ động đề xuất chính sách phù hợp, tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dịp kỷ niệm để tạo sân chơi, tăng cường sự gắn bó của người lao động với doanh nghiệp.

Đoàn viên người lao động được tập gym miễn phí

Một trong những chính sách nổi bật là bố trí ký túc xá cho khoảng 100 đoàn viên, người lao động; hỗ trợ 30.000 đồng cho mỗi ca làm việc, hỗ trợ tiền vé xe và tạo điều kiện chỗ ở miễn phí cho lao động ngoài tỉnh có nhu cầu. Phòng tập gym miễn phí cũng giúp người lao động có thêm điều kiện rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần.

Với những người lao động ở xa, các hỗ trợ về nơi ở và đi lại góp phần giảm bớt chi phí sinh hoạt, giúp họ ổn định cuộc sống. Việc chăm lo được duy trì thường xuyên, xuất phát từ nhu cầu thực tế của đoàn viên, qua đó, phát huy vai trò cầu nối của tổ chức công đoàn giữa người lao động và doanh nghiệp. Công ty cũng chú trọng xây dựng môi trường làm việc ổn định, thực hiện các tiêu chí về văn hóa doanh nghiệp và an ninh trật tự.

Cùng hướng đến mục tiêu cải thiện đời sống người lao động, tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng, phường Lâm Viên - Đà Lạt các chế độ phúc lợi được cụ thể hóa thông qua thỏa ước lao động tập thể.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng hỗ trợ, bồi dưỡng tăng ca, chi trả bảo hiểm cho người lao động

Công ty thực hiện trích nộp đầy đủ, đúng thời hạn các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, trang bị bảo hộ lao động và thực hiện các chế độ hỗ trợ theo quy định. Người lao động được hỗ trợ tiền ăn trưa, ăn ca 30.000 đồng/lần, bồi dưỡng tăng ca 20.000 đồng/ca; công ty chi trả bảo hiểm con người 24/24 cho người lao động.

Trong năm 2025, tổng chi theo thỏa ước lao động tập thể đạt 562,3 triệu đồng gồm các khoản: thăm hỏi, ốm đau, hiếu hỉ, quà sinh nhật, hoạt động dành cho lao động nữ, lễ, tết, phụ cấp độc hại và nghỉ dưỡng. Công ty còn chi hơn 83,5 triệu đồng cho khám sức khỏe định kỳ và hơn 57,6 triệu đồng để mua sắm bảo hộ lao động, thuốc y tế, bồi dưỡng hiện vật.

Bà Trần Thị Ái Như, Chủ tịch Công đoàn công ty chia sẻ, công ty hiện có 85 cán bộ, công nhân viên. Thời gian qua, công đoàn công ty đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Bên cạnh đó, công đoàn cũng lắng nghe, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của người lao động để trao đổi với doanh nghiệp, từng bước nâng cao đời sống và tạo sự gắn bó giữa người lao động với đơn vị.

Nâng chất hoạt động công đoàn, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công tác chăm lo đoàn viên, người lao động không chỉ được triển khai tại từng doanh nghiệp mà còn là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn tỉnh Lâm Đồng. Toàn tỉnh có gần 108.000 đoàn viên, người lao động được chăm lo, hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ với tổng kinh phí trên 43 tỷ đồng.

Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng biểu dương các doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2026

Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 có 603 công đoàn cơ sở tổ chức hoạt động hưởng ứng; 67 công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” cho hơn 9.217 đoàn viên, người lao động. 92 công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức khám sức khỏe cho 6.134 lao động nữ. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng triển khai chương trình “Cảm ơn người lao động” hỗ trợ 1 tỷ đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Cùng với hỗ trợ vật chất, các cấp Công đoàn tăng cường đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia góp ý chính sách, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn, vệ sinh lao động.

9 tháng năm 2026, có 539 doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động, 293 doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc. Những hoạt động này tạo thêm cơ hội để người lao động bày tỏ nguyện vọng, đồng thời doanh nghiệp sẽ kịp thời nắm bắt và xử lý các vấn đề phát sinh.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trao Bằng khen cho các "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" năm 2026

Mới đây, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức biểu dương, khen thưởng 24 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động và 20 người lao động tiêu biểu vì doanh nghiệp năm 2026. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp mà còn góp phần lan tỏa các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các cấp Công đoàn và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng trong việc chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm quyền lợi và tạo động lực để người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp.

Đồng chí Thái Thu Xương đề nghị các cấp Công đoàn tỉnh Lâm Đồng cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở; chủ động nắm bắt tình hình việc làm, tiền lương, thu nhập, điều kiện làm việc cũng như tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động. Đồng thời, các đơn vị cần đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, phát huy vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ người lao động; gắn các phong trào thi đua với nâng cao năng suất, chất lượng việc làm, khuyến khích sáng kiến và tạo điều kiện để người lao động phát huy năng lực.

Các đơn vị cần đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, phát huy vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ người lao động; gắn các phong trào thi đua với nâng cao năng suất, chất lượng việc làm, khuyến khích sáng kiến và tạo điều kiện để người lao động phát huy năng lực. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương