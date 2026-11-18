Chủ động phòng ngừa từ cơ sở, nâng cao nhận thức cho người lao động

Với đặc thù địa bàn rộng, dân cư phân tán, điều kiện kinh tế còn không ít khó khăn, đời sống văn hóa, tinh thần của một bộ phận người lao động còn hạn chế, công nhân vùng cao có thể trở thành đối tượng dễ bị các tệ nạn xã hội lôi kéo, dụ dỗ.

Ngăn ma túy, cờ bạc xâm nhập đời sống công nhân vùng cao.

Những cám dỗ từ ma túy, cờ bạc không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, kinh tế, hạnh phúc gia đình của mỗi người lao động mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến môi trường làm việc và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Trước thực trạng đó, việc chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ma túy, cờ bạc xâm nhập vào đời sống công nhân không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà còn đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp và chính mỗi người lao động.

Bằng những hoạt động tuyên truyền thiết thực, gần gũi, phù hợp với đặc thù địa bàn và đối tượng công nhân, tổ chức Công đoàn đang góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng lối sống lành mạnh, tạo môi trường làm việc an toàn, văn minh, giúp người lao động vững vàng trước những cám dỗ và yên tâm gắn bó với công việc, gia đình, quê hương.

Tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng - nơi có 17 nhà máy, xí nghiệp đang hoạt động, sau mỗi ca sản xuất, hàng nghìn công nhân trở về nơi ở để nghỉ ngơi, sinh hoạt.

Trong khi đó, môi trường sinh hoạt tại các khu nhà trọ có nhiều người đến từ những địa phương khác nhau, mức độ gắn kết cộng đồng chưa cao.

Đây là những yếu tố có thể khiến người lao động dễ bị tác động bởi các hành vi tiêu cực, nhất là khi thiếu sự quan tâm, định hướng và hỗ trợ kịp thời.

Đáng lo ngại, các đối tượng xấu không chỉ tiếp cận công nhân trực tiếp mà còn lợi dụng mạng xã hội, các mối quan hệ quen biết để dụ dỗ, lôi kéo.

Những lời mời sử dụng chất kích thích, tham gia các cuộc vui, cá cược thể thao hay trò chơi đổi thưởng trực tuyến có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau.

Trong khi đó, ma túy và các chất gây nghiện tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng hơn đối với sức khỏe, tinh thần, khả năng lao động và an toàn sản xuất.

Việc sử dụng chất kích thích có thể làm suy giảm khả năng tập trung, phán đoán, đặc biệt nguy hiểm đối với công nhân trực tiếp vận hành máy móc, thiết bị công nghiệp.

Tại Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai, nội dung phòng, chống ma túy được lồng ghép vào hoạt động quản lý và tuyên truyền nội bộ.

Ngoài phối hợp tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp với lực lượng công an, doanh nghiệp còn phổ biến thông tin trong các cuộc họp, sinh hoạt công nhân, qua bảng tin và nhóm liên lạc.

Đoàn viên, người lao động cũng được tiếp cận các tài liệu tuyên truyền về tác hại của ma túy và biện pháp phòng tránh.

Anh Nguyễn Đức Hiệp, công nhân Phân xưởng axit, Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai cho biết, qua các buổi tuyên truyền, anh được trang bị nhiều kiến thức thiết thực về tác hại của ma túy.

“Những thông tin này giúp chúng tôi nâng cao cảnh giác, biết cách tự bảo vệ mình và tránh xa tệ nạn. Người lao động có sức khỏe, tinh thần tốt mới yên tâm làm việc”, anh Hiệp chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Tuấn - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai cho biết, doanh nghiệp xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ quan trọng, cần sự tham gia của cả người sử dụng lao động và người lao động.

Xây dựng môi trường làm việc không ma túy cũng chính là bảo vệ sức khỏe người lao động và hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Bảo vệ công nhân, người lao động từ cơ sở

Hiện nay, toàn tỉnh Lào Cai có 6 khu công nghiệp, 21 cụm công nghiệp cùng gần 13.000 doanh nghiệp đang hoạt động, thu hút hàng trăm nghìn công nhân, lao động từ nhiều địa phương đến làm việc.

Trong số đó, có không ít lao động di cư từ những địa bàn còn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều người trẻ lần đầu rời bản làng, gia đình để đến làm việc tại các nhà máy, khu công nghiệp.

Khi bước vào môi trường mới, bên cạnh những cơ hội việc làm và thu nhập, họ cũng phải đối mặt với nhiều áp lực: chi phí thuê nhà, ăn uống, đi lại, gửi tiền về gia đình; thích nghi với nhịp độ sản xuất công nghiệp và các mối quan hệ xã hội phức tạp.

Không có người thân bên cạnh, thiếu kiến thức pháp luật hoặc kỹ năng nhận diện thủ đoạn của tội phạm, một số lao động trẻ có thể dễ dàng tin vào những lời rủ rê, lôi kéo.

Đặc biệt, cờ bạc và cá độ trực tuyến ngày càng dễ tiếp cận thông qua điện thoại thông minh.

Các hình thức quảng cáo, mời tham gia nhóm kín, giới thiệu trò chơi có thưởng hoặc hứa hẹn lợi nhuận nhanh có thể khiến người lao động mất cảnh giác.

Bởi vậy, công tác phòng ngừa không thể chỉ dừng lại ở tuyên truyền tại cổng nhà máy hay những buổi sinh hoạt tập trung.

Trung tá Hoàng Nguyên Bình - Phó Trưởng Công an xã Tằng Loỏng cho biết, bên cạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy tại doanh nghiệp, lực lượng chức năng còn chú trọng đến đời sống công nhân, người lao động tại các khu nhà trọ.

Công tác quản lý cư trú, nắm bắt tình hình được quan tâm nhằm phát hiện sớm những biểu hiện vi phạm.

Các chủ nhà trọ cũng được hướng dẫn nhận biết dấu hiệu liên quan đến ma túy và cách thông báo cho cơ quan chức năng.

Đây là một mắt xích quan trọng trong phòng ngừa tệ nạn từ cơ sở.

Cùng với sự vào cuộc của lực lượng công an và chính quyền cơ sở, vai trò của doanh nghiệp, tổ chức công đoàn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong công nhân vùng ca

Mới đây, Công ty TNHH Benchmark Industries tại Khu công nghiệp phía Nam, phường Văn Phú đã phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh ký cam kết xây dựng mô hình "Doanh nghiệp không ma tuý"

Nội dung cam kết tập trung vào việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho cán bộ, công nhân viên; xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh; chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi liên quan đến ma túy trong nội bộ doanh nghiệp.

Ông Phan Huy Cường, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai cho biết, tổ chức công đoàn không chỉ chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động mà còn đóng vai trò là cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, các cấp công đoàn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền; xây dựng, nhân rộng các mô hình như “Tổ tự quản về an ninh, trật tự”, “Công nhân nói không với ma túy”, “Doanh nghiệp không ma túy”.

Để công tác phòng ngừa đạt hiệu quả, hoạt động công đoàn cũng cần hướng nhiều hơn đến đời sống ngoài giờ làm việc của công nhân.

Đoàn viên, người lao động tìm hiểu tờ rơi tuyên truyền về tác hại của ma túy và các biện pháp phòng, chống ma túy.

Những buổi tư vấn pháp luật, sinh hoạt chuyên đề tại khu nhà trọ, hoạt động văn hóa, thể thao hoặc hỗ trợ người lao động khó khăn không chỉ giúp cải thiện đời sống tinh thần mà còn tạo thêm sự gắn kết giữa công nhân với tổ chức công đoàn.

Đặc biệt, cần quan tâm đến nhóm lao động trẻ, công nhân vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số.

Đây là bộ phận có nhu cầu được cung cấp thông tin, hỗ trợ thích nghi với môi trường sống và làm việc mới, nhất là về kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, nhận diện hoạt động cá độ, cờ bạc trực tuyến và các thủ đoạn lôi kéo sử dụng ma túy.

“Phòng, chống tệ nạn xã hội trong công nhân không thể chỉ trông chờ vào lực lượng công an hay những đợt tuyên truyền ngắn hạn.

Đó là trách nhiệm chung của doanh nghiệp, tổ chức công đoàn, chính quyền cơ sở, chủ nhà trọ và từng người lao động”, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai nhấn mạnh.