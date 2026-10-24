Công đoàn khối trường học ngành Công Thương đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

Đổi mới đào tạo gắn với khoa học, công nghệ

Chiều 24/10, tại tỉnh Gia Lai, Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết khối các trường đại học, cao đẳng năm học 2025 - 2026, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026 - 2027.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Lê An Hải nhấn mạnh, trước yêu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển các ngành công nghiệp chiến lược, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới mạnh mẽ, gắn đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp và thị trường lao động. Trong đó, tổ chức công đoàn cần phát huy vai trò đồng hành cùng chuyên môn, thúc đẩy phong trào thi đua, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, người lao động.

Năm học 2025 - 2026, khối trường thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam có 20 trường đại học, cao đẳng tại 11 địa phương, với 7.050 viên chức, người lao động, phục vụ hơn 140.000 người học.

Ông Lê An Hải, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị.

Một trong những điểm nhấn là hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo tiếp tục được thúc đẩy. Toàn khối có 2.330 bài báo quốc tế, 1.779 bài báo trong nước cùng hàng trăm đề tài nghiên cứu các cấp. Nhiều trường mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ vào quản trị và giảng dạy, tạo thêm cơ hội để người học tiếp cận thực tiễn sản xuất.

Những kết quả này góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng số và năng lực thực hành cho người học.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động tiếp tục là trọng tâm trong hoạt động công đoàn. Năm học vừa qua, toàn khối có 1.155 lượt người được hỗ trợ, thăm hỏi với tổng kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng; chương trình phúc lợi dành cho đoàn viên và người lao động ghi nhận 2.365 lượt người thụ hưởng, với giá trị gần 2 tỷ đồng.

Bảo đảm quyền lợi người lao động trong quá trình sắp xếp các cơ sở đào tạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công Thương), cơ bản thống nhất với báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm học 2025-2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026 - 2027 của khối các cơ sở đào tạo thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Quang Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công Thương) phát biểu chỉ đạo.

Theo đồng chí Nguyễn Quang Hồng, hoạt động đào tạo tại các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Công Thương luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ. Đặc biệt, việc tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục, đào tạo với các viện nghiên cứu đang được thúc đẩy nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Quang Hồng cho biết, Bộ Công Thương đã tích cực phối hợp với các cơ sở giáo dục để xây dựng phương án sắp xếp, sáp nhập và chuyển giao theo định hướng chung. Theo phương án đang được triển khai, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp được chuyển giao về địa phương quản lý; một số trường được sáp nhập, tổ chức lại. Quá trình này cần được thực hiện thận trọng, đánh giá đầy đủ thực trạng và tác động để hạn chế những ảnh hưởng bất lợi đối với người lao động.

Công đoàn Công Thương Việt Nam được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động công đoàn năm học 2025 - 2026.

Trước yêu cầu đó, đồng chí Nguyễn Quang Hồng đề nghị Công đoàn Công Thương Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền nhằm bảo đảm quyền lợi của người lao động trong quá trình sắp xếp tổ chức.

Đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo, đồng chí đề nghị chủ động trao đổi với Công đoàn Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Cùng với đó, các nhà trường cần quan tâm xây dựng cơ chế, chính sách chăm lo cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động; tạo điều kiện để người lao động yên tâm công tác, tiếp tục gắn bó với đơn vị trong giai đoạn chuyển đổi.

Đồng chí cũng lưu ý, các cơ sở giáo dục đang đứng trước áp lực đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Trong bối cảnh cạnh tranh tuyển sinh giữa các cơ sở giáo dục công lập và tư thục ngày càng lớn, việc giữ chân đội ngũ nhân lực chất lượng, nâng cao chất lượng đào tạo và phát huy vai trò của tổ chức công đoàn có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của các nhà trường.

Đánh giá cao những hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động của Công đoàn Công Thương Việt Nam thời gian qua, đồng chí Nguyễn Quang Hồng ghi nhận sự quan tâm, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời đối với các cơ sở giáo dục, nhất là những đơn vị còn khó khăn và các trường hợp đoàn viên, người lao động, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí mong muốn trong năm học 2026 - 2027 và những năm tiếp theo, Công đoàn Công Thương Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng các cơ sở đào tạo, tăng cường nắm bắt tình hình tại cơ sở, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn. Đối với các đơn vị chuyển giao về địa phương quản lý, cần tiếp tục nghiên cứu phương án duy trì sự gắn kết trong hoạt động công đoàn, tạo điều kiện để các tổ chức công đoàn phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động.

Tại hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2025 - 2026, Công đoàn Công Thương Việt Nam được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và hoạt động công đoàn năm học 2025 - 2026. Nhiều tập thể, cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Công Thương Việt Nam khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Các tập thể tiêu biểu được trao cờ thi đua, cá nhân được tặng bằng khen nhằm ghi nhận những đóng góp trong hoạt động công đoàn.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Công Thương ghi nhận tại hội nghị:

Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết khối các trường đại học, cao đẳng năm học 2025 - 2026, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026 - 2027.

Năm học 2025 - 2026, khối trường thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam có 20 trường đại học, cao đẳng tại 11 địa phương, với 7.050 viên chức, người lao động, phục vụ hơn 140.000 người học.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu tham luận, trao đổi kinh nghiệm và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học mới.

Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp trình bày tham luận.

Tham luận về nâng cao chất lượng đào tạo từ thực tiễn Đại học Công nghiệp Hà Nội và vai trò đồng hành của công đoàn cơ sở.

Nhiều tập thể, cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Công Thương Việt Nam khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2025-2026.

Tặng Cờ thi đua Công đoàn Công Thương Việt Nam cho các tập thể tiêu biểu.

Từ những kết quả đạt được, yêu cầu đặt ra trong năm học 2026 - 2027 là đưa hoạt động công đoàn đi vào chiều sâu, gắn chăm lo người lao động với nâng cao chất lượng chuyên môn, tạo động lực để các cơ sở đào tạo ngành Công Thương đổi mới và phát triển bền vững.