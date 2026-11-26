Công đoàn Khối I gồm 9 đơn vị: Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Quân khu 1, Quân khu 2, Quân khu 3, Quân khu 4 và Ban Cơ yếu Chính phủ; trong đó, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật được phân công đảm nhiệm vai trò khối trưởng.

Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chủ trì hội nghị. Đại tá Nguyễn Hồng Lợi, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng dự và phát biểu tại hội nghị. Tham dự hội nghị có đại biểu chỉ huy Cục Chính trị các đơn vị thành viên Công đoàn Khối I.

Đại tá Nguyễn Hồng Lợi, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng chứng kiến Ký kết quy chế phối hợp hoạt động trong Công đoàn Khối I.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận kế hoạch phối hợp hoạt động năm 2027 của khối, trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm: Tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị thành viên; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị tới 100% công đoàn cơ sở, cán bộ, đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), người lao động (NLĐ). Trọng tâm là nghị quyết đại hội đảng các cấp; chỉ thị, kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị năm 2027 và Chương trình hành động Công đoàn Quân đội 5 năm (2025-2030). Chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động trong cán bộ, ĐVCĐ, NLĐ.

Đại tá Nguyễn Hồng Lợi phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật công bố quy chế phối hợp hoạt động của Công đoàn Khối I.

Cùng với đó, các đơn vị phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhu cầu, nguyện vọng của ĐVCĐ, NLĐ; quán triệt, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam và Chương trình hành động Công đoàn Quân đội 5 năm (2025-2030).

Các đại biểu tham quan Phòng Livestream bán hàng của Công ty Cổ phần 26.

Các đại biểu dự Hội nghị ký kết quy chế phối hợp Công đoàn Khối I.

Phát biểu tại hội nghị, nhất trí cao với quy chế phối hợp hoạt động của Công đoàn Khối I, Đại tá Nguyễn Hồng Lợi, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng đề nghị các đơn vị thành viên phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, tích cực phối hợp triển khai các nội dung đã thống nhất, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng đơn vị. Thông qua các hoạt động phối hợp, tăng cường giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả; phát huy thế mạnh của từng đơn vị và sức mạnh tổng hợp của toàn khối, góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn, phong trào công nhân, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.