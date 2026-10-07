Công đoàn khởi động kế hoạch chăm lo Tết Đinh Mùi 2027

Điểm đáng chú ý là việc chăm lo được đặt sát hơn với từng địa phương, từng nhóm lao động và từng hoàn cảnh. Từ Hà Nội đến các địa bàn tập trung đông công nhân, một mùa Tết đang được chuẩn bị theo hướng đúng người, đúng nhu cầu, để không người lao động nào bị bỏ lại phía sau.

Từ một gói quà đến cả hành trình về quê

Tết Đinh Mùi 2027, phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết” được đặt ở vị trí trung tâm trong kế hoạch chăm lo của Công đoàn Việt Nam. Nhưng để phương châm này đi vào thực tế, cách chăm lo không thể chỉ dừng ở việc trao một phần quà giống nhau.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, việc chăm lo Tết phải có cách làm mới, không chỉ trước Tết mà cả trong và sau Tết. Cùng với việc chăm lo để người lao động có một cái Tết đầy đủ, Công đoàn cần có giải pháp đưa và đón công nhân, người lao động trở lại làm việc sau Tết đúng thời gian, góp phần duy trì sản xuất và ổn định quan hệ lao động.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội thăm, nắm bắt tình hình đời sống người lao động. Ảnh: PV

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, từ cấp Trung ương đến từng công đoàn cơ sở, các hoạt động được thiết kế theo nhiều lớp. Người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mắc bệnh hiểm nghèo, bị giảm việc làm hoặc mất việc làm là nhóm được ưu tiên. Tổng Liên đoàn yêu cầu các cấp Công đoàn căn cứ vào nguồn lực thực tế và nhu cầu của đoàn viên, người lao động, đồng thời phối hợp với doanh nghiệp, người sử dụng lao động và chính quyền địa phương để tổ chức các hoạt động phù hợp.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nắm bắt tình hình lao động, sản xuất ngành dệt may tại Hà Nội. Ảnh: Hải Hà.

Dự kiến, Tổng Liên đoàn sẽ phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham mưu tổ chức các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc thăm, tặng quà, chúc Tết tại nơi đông lao động khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, vùng sâu vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, độc hại... Mức chi dự kiến 2,5 triệu đồng/suất, trong đó 2 triệu đồng tiền mặt và 500.000 đồng quà hiện vật.

Tổng Liên đoàn cũng sẽ tham mưu tổ chức các đoàn lãnh đạo thăm, tặng quà với mức 1,5 triệu đồng/suất, trong đó 1 triệu đồng tiền mặt và 500.000 đồng quà hiện vật.

Tại địa phương, các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, tập đoàn, tổng công ty được khuyến khích huy động nguồn xã hội hóa và chi từ nguồn tài chính công đoàn (không quá 1,35 triệu đồng/suất). Về thăm, chúc Tết Nguyên đán Đinh Mùi, mức chăm lo tối đa 1 triệu đồng/suất bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của người lao động. Với một số nơi đặc thù, mức chi có thể cao hơn.

Không chỉ có tiền và quà, người lao động còn có thể được nhận phiếu mua hàng, sản phẩm với giá “0 đồng”. Ở nơi tập trung đông công nhân ngoại tỉnh, nhu cầu lớn có thể là một chuyến xe. Qua nắm bắt nhu cầu của người lao động, năm nay, Tổng Liên đoàn hỗ trợ các tỉnh, thành phố phía Nam 2.000 vé tàu hai chiều và 550 vé máy bay hai chiều, đưa đoàn viên, người lao động về quê, với điểm đến là khu vực miền Trung (Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa) và khu vực miền Bắc.

Công đoàn các địa phương cũng được giao tổ chức “Chuyến xe Công đoàn”, “Chuyến tàu Công đoàn”, “Chuyến bay Công đoàn” để đưa công nhân về quê an toàn. Với người không có điều kiện về quê, công đoàn cơ sở sẽ tổ chức chương trình “Tết không xa nhà”, thăm hỏi hoặc tổ chức Tết tại khu nhà trọ, công trường, dự án trước tối 29 tháng Chạp. Những nơi có đông người ở lại có thể tổ chức “Bữa cơm tất niên Công đoàn”, tạo không khí đầm ấm ngay tại nơi người lao động sinh sống và làm việc.

Triển khai sớm, hướng đến đúng đối tượng

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng thăm, động viên tinh thần lao động của công nhân Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam. Ảnh: M Quân.

Cách tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cũng đang được tính toán theo đặc điểm từng địa bàn, từng nhóm lao động.

Chợ Tết Công đoàn trực tiếp dự kiến được khởi động tại Hưng Yên, sau đó triển khai ở các địa phương khác. Chợ Tết trực tuyến cũng cung cấp các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu với giá ưu đãi, kèm phiếu mua hàng, sản phẩm “0 đồng” và các chương trình giảm giá.

Dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 7 ngày liên tục, từ thứ năm 4-2-2027 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ tư 10-2-2027 (tức mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Huế, một trong những nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu là phối hợp với doanh nghiệp để ổn định quan hệ lao động, nắm tình hình sản xuất, thời gian nghỉ Tết, lương, thưởng; phát hiện những trường hợp nợ lương, nợ thưởng hoặc có nguy cơ phát sinh tranh chấp. Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng trong bối cảnh cuối năm, khi người lao động cần lương, thưởng để trang trải chi phí Tết, còn doanh nghiệp phải bảo đảm kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Chăm lo Tết vì thế không chỉ là trao quà mà còn gắn với việc theo sát cơ sở, bảo đảm quyền lợi, ổn định quan hệ lao động.

Tại Hà Nội, theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng, thời gian qua, 100% Công đoàn xã, phường đã triển khai Chương trình “Tháng nghe đoàn viên, người lao động nói”, tạo tiền đề để Công đoàn nhận diện sớm những khó khăn về việc làm, thu nhập và nhu cầu cần hỗ trợ dịp cuối năm. Từ đó chuẩn bị nguồn lực, tổ chức các hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

“Công tác chăm lo đang được triển khai từ sớm, hướng đến đúng đối tượng, nhất là những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi việc làm, thu nhập hoặc các biến động cuối năm”, ông Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Cùng với đó, Công đoàn các cấp cần chủ động nắm bắt, dự báo tình hình quan hệ lao động cuối năm, tăng cường đối thoại, thương lượng tại cơ sở, phòng ngừa hiệu quả các cuộc ngừng việc tập thể, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Việc đặt công tác chăm lo từ cơ sở cũng giúp hạn chế tình trạng chăm lo theo một khuôn mẫu chung. Mỗi xã, phường, khu công nghiệp có thể căn cứ số lượng, hoàn cảnh và nhu cầu thực tế của đoàn viên, người lao động để lựa chọn cách hỗ trợ phù hợp.