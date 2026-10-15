Công đoàn khối đại học, cao đẳng Hà Nội chăm lo người lao động

Theo báo cáo tại hội nghị, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ)thành phố Hà Nội hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động của 23 công đoàn trường đại học, cao đẳng, với tổng số 6.102 cán bộ, nhà giáo, người lao động, trong đó có 5.927 đoàn viên công đoàn. Lao động nữ 3.286 người, chiếm 55,44%.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hải Hà.

Trong năm học vừa qua, công đoàn các trường đã phối hợp với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Các hoạt động tập trung vào việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chăm lo đời sống, chế độ chính sách, đặc biệt là các hoàn cảnh khó khăn; tham gia xây dựng quy chế nội bộ; tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật; phối hợp thực hiện chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phụ cấp và tiền thưởng.

Đồng chí Đỗ Trọng Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hải Hà.

Công đoàn cũng tham gia tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, hội nghị người lao động; xây dựng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; tham gia các hội đồng thi đua, khen thưởng, xét nâng lương. Công tác kiểm tra điều kiện làm việc, an toàn, vệ sinh lao động được quan tâm, qua đó kiến nghị lãnh đạo nhà trường cải thiện môi trường làm việc, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập.

Trong năm học 2025-2026, công đoàn các trường đã giới thiệu 97 đoàn viên ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Qua đánh giá, 5/23 công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 21,7%; 18/23 công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 78,3%.

Đáng chú ý, hơn 4.900 cán bộ, nhà giáo, người lao động được tham quan, nghỉ dưỡng với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Gần 500 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ốm đau được thăm hỏi, trợ cấp trong các dịp lễ, Tết, với số tiền hơn 500 triệu đồng. Công đoàn các trường còn vận động ủng hộ các quỹ đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, hỗ trợ trẻ em khuyết tật và các hoạt động an sinh xã hội với tổng số tiền hơn 11,8 tỷ đồng; riêng Quỹ sinh viên khó khăn học giỏi nhận được hơn 9 tỷ đồng.

Cùng với chăm lo đời sống, công đoàn khối đại học, cao đẳng Hà Nội chú trọng tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến pháp luật và vận động đoàn viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 100% đoàn viên được học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Đảng. Công đoàn các trường cũng phối hợp nắm bắt tình hình việc làm, thu nhập, đời sống, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người lao động tới cấp ủy, lãnh đạo nhà trường.

Dịp này, LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Cờ cho 2 tập thể; 5 tập thể và 16 cá nhân được khen thưởng. Ảnh: Hải Hà

Các phong trào thi đua như “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”, “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, “Người tốt, việc tốt”, “Dân vận khéo”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động” được triển khai gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Trong năm học, có 32 tập thể và 71 cá nhân được nhận bằng khen của các bộ, ngành, thành phố; 65 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, thành phố; 582 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; 102 giáo viên dạy giỏi các cấp và 5 nhà giáo xuất sắc. Đặc biệt, 514 đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ và cấp trường được phát huy, đưa vào ứng dụng trong giảng dạy, học tập.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động trong năm học 2026-2027, đồng chí Đỗ Trọng Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội định hướng công đoàn các trường tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm. Trọng tâm là thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động; rà soát bổ sung cơ chế phối hợp giữa công đoàn và chính quyền địa phương, kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của đoàn viên.

Cùng với đó, công đoàn các trường cần gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chuyên môn, khuyến khích cán bộ, nhà giáo, người lao động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, đoàn kết, tạo điều kiện để cán bộ, nhà giáo, người lao động yên tâm công tác, cống hiến.