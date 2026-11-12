Công đoàn KH&CN đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe người lao động

Ngày 2/11/2026, Ban Thường vụ Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe đoàn viên, người lao động giai đoạn 2026 - 2031, triển khai Kế hoạch số 57/KH-TLĐ ngày 25/9/2026 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Kế hoạch hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện, chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao động, đồng thời quan tâm sức khỏe thể chất và tinh thần của người lao động.

Theo đó, đến năm 2031, Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam phấn đấu 100% công đoàn cơ sở được phổ biến, hướng dẫn triển khai và có đầu mối theo dõi công tác chăm sóc sức khỏe. Đồng thời, 100% công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch hoặc lồng ghép nhiệm vụ này vào chương trình công tác hằng năm.

Đáng chú ý, 100% đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được thăm hỏi, xem xét hỗ trợ kịp thời theo điều kiện và quy định hiện hành.

Hàng năm, Công đoàn ngành phấn đấu tổ chức hoặc phối hợp thực hiện ít nhất một hoạt động chăm sóc sức khỏe và một hoạt động giám sát chuyên đề về khám sức khỏe định kỳ, bệnh nghề nghiệp, an toàn vệ sinh lao động hoặc điều kiện làm việc.

Đoàn viên, người lao động được tư vấn và chăm sóc sức khỏe trong hoạt động do Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp tổ chức.

Một chỉ tiêu quan trọng khác là đến năm 2031, ít nhất 70% công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp đưa nội dung liên quan đến sức khỏe, bữa ăn ca, thời giờ nghỉ ngơi, điều kiện lao động hoặc phúc lợi y tế vào thỏa ước lao động tập thể hay văn bản đối thoại phù hợp.

Để thực hiện, Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam xác định 7 nhóm giải pháp trọng tâm, gồm tuyên truyền nâng cao nhận thức; tham gia xây dựng, giám sát chính sách; tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe; phòng ngừa bệnh nghề nghiệp; nâng cao năng lực cán bộ; ứng dụng công nghệ số và huy động nguồn lực phối hợp.

Đặc biệt, đến năm 2028, Công đoàn ngành phấn đấu 100% cán bộ công đoàn chuyên trách và ít nhất 50% cán bộ công đoàn cơ sở chủ chốt được tập huấn kiến thức, kỹ năng liên quan. Đến năm 2031, tỷ lệ tập huấn đối với cán bộ công đoàn cơ sở chủ chốt đạt ít nhất 80%.

Thông qua kế hoạch, Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam hướng tới đưa công tác chăm sóc sức khỏe trở thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn với hoạt động đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động.