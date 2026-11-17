Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở cho các đơn vị dịp Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2026. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Kết quả này có sự đóng góp đáng kể của việc thay đổi cách vận động, phát triển đoàn viên; thay vì chỉ trông chờ vào sự chủ động của doanh nghiệp, cán bộ công đoàn trực tiếp tìm nguồn, tiếp cận người lao động và trao đổi với người sử dụng lao động về việc thành lập tổ chức công đoàn tại cơ sở.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng Nguyễn Anh Tuân cho biết, ngay từ đầu năm, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đã được cụ thể hóa bằng kế hoạch và chỉ tiêu giao cho từng đơn vị, địa bàn.

Liên đoàn Lao động thành phố thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên, phân công cán bộ phụ trách, thường xuyên kiểm tra tiến độ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là việc sử dụng dữ liệu để xác định nguồn phát triển đoàn viên. Thông qua phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và các cơ quan chức năng, tổ chức Công đoàn rà soát số doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở, nắm tình hình sử dụng lao động và xây dựng phương án tiếp cận phù hợp.

Qua đối chiếu dữ liệu, Liên đoàn Lao động thành phố xác định 786 doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên, với khoảng 32.000 người và 1.707 doanh nghiệp dưới 20 lao động, với khoảng 9.800 người thuộc diện có thể vận động phát triển đoàn viên. Những thông tin này giúp các cấp công đoàn xác định rõ địa bàn, doanh nghiệp cần tập trung vận động, đồng thời hạn chế tình trạng triển khai dàn trải.

Cách tiếp cận cũng được điều chỉnh theo đặc điểm từng doanh nghiệp. Cán bộ công đoàn trực tiếp gặp gỡ người lao động, giải thích về quyền lợi, trách nhiệm khi gia nhập tổ chức; trao đổi với chủ doanh nghiệp về vai trò của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ người lao động và xây dựng quan hệ lao động ổn định.

Công tác tuyên truyền được thực hiện gắn với những vấn đề người lao động quan tâm như tiền lương, bảo hiểm, điều kiện làm việc và các chế độ phúc lợi.

Đến ngày 30/10, toàn thành phố thành lập mới 923 công đoàn cơ sở, đạt 615% chỉ tiêu Thành ủy Hải Phòng giao và 439% chỉ tiêu Liên đoàn Lao động thành phố giao.

Trong số 81.023 đoàn viên mới kết nạp, có 38.981 người tại các công đoàn cơ sở mới thành lập và 42.042 người tại các công đoàn cơ sở đang hoạt động. Sau khi tính số đoàn viên giảm trong kỳ, số phát triển thực tăng đạt 55.871 người, bằng 174% chỉ tiêu Thành ủy giao và 133% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tặng quà đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Phát triển đoàn viên không đơn thuần là tăng số lượng; điều quan trọng là người lao động thấy rõ quyền lợi của mình được quan tâm, bảo vệ và có nhu cầu gắn bó với tổ chức.

Theo ông Nguyễn Anh Tuân, cùng với vận động thành lập công đoàn cơ sở, các chương trình chăm lo tiếp tục được triển khai với nhiều hình thức phù hợp nhu cầu của công nhân, lao động.

Chỉ tính trong 9 tháng năm 2026, tổng kinh phí chăm lo của các cấp công đoàn thành phố đạt hơn 496 tỷ đồng; Quỹ trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo hiện có nguồn vốn 47,5 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 8,5 tỷ đồng cho 829 lượt đoàn viên vay vốn.

Tại các khu nhà trọ công nhân, chương trình lắp đặt wifi miễn phí đã được thực hiện ở 90 khu nhà trọ, với 103 đường truyền, phục vụ gần 4.000 công nhân, đáp ứng nhu cầu thông tin, liên lạc của người lao động, nhất là những người xa quê, đang phải thuê nhà để sinh sống và làm việc.

Nhiều hoạt động chăm lo đời sống tinh thần được đông đảo công nhân, lao động hưởng ứng. Chương trình “Bữa cơm Công đoàn” thu hút gần 223.000 đoàn viên tham dự; giải chạy “Những bước chân khỏe đẹp” có hơn 150.000 lượt người tham gia; chương trình bơi miễn phí trong dịp hè ghi nhận hơn 60.000 lượt.

Những hoạt động hỗ trợ, tư vấn, chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi trực tiếp là cơ sở để người lao động hiểu rõ hơn vai trò của tổ chức Công đoàn. Đây cũng là nội dung được Liên đoàn Lao động thành phố chú trọng trong quá trình vận động phát triển đoàn viên, nhất là tại các doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở; cũng chính là “chất xúc tác” để người lao động phấn khởi, yên tâm đứng trong tổ chức công đoàn.

Thực tế cho thấy, từ kết quả phát triển đoàn viên, tổ chức công đoàn cơ sở tạo điều kiện để Công đoàn Hải Phòng mở rộng hoạt động tại các doanh nghiệp, tiếp cận thêm nhiều nhóm lao động.

Tuy nhiên, sức hút của tổ chức Công đoàn còn phụ thuộc vào hiệu quả đại diện, bảo vệ quyền lợi và khả năng giải quyết những vấn đề thiết thân của công nhân. Chính vì vậy, Công đoàn thành phố Hải Phòng xác định bên cạnh tiếp tục phát triển tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở là nhiệm vụ cần được ưu tiên.

Đối với các công đoàn cơ sở mới thành lập, thành phố tăng cường hướng dẫn xây dựng quy chế hoạt động, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ, nhất là kỹ năng đối thoại, thương lượng tập thể, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên.

Những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động như tiền lương, thời giờ làm việc, bảo hiểm, bữa ăn ca và điều kiện lao động tiếp tục được quan tâm giải quyết thông qua hoạt động công đoàn.

Công tác quản lý đoàn viên cũng được đổi mới theo hướng ứng dụng công nghệ số. Liên đoàn Lao động thành phố chú trọng chuẩn hóa dữ liệu theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, liên thông”, phát huy hiệu quả ứng dụng “Hướng công-Công đoàn Hải Phòng” trong quản lý đoàn viên, cập nhật biến động lao động và tổ chức các chương trình chăm lo.