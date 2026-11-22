Ngày 22/11, lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội đã thăm, tặng quà công nhân lao động tại một số công trình trọng điểm và trao hỗ trợ cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội trao quà cho công nhân đang trực tiếp thi công, làm việc tại Ga ngầm S12 thuộc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

Theo đó, lãnh đạo LĐLĐ Thành phố thăm hỏi, động viên và tặng quà đoàn viên, công nhân, người lao động đang trực tiếp thi công, làm việc tại Ga ngầm S12 thuộc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội, trên địa bàn phường Cửa Nam, và công trình cầu Mễ Sở, với tổng số tiền 40 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội - trao quà và động viên chị Nguyễn Thị Hiền tại nhà riêng

Ông Nguyễn Huy Khánh thăm, tặng quà, động viên công nhân làm việc tại công trình cầu Mễ Sở.

Đây là một trong những hoạt động được LĐLĐ Thành phố tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Bên cạnh đó, LĐLĐ Thành phố còn tặng quà 100 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, với mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người. Số tiền này được chuyển khoản qua công đoàn phường, xã, công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ Thành phố để trao tới đoàn viên, người lao động.

Trong những năm qua, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động luôn được tổ chức Công đoàn Thủ đô xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Bên cạnh việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, các cấp Công đoàn còn thường xuyên quan tâm tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp người lao động có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, yên tâm công tác và gắn bó với đơn vị.

Cùng ngày, lãnh đạo LĐLĐ Thành phố trực tiếp tới thăm, tặng quà hai trong số 100 đoàn viên, người lao động được hỗ trợ.

Đó là chị Nguyễn Thị Hiền, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Công đoàn phường Ngọc Hồi) và chị Nguyễn Phương Anh, Trường Mầm non Họa Mi (Công đoàn phường Vĩnh Hưng).

Ngoài tiền mặt 1 triệu đồng tiền mặt, chị Nguyễn Thị Hiền và chị Nguyễn Phương Anh còn được tặng 1 túi quà trị giá 300.000 đồng.

Ông Nguyễn Huy Khánh thăm, tặng quà, động viên chị Nguyễn Phương Anh.

Đón nhận món quà từ lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, chị Nguyễn Thị Hiền, công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Công đoàn phường Ngọc Hồi), không giấu được niềm vui và xúc động.

Với chị, món quà không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là sự động viên tinh thần, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Công đoàn đối với những người lao động trực tiếp làm công việc vất vả, thầm lặng vì môi trường đô thị.

Làm công việc vệ sinh môi trường, chị Hiền cùng đồng nghiệp thường xuyên phải đối mặt với nhiều áp lực, từ cường độ lao động đến điều kiện thời tiết và đặc thù công việc.

Những ca làm việc kéo dài, những tuyến đường cần được giữ gìn sạch đẹp mỗi ngày đòi hỏi người công nhân phải có sức khỏe, sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm cao.

Bởi vậy, sự quan tâm, thăm hỏi và những món quà động viên từ lãnh đạo tổ chức Công đoàn khiến chị cảm nhận rõ hơn rằng những nỗ lực, đóng góp của người lao động luôn được ghi nhận.

Chị Hiền chia sẻ, điều khiến chị vui không chỉ nằm ở giá trị món quà mà còn ở tình cảm, sự quan tâm chân thành mà lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội dành cho công nhân.

Giữa nhịp sống bận rộn, được gặp gỡ, động viên và nhận những lời chúc tốt đẹp nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam là niềm khích lệ để chị thêm yêu công việc, có động lực tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo chị, những hoạt động như vậy rất thiết thực, bởi người lao động không chỉ cần được chăm lo về thu nhập, điều kiện làm việc mà còn mong muốn được quan tâm về đời sống tinh thần. Sự gần gũi, sẻ chia của tổ chức Công đoàn giúp công nhân cảm thấy được trân trọng, có thêm niềm tin và sự gắn bó với công việc, đơn vị.