Công đoàn Hà Nội đưa pháp luật bảo vệ người tiêu dùng đến với người lao động

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Hà

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nhấn mạnh, Ngày Pháp luật Việt Nam là dịp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần đưa các quy định pháp luật đi vào cuộc sống. Việc tổ chức tập huấn về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ngày càng đa dạng, đặc biệt là sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử và các nền tảng số.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy đề nghị các đại biểu tham dự tập huấn phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, trao đổi những vấn đề thiết thực, gắn với hoạt động tiêu dùng hằng ngày. Qua đó, mỗi người không chỉ chủ động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, gia đình mà còn trở thành tuyên truyền viên, góp phần lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng và đoàn viên, người lao động.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Trong khuôn khổ chương trình, công đoàn viên và người lao động được cung cấp thông tin về tổng quan pháp luật và tổ chức bộ máy bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam; một số quy định mới của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng...

Thông tin đáng chú ý, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mới nhất đã bổ sung, hoàn thiện nhiều quy định nhằm tăng cường bảo vệ người tiêu dùng trước những phương thức kinh doanh mới. Trong đó, Luật quy định rõ hơn về bảo vệ người tiêu dùng dễ bị tổn thương; bảo vệ thông tin người tiêu dùng; trách nhiệm của người có ảnh hưởng khi cung cấp thông tin, quảng bá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong các giao dịch đặc thù.

Một nội dung được quan tâm là bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch trên không gian mạng. Theo đó, tổ chức thiết lập, vận hành nền tảng số trung gian có trách nhiệm công khai quy chế hoạt động, xác thực thông tin tổ chức, cá nhân kinh doanh, tạo điều kiện để người tiêu dùng phản hồi, đánh giá sản phẩm, dịch vụ; đồng thời minh bạch thông tin quảng cáo và tiếp nhận, giải quyết phản ánh, khiếu nại.

Đối với hoạt động livestream bán hàng, người thực hiện phải cung cấp thông tin chính xác, không gian dối hoặc gây nhầm lẫn; thực hiện đúng quy chế hoạt động của nền tảng và dừng phát trực tuyến, gỡ bỏ thông tin khi phát hiện hành vi vi phạm theo quy định. Đặc biệt, người có ảnh hưởng khi được tài trợ để giới thiệu, khuyến nghị người tiêu dùng mua, sử dụng sản phẩm phải thông báo trước về việc tài trợ và chịu trách nhiệm đối với thông tin cung cấp theo quy định pháp luật.

Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi về quyền của người tiêu dùng trong việc được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về hàng hóa, dịch vụ; được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, tài sản và thông tin cá nhân; được yêu cầu bồi thường thiệt hại, khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện khi quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm.

Thông qua các tình huống thực tế và nội dung trao đổi chuyên đề, đại biểu được hướng dẫn nhận diện những hành vi bị nghiêm cấm như cung cấp thông tin sai lệch, quảng cáo gây nhầm lẫn, ép buộc mua hàng, thu thập và sử dụng thông tin cá nhân trái quy định; đồng thời tìm hiểu cách thức bảo vệ quyền lợi khi phát sinh tranh chấp trong quá trình mua bán, sử dụng sản phẩm, dịch vụ.

Hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật, xây dựng ý thức tiêu dùng an toàn, có trách nhiệm; qua đó phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.