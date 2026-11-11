Công đoàn Giáo dục Việt Nam tăng cường hợp tác với Nga

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đoàn công tác do ông Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam dẫn đầu. Tại Văn phòng Trung ương Công đoàn Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga, đoàn đại biểu Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã có cuộc gặp, trao đổi với lãnh đạo và cán bộ tổ chức công đoàn Nga.

Tại cuộc gặp, bà Larisa Solodilova - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga, giới thiệu về cơ cấu, tổ chức, hoạt động công đoàn, quan hệ với các đối tác xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin và công tác thanh niên của tổ chức. Bà khẳng định, Công đoàn Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga coi Công đoàn Giáo dục Việt Nam là những người bạn và đối tác cùng chí hướng.

Đoàn công tác Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao đổi tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga Viktor Shabelnik chia sẻ về hoạt động công đoàn trong môi trường sinh viên và đội ngũ giáo viên trẻ. Theo ông, Nga là một trong số ít quốc gia có tổ chức công đoàn chủ động tương tác với sinh viên và Công đoàn Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga đang giữ vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực này.

Trao đổi tại cuộc gặp, ông Nguyễn Ngọc Ân bày tỏ tình cảm với đất nước, con người Nga, đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức công đoàn.

Hai bên thống nhất trao đổi về khả năng hợp tác lâu dài. Dự kiến trong năm 2027, Công đoàn Giáo dục và Khoa học Liên bang Nga sẽ thăm và làm việc với Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Đoàn công tác thăm Trung tâm nghiên cứu - Đào tạo.

Đoàn đại biểu đến đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Moscow.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đại biểu Công đoàn Giáo dục Việt Nam cùng các đồng nghiệp Nga đến đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Moscow. Đoàn cũng thăm, làm việc với Công đoàn Giáo dục Thành phố Moscow và Trung tâm Nghiên cứu - Đào tạo thuộc Liên hiệp Công đoàn thành phố Moscow.