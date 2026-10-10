Công đoàn giám sát doanh nghiệp nợ bảo hiểm để bảo vệ người lao động

TAND Khu vực 4, TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án doanh nghiệp nợ BHXH gây ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động.

Chiều 10/10, đại diện Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị sẽ bắt đầu giám sát vào ngày 15/10 đối với BHXH TP Hồ Chí Minh và 5 doanh nghiệp có số nợ bảo hiểm lớn. Đoàn sẽ rà soát hồ sơ, làm việc trực tiếp với các đơn vị để làm rõ tình hình chậm đóng, phương án khắc phục và việc bảo đảm quyền lợi người lao động.

Theo Kế hoạch số 154/KH-LĐLĐ, hoạt động giám sát tập trung vào việc quản lý, thu - chi và xử lý nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2026. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh quyết định danh sách doanh nghiệp dựa trên thông tin của cơ quan BHXH và tình hình thực tế.

Đại diện Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh cho biết, đoàn giám sát tập trung vào những vấn đề trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động. Đoàn sẽ làm rõ khó khăn, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan. Tổ chức công đoàn sẽ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền khắc phục hạn chế, xử lý vi phạm và thu hồi tiền chậm đóng, nợ bảo hiểm.

Đối với doanh nghiệp, đoàn giám sát xem xét tình hình sử dụng lao động, số người thuộc diện tham gia bảo hiểm bắt buộc và việc đăng ký, trích đóng. Đoàn cũng rà soát số tiền nợ, số tháng chậm đóng, số lao động bị ảnh hưởng và nguyên nhân khiến khoản nợ kéo dài.

Cùng với việc xem xét phương án, tiến độ khắc phục khoản nợ của doanh nghiệp, đoàn giám sát sẽ làm rõ việc giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho những lao động bị ảnh hưởng. Đồng thời, đoàn đánh giá việc chấp hành các kết luận, kiến nghị của cơ quan chức năng và vai trò của công đoàn cơ sở trong tuyên truyền, đối thoại, bảo vệ quyền lợi người lao động.

Đối với BHXH TP Hồ Chí Minh, đoàn giám sát tập trung vào công tác quản lý người tham gia, tình hình thu và theo dõi số nợ, chậm đóng. Đồng thời, đoàn sẽ xem xét việc giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho lao động bị ảnh hưởng; đánh giá hiệu quả thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ và công tác phối hợp xử lý vi phạm giữa các cơ quan chức năng.

Khi cần thiết, đoàn giám sát sẽ khảo sát thực tế, tiếp xúc với công đoàn cơ sở và người lao động. Sau giám sát, đoàn tổng hợp kết quả, kiến nghị xử lý và theo dõi việc thực hiện kiến nghị nhằm bảo đảm quyền lợi người lao động.