Công đoàn EVNNPT: Đồng hành nâng kỹ năng, bồi đắp bản lĩnh nghề

Vững tay nghề để giữ an toàn

Trong lĩnh vực truyền tải điện, kỹ năng lao động gắn trực tiếp với an toàn con người, thiết bị và độ tin cậy vận hành. Nâng cao tay nghề, khả năng nhận diện nguy cơ và làm chủ công nghệ giúp người lao động bảo vệ mình, bảo vệ đồng nghiệp, góp phần vận hành lưới truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định, phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.

Các đơn vị trực thuộc trong EVNNPT tăng cường huấn luyện PCCC và cứu nạn, cứu hộ nhằm rèn luyện kỹ năng ứng phó với tình huống xảy ra trong quá trình vận hành

Nhận thức rõ tầm quan trọng ấy, Công đoàn EVNNPT phối hợp với chuyên môn tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thường xuyên học tập, nâng cao trình độ, tuân thủ quy trình và xây dựng văn hóa an toàn. Nội dung tuyên truyền gắn với nhiệm vụ quản lý vận hành, đầu tư xây dựng và chuyển đổi số, để việc học bắt đầu từ yêu cầu thực tế, kiến thức được chuyển thành kỹ năng ngay tại vị trí công tác.

Hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2026, sự phối hợp ấy tiếp tục được cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua, chương trình đào tạo, hội thi và hoạt động chia sẻ kinh nghiệm. Từ nhận thức đến hành động là một quá trình bền bỉ, trong đó Công đoàn có vai trò gần gũi: vận động, khích lệ và cùng người lao động nuôi dưỡng tinh thần học hỏi.

Học từ công việc, trưởng thành qua thực hành

Tại các đơn vị, việc bồi dưỡng kỹ năng được gắn với thực tiễn qua các lớp bồi huấn, chú trọng nhận diện nguy cơ, đánh giá rủi ro tại hiện trường. Trong tháng 9/2026, các Công ty Truyền tải điện đã tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi với chủ đề “Chủ động nhận diện - Trung thực lên tiếng - Trách nhiệm đến cùng”, tạo cơ hội rèn luyện, trao đổi và lan tỏa kinh nghiệm về từng tổ sản xuất, nhóm công tác. Qua đó, kiến thức an toàn được chuyển thành kỹ năng xử lý tình huống cụ thể; mỗi người lao động được khuyến khích chủ động phát hiện, kịp thời lên tiếng và có trách nhiệm khắc phục nguy cơ, bảo vệ mình và đồng nghiệp.

Công ty Truyền tải điện 1 đã tổ chức thành công Hội thi ATVSV giỏi cấp Công ty, chuẩn bị công tác tổ chức đăng cai Hội thi ATVSV giỏi cấp EVNNPT vào ngày 22-23/10/2026 tại Ninh Bình

Việc trang bị kỹ năng còn được mở rộng sang rèn luyện thể chất và khả năng tự bảo vệ. Tháng 7/2026, tại Đà Nẵng, Công đoàn EVNNPTlần đầu phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội thi bơi CBCNVLĐ, khuyến khích rèn sức khỏe, nâng kỹ năng bơi, phòng tránh đuối nước - hành trang thiết thực để người thợ truyền tải điện làm việc an toàn, trở về bình an bên gia đình.

Kỹ năng cũng được bồi đắp khi người thợ tiếp cận công nghệ mới. Thực tiễn đào tạo, ứng dụng thiết bị bay không người lái tại các Công ty Truyền tải điện cho thấy công việc kiểm tra đường dây đòi hỏi thêm khả năng điều khiển thiết bị, khai thác hình ảnh, xử lý dữ liệu. Công nghệ phát huy giá trị khi người sử dụng hiểu, vận hành đúng và biết đưa kết quả vào công việc.

Cùng với hoạt động đào tạo chuyên môn, Công đoàn EVNNPT thúc đẩy tinh thần học kỹ năng số thông qua phong trào “Bình dân học vụ số”. Ngày 23/7/2026, chương trình đào tạo “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động công đoàn” thu hút 114 cán bộ công đoàn các cấp. Hàng trăm lượt đoàn viên, người lao động còn tham gia các lớp trực tuyến về ứng dụng AI trong truyền thông công đoàn do Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức cuối tháng 9, đầu tháng 10. Việc học được hướng vào những nhiệm vụ cụ thể: tổng hợp thông tin, xây dựng nội dung, đổi mới phương pháp làm việc.

Chuyên môn và Công đoàn EVNNPT phối hợp tổ chức Hội thi bơi CBCNVLĐ năm 2026

Khơi sức sáng tạo, tiếp động lực học nghề

Một môi trường khác để rèn kỹ năng là phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” và chương trình 800 sáng kiến giai đoạn 2025-2028 do Công đoàn phối hợp với chuyên môn triển khai. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn EVNNPT có 463 sáng kiến, đạt khoảng 132,3% chỉ tiêu của giai đoạn này.

Đằng sau con số ấy là quá trình quan sát, tìm tòi, thử nghiệm và giải quyết vấn đề. Mỗi sáng kiến thiết thực vừa cải thiện công việc, vừa giúp người lao động phát triển tư duy, tích lũy kinh nghiệm. Khi kiến thức được dùng để tháo gỡ một vướng mắc tại nơi làm việc, việc học có thêm sức sống.

Công đoàn EVNNPT đề xuất Công đoàn ĐLVN biểu dương, khen thưởng các cá nhân EVNNPT xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động sáng tạo”, “10.000 sáng kiến trong EVN”

Công đoàn tiếp sức cho quá trình ấy bằng động viên, biểu dương và lan tỏa điển hình. Trong năm 2026, 08 cá nhân thuộc EVNNPT được tặng Bằng Lao động sáng tạo, 11 cá nhân được cấp Chứng nhận Lao động sáng tạo. Việc giới thiệu những cách làm hiệu quả giúp kinh nghiệm của một người trở thành cơ hội học hỏi của nhiều người.

Đồng hành nâng cao kỹ năng vì thế cũng là chăm lo cho tương lai nghề nghiệp của đoàn viên. Khi được khuyến khích học tập, có cơ hội thực hành và được ghi nhận, người lao động có thêm tự tin để thích ứng, sáng tạo, gắn bó với nghề.

Giữ dòng điện bền bỉ cần những con người không ngừng trưởng thành. Và trong sự trưởng thành ấy, có sự đồng hành của Công đoàn: để mỗi người thợ vững hơn trong công việc, an toàn hơn sau mỗi ca làm và tự hào hơn với nghề mình đã chọn.