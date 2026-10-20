Công đoàn đưa kỹ năng số đến gần hơn với người lao động

Việc chuyển đổi số đưa hoạt động Công đoàn đến gần hơn với người lao động. Ảnh: N.P

Từ mô hình “Tổ công đoàn số”; “Hộp thư số Công đoàn”… các cấp Công đoàn đang từng bước đổi mới phương thức hoạt động, đưa công nghệ đến gần hơn với người lao động.

Tiêu biểu tại Ninh Bình, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh xác định triển khai mô hình “Tổ công đoàn số” là một trong những nhiệm vụ nhằm thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở. Theo đó, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình đang triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, gắn với mô hình này. Đến cuối tháng 9/2026, toàn tỉnh đã có 1.770 công đoàn cơ sở với hơn 405.000 đoàn viên. Quy mô đoàn viên lớn đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức tuyên truyền, tập hợp và hỗ trợ người lao động, phù hợp với những thay đổi của môi trường làm việc và đời sống số.

Ông Nguyễn Hải Long - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Bình cho biết, điểm đáng chú ý của mô hình là việc hướng dẫn được thực hiện trực tiếp, sát với nhu cầu của người lao động, ưu tiên những người lớn tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn hoặc chưa thành thạo thiết bị thông minh. Thay vì chỉ tổ chức tuyên truyền chung, các thành viên hướng dẫn người lao động thực hành ngay trên thiết bị cá nhân, từng bước tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình sử dụng các ứng dụng số.

Không chỉ tại Ninh Bình, việc nâng cao năng lực số cho đoàn viên, người lao động cũng được chú trọng ở Cao Bằng. Ông Hà Ngọc Tú - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh, yêu cầu nâng cao năng lực số cho cán bộ công đoàn và người lao động trong bối cảnh chuyển đổi số tác động trực tiếp đến công việc, sản xuất, kinh doanh và đời sống. Các nội dung trao đổi tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động công đoàn, sử dụng công cụ số phục vụ công tác tuyên truyền và hướng dẫn đoàn viên tiếp cận thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. LĐLĐ tỉnh cũng xác định tiếp tục đổi mới cách triển khai phong trào, gắn kỹ năng số với nhu cầu thực tế của đoàn viên, người lao động.

Trong khi đó, tại tỉnh Đồng Tháp, công nghệ số được ứng dụng để mở rộng kênh tiếp nhận tâm tư, nguyện vọng của công nhân ngay tại nơi ở. Tại chương trình “Gặp gỡ - Lắng nghe - Chia sẻ cùng công nhân khu nhà trọ” ở xã Tân Hương, LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp đã triển khai mô hình “Hộp thư số Công đoàn”, trao bảng tượng trưng mô hình cho đại diện 5 chủ nhà trọ trên địa bàn. Thông qua mã QR, công nhân có thể sử dụng điện thoại để gửi ý kiến, phản ánh, kiến nghị đến tổ chức Công đoàn.

Đây là phương thức bổ sung cho các hoạt động gặp gỡ, đối thoại trực tiếp, giúp người lao động có thêm kênh trao đổi về những vấn đề liên quan đến việc làm, thu nhập, bảo hiểm xã hội, điều kiện sinh hoạt và các chính sách hỗ trợ. Bà Huỳnh Thị Tuyết Vui - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp cho biết, việc triển khai mô hình “Hộp thư số Công đoàn” nhằm đa dạng hóa phương thức tiếp nhận tâm tư, nguyện vọng của công nhân, giúp người lao động tại các khu nhà trọ thuận tiện gửi ý kiến, phản ánh, kiến nghị đến tổ chức Công đoàn thông qua mã QR. Qua đó, Công đoàn có thêm cơ sở nắm bắt tình hình đời sống, việc làm và những vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động, kịp thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết kiến nghị chính đáng của người lao động.

Để đẩy mạnh chuyển đổi số trong công nhân lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026. Kế hoạch hướng tới chuyển đổi số đồng bộ, liên thông trong toàn hệ thống công đoàn; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, trợ lý ảo, bảo đảm an toàn thông tin; đồng thời nghiên cứu các nguy cơ mất an toàn lao động phát sinh từ đổi mới công nghệ và chuyển đổi số.

Để thực hiện kế hoạch, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp như nghiên cứu, ban hành quy định khuyến khích, khơi dậy tiềm năng, tập hợp trí tuệ của đội ngũ cán bộ và đoàn viên công đoàn trong nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cách làm tại các địa phương cho thấy, chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn không chỉ là đưa thêm ứng dụng hay phương tiện công nghệ vào công việc mà quan trọng hơn là giúp đoàn viên, người lao động có đủ kỹ năng để sử dụng công nghệ phục vụ chính mình. Khi công nghệ trở thành công cụ thiết thực, dễ sử dụng và gắn với nhu cầu hằng ngày, tổ chức Công đoàn sẽ có thêm điều kiện nâng cao chất lượng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.