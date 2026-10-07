Công đoàn Đồng Tháp chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động

Trong quý III-2026, các cấp Công đoàn tỉnh Đồng Tháp tiếp tục thực hiện tốt công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tăng cường giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách về tiền lương, bảo hiểm, giờ làm việc, an toàn vệ sinh lao động và bữa ăn ca tại doanh nghiệp.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Các cấp Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động chào mừng 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, thu hút hơn 20.000 lượt đoàn viên, người lao động tham gia; 706 Công đoàn xã, phường, Công đoàn cơ sở tổ chức “Tháng nghe đoàn viên, người lao động nói” với hơn 129.000 lượt người tham dự. Có 79 Công đoàn cơ sở tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” cho hơn 46.000 đoàn viên, người lao động, với tổng kinh phí gần 2,38 tỷ đồng.

Trong quý, các cấp Công đoàn thăm hỏi hơn 50.600 đoàn viên, người lao động với tổng số tiền 11,65 tỷ đồng; tương trợ, trợ vốn, hỗ trợ vay tín chấp cho 250 đoàn viên, người lao động với số tiền hơn 7,2 tỷ đồng. Công tác tư vấn pháp luật được chú trọng, với 365 lượt đoàn viên, người lao động được tư vấn trong quý.

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” tiếp tục được đẩy mạnh. Trong quý có 220 đề tài, sáng kiến, giải pháp góp phần tiết kiệm hơn 1,5 tỷ đồng; tính từ đầu năm, có 6.050 đề tài, sáng kiến, giải pháp được đưa vào ứng dụng, góp phần tiết kiệm hơn 7,5 tỷ đồng.

Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn đạt kết quả tích cực. Trong quý, thành lập mới 35 Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở và phát triển 11.358 đoàn viên. Đến nay, toàn tỉnh có 796 Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn với 217.381 đoàn viên. Các cấp Công đoàn cũng giới thiệu 210 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó 55 đồng chí được kết nạp.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề liên quan đến công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở và thực hiện các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, người lao động…. Các ý kiến được lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và các bộ phận chuyên môn trao đổi, giải đáp theo thẩm quyền.

Trong quý IV-2026, các cấp Công đoàn tiếp tục tập trung chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động; nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng tập thể, tư vấn pháp luật; đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và chuẩn bị các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.