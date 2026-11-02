Công đoàn Đồng Nai sẽ tổ chức đa dạng hoạt động chăm lo tết cho đoàn viên, người lao động

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai Bùi Thị Bích Thủy tặng quà công nhân khó khăn dịp tết 2026. Ảnh: Nguyễn Hòa

Theo đó, với phương châm: Tất cả đoàn viên, NLĐ đều có tết, vui tết, các cấp Công đoàn sẽ triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, đa dạng về hình thức. Trong đó, LĐLĐ thành phố tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng”, lồng ghép họp mặt gia đình công nhân; triển khai Chuyến xe Tết đoàn viên - Xuân 2027 đưa công nhân về quê đón tết. Đồng thời, phối hợp thực hiện các chương trình: Chợ tết Công đoàn; chuyến bay, tàu Công đoàn và thăm hỏi, tặng quà, chúc tết đoàn viên, NLĐ.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai Nguyễn Đức Thắng tiễn gia đình công nhân về quê đón Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: N.Hòa

Đối tượng được xem xét hỗ trợ gồm: Đoàn viên, NLĐ bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo; thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo; làm việc tại doanh nghiệp gặp khó khăn, bị giảm đơn hàng, thu hẹp sản xuất, nợ lương, nợ thưởng hoặc mất việc làm. Ngoài ra, Công đoàn quan tâm NLĐ đơn thân nuôi con nhỏ, phụ nữ mang thai, đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi và công nhân xa quê, ở trọ từ 2 năm trở lên chưa có điều kiện về quê sum họp gia đình.

Về mức hỗ trợ bằng tiền mặt tối đa 1 triệu đồng/người. Riêng NLĐ tại doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn nhưng có đóng kinh phí Công đoàn hoặc có tiềm năng phát triển tổ chức Công đoàn được xem xét hỗ trợ tối đa 500 ngàn đồng/người. Việc xét chọn, hỗ trợ được thực hiện theo số lượng phân bổ, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và không trùng lặp.

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hwaseung Vina (phường Nhơn Trạch) trao quà tết cho công nhân khó khăn. Ảnh: N.Hòa

Bên cạnh nguồn hỗ trợ của Công đoàn cấp trên, các Công đoàn cơ sở chủ động cân đối kinh phí, phối hợp với doanh nghiệp tổ chức chương trình Tết sum vầy, Bữa cơm tất niên Công đoàn, thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ phương tiện đưa, đón công nhân về quê đón tết, trở lại làm việc sau tết. Triển khai các chương trình hỗ trợ vé xe, vé tàu, vé máy bay, phương tiện đi lại của tổ chức Công đoàn, của địa phương, doanh nghiệp cho NLĐ đăng ký, tham gia. Tùy vào điều kiện thực tế, Công đoàn cơ sở tổ chức đưa đoàn viên, NLĐ có nhu cầu về quê đón tết, trở lại làm việc đảm bảo an toàn, thuận lợi, chu đáo.

Công nhân phấn khởi nhận vé xe về quê đón Tết năm 2026. Ảnh: N.Hòa

Đáng chú ý, các cấp Công đoàn tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ; phối hợp kiểm tra, giám sát việc chi trả tiền lương, tiền thưởng, thông báo lịch nghỉ tết và thực hiện các chế độ, chính sách tại doanh nghiệp. Công đoàn cơ sở chủ động tham gia với người sử dụng lao động công khai phương án trả lương, thưởng tết trước ngày nghỉ tết ít nhất 20 ngày; đẩy mạnh đối thoại, thương lượng nhằm bảo đảm quyền lợi của NLĐ, góp phần ổn định quan hệ lao động trước, trong và sau tết.

Thông qua các hoạt động trên, tổ chức Công đoàn thành phố Đồng Nai hướng đến chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ, giúp công nhân đón tết vui tươi, đầm ấm, an toàn; đồng thời tạo động lực để NLĐ yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, thi đua lao động sản xuất.