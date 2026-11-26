Kết nạp đảng viên mới là đoàn viên ưu tú tại Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam (xã Phước Thái). Ảnh: CĐCC

Kết quả này cho thấy sự quan tâm của tổ chức Công đoàn trong công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cho Đảng, nhất là trong đội ngũ công nhân lao động tại các doanh nghiệp.

Đáng chú ý, trong tổng số đoàn viên được giới thiệu có 75 người là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở thuộc khối doanh nghiệp ngoài nhà nước và 599 đoàn viên là công nhân lao động trực tiếp sản xuất. Đây là những lực lượng có vai trò quan trọng trong hoạt động Công đoàn cũng như quá trình sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. Việc quan tâm phát hiện, giới thiệu đoàn viên ưu tú góp phần mở rộng nguồn phát triển Đảng trong khu vực doanh nghiệp, từng bước nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong công nhân lao động.

Từ nguồn đoàn viên ưu tú được giới thiệu, trong năm 2026, có 278 đoàn viên Công đoàn được kết nạp vào Đảng. Kết quả này góp phần bổ sung lực lượng đảng viên từ đội ngũ công nhân lao động, cán bộ Công đoàn, đồng thời tạo điều kiện để phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong lao động, sản xuất và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp.

Để tạo nguồn phát triển Đảng, các cấp Công đoàn chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; vận động đoàn viên, người lao động tích cực học tập, nâng cao tay nghề, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thông qua hoạt động thực tiễn, tổ chức Công đoàn kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và uy tín trong tập thể để giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng.