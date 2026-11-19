Từ cam kết của một công đoàn cơ sở với hơn 20.000 đoàn viên đến chiến dịch trên phạm vi cả nước, thông điệp ấy đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực.

Từ ba cam kết ở một nhà máy

Tại Công ty TNHH Gain Lucky (Việt Nam), nơi có hơn 20.000 người lao động và 100% đều là đoàn viên công đoàn, công tác phòng, chống ma túy được coi trọng. Bà Đặng Thị Diệu Linh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cho biết, trong một tập thể lao động đông đảo, nếu một người sa vào ma túy, hệ lụy không chỉ dừng lại ở nỗi đau của gia đình, cha mẹ, vợ con mà còn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, tập thể tổ, nhóm và những người lao động xung quanh.

Công đoàn chung tay tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy cho 200 đoàn viên, công nhân, lao động Công ty TNHH Kingmaker III (Việt Nam). Ảnh: PV

Từ nhận thức đó, Công đoàn cơ sở Gain Lucky xác định ba việc làm cụ thể để hưởng ứng Chiến dịch “Công nhân Việt Nam kiên quyết nói không với ma túy - Triệu trái tim, một quyết tâm”.

Trước hết, không để người lao động phải “thử cho biết”. Nội dung phòng, chống ma túy sẽ được đưa vào các buổi sinh hoạt tổ công đoàn theo cách tự nhiên, dễ hiểu, giúp công nhân nhận diện nguy cơ, biết cách từ chối khi bị rủ rê và biết tìm đến ai khi gặp rắc rối. Thay vì chỉ phổ biến những quy định chung, công đoàn hướng tới trang bị cho người lao động kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình trong những tình huống cụ thể.

Thứ hai, không để công nhân phải đối mặt với khó khăn một mình. Các tổ công đoàn sẽ sâu sát hơn với đời sống người lao động, chủ động tìm hiểu, chia sẻ khi phát hiện trường hợp nghỉ làm bất thường hoặc có biến cố tâm lý. Công đoàn cũng là nơi để người lao động tin tưởng tâm sự, được bảo đảm bí mật và nhận sự hỗ trợ cần thiết. Bên cạnh đó, công đoàn phối hợp với công an địa phương để góp phần bảo đảm an ninh tại các khu nhà trọ công nhân.

Cam kết thứ ba là không quay lưng với người từng lầm lỡ. Với những người thực sự muốn làm lại, Công đoàn sẽ cùng gia đình và doanh nghiệp tìm cách hỗ trợ, tạo cơ hội để họ trở về với cuộc sống và tập thể trong sự tôn trọng.

Các đoàn viên, công nhân, người lao động sôi nổi tham gia hội thi kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Ảnh: Nguyễn Huỳnh

Ba cam kết trên cho thấy cách tiếp cận không chỉ dừng ở việc ngăn ngừa người lao động sa vào ma túy mà còn chú trọng đồng hành, hỗ trợ những người đã mắc sai lầm. Bởi nếu chỉ dừng ở cảnh báo, lên án mà thiếu sự sẻ chia, người lao động có thể càng khó tìm được điểm tựa để vượt qua hoàn cảnh của mình.

Từ thực tế tại doanh nghiệp, bà Đặng Thị Diệu Linh mong muốn Ban Giám đốc công ty tiếp tục đồng hành, xem môi trường làm việc không ma túy là một tiêu chuẩn của doanh nghiệp, nghiêm túc như chất lượng của từng tấm vải.

Thông điệp bà gửi tới công nhân hằng ngày cũng bắt đầu từ những điều gần gũi nhất trong cuộc sống: “Mỗi ngày chúng ta đổ mồ hôi ở nhà máy là vì cái gì? Là để có tiền gửi về quê lo cho cha mẹ, để con cái được học hành đàng hoàng, và để sau này có được mảnh đất, căn nhà của riêng mình. Xin đừng vì một phút tò mò hay một lời rủ rê mà đánh đổi toàn bộ tương lai và hạnh phúc của gia đình. Nếu có ai lôi kéo, hãy mạnh dạn từ chối. Có điều gì khó, hãy tìm đến Công đoàn. Chúng tôi luôn ở bên anh chị em”.

Đưa chiến dịch đến gần hơn với người lao động

Từ câu chuyện ở một công đoàn cơ sở, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, ma túy không chỉ là hiểm họa đối với sức khỏe, nhân phẩm và hạnh phúc gia đình người lao động mà còn đe dọa an toàn, sự ổn định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Thực tế đó đặt ra yêu cầu tổ chức Công đoàn không chỉ tuyên truyền để công nhân nhận diện, phòng tránh mà còn phải đổi mới nội dung, phương thức truyền thông, đưa kiến thức và kỹ năng phòng, chống ma túy đến gần hơn với đoàn viên, người lao động.

Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của Chiến dịch “Công nhân Việt Nam kiên quyết nói không với ma túy - Triệu trái tim, một quyết tâm” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai.

Gần đây nhất, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chương trình hưởng ứng chiến dịch tại Khu liên hợp Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Phước Đông - Bời Lời, xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh, với sự tham gia của khoảng 1.000 cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân, người lao động cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Không chỉ dừng ở nghi thức hưởng ứng chiến dịch và các bài phát biểu, chương trình còn tạo không khí gần gũi, thiết thực thông qua giao lưu "Hiểu đúng - Lựa chọn đúng", tặng quà đoàn viên, người lao động và lồng ghép thông điệp phòng, chống ma túy trong các tiết mục nghệ thuật. Qua đó, những kiến thức tưởng chừng khô khan được truyền tải một cách sinh động, dễ hiểu, giúp công nhân dễ tiếp nhận và ghi nhớ.”

Đáng chú ý, chương trình được phát trực tiếp trên trang Facebook Công đoàn Việt Nam và chia sẻ đồng loạt trên các nền tảng số của Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn. Cách làm này hướng tới mục tiêu đưa thông tin về chiến dịch đến 300.000 đoàn viên, công nhân lao động và người dân thông qua báo chí, các nền tảng truyền thông số.

Sau tỉnh Tây Ninh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức chương trình tại các tỉnh Nghệ An và Điện Biên, góp phần thực hiện chỉ tiêu tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng phòng, chống ma túy cho trên 10% công nhân, lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phòng, chống ma túy không chỉ là trách nhiệm của tổ chức Công đoàn mà cần sự chung tay của doanh nghiệp, cơ quan chức năng và mỗi người lao động. Trong đó, doanh nghiệp cần xây dựng môi trường làm việc an toàn, không ma túy; cơ quan chức năng chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm; còn mỗi người lao động phải nâng cao ý thức, chủ động tìm hiểu kiến thức, kỹ năng phòng tránh và kiên quyết nói không với ma túy.

Về phía cán bộ công đoàn cần sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời chia sẻ, hỗ trợ công nhân khi gặp khó khăn; đồng thời phối hợp với doanh nghiệp và cơ quan chức năng phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy. Cần hình thành mạng lưới hỗ trợ ngay tại nơi làm việc và nơi ở của công nhân, trong đó cán bộ công đoàn cơ sở là những người gần gũi, có điều kiện nắm bắt những thay đổi trong đời sống của đoàn viên. Khi gặp khó khăn, có nguy cơ bị lôi kéo hoặc cần tìm kiếm sự trợ giúp, người lao động phải biết nơi nào đáng tin cậy để tìm đến.

Bởi đằng sau mục tiêu xây dựng môi trường lao động không ma túy không chỉ là sự an toàn của mỗi nhà máy, mà còn là sức khỏe, hạnh phúc của hàng triệu người lao động và gia đình họ. Không để công nhân bị bỏ lại phía sau cũng chính là không để bất kỳ ai mất đi cơ hội được hỗ trợ, được bảo vệ và làm lại cuộc đời.