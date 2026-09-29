Công đoàn đổi mới công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động

Sáng ngày 29/9, tại phường Bãi Cháy, thành phố Quảng Ninh, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV khai mạc, tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng về công tác cán bộ, phát triển đoàn viên, hoạt động công đoàn và quan hệ lao động.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho biết, các tài liệu phục vụ hội nghị đã được gửi đến đại biểu theo quy chế làm việc. Một số Ủy viên Ban Chấp hành đã nghiên cứu và gửi ý kiến góp ý; Thường trực Tổng Liên đoàn đã chỉ đạo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận một số nhóm nội dung trọng tâm. Cụ thể:

Tập trung xây dựng tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn

Nhóm nội dung về công tác tổ chức, cán bộ gồm Chương trình phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tham gia xây dựng Đảng tại doanh nghiệp giai đoạn 2026-2031;

Chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ chuyên trách và chủ tịch công đoàn cơ sở giai đoạn 2026-2031 và Báo cáo kết quả cụ thể hóa mô hình “công đoàn mở, linh hoạt, năng động” theo Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn phát biểu khai mạc hội nghị.

Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hai chương trình về phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn có mối quan hệ chặt chẽ, là những nội dung trọng tâm của công tác tổ chức, cán bộ. Việc thực hiện hiệu quả các chương trình sẽ tạo nền tảng cho sự phát triển của tổ chức Công đoàn.

Đối với báo cáo về mô hình “công đoàn mở, linh hoạt, năng động”, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các đại biểu nghiên cứu, thảo luận kỹ, nhất là những nội dung gắn trực tiếp với thực tiễn địa bàn, lĩnh vực công tác. Đây cũng là bước chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về Nghị quyết số 02-NQ/TW sau khi được thông qua.

Thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Nhóm nội dung thứ hai tập trung vào việc Công đoàn tham gia thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng suất lao động và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Theo đó, Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn trình Ban Chấp hành cho ý kiến về Chương trình Công đoàn đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; Chương trình thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong công nhân lao động và Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2026-2031; Đề án Công đoàn tham gia phát triển lực lượng sản xuất mới, thúc đẩy việc làm có thu nhập ổn định cho người lao động.

Quang cảnh hội nghị.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá đây là những nội dung mới, khó nhưng cần thiết trong nhiệm kỳ này. Việc triển khai hiệu quả không chỉ góp phần khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn mà còn hướng tới chăm lo, bảo đảm việc làm, thu nhập và khả năng thích ứng của đoàn viên, người lao động trong bối cảnh mới.

Do đó, các đại biểu được đề nghị nghiên cứu kỹ, đóng góp ý kiến để các chương trình, đề án bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và sát với thực tiễn.

Đổi mới công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động

Nhóm nội dung thứ ba liên quan đến công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, gồm Đề án nâng cao hiệu quả công tác đối thoại, thương lượng tập thể và xây dựng quan hệ lao động giai đoạn 2026-2031 và Chương trình đổi mới công tác tài chính công đoàn và nâng cao phúc lợi đoàn viên.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động là chức năng cốt lõi, nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn. Trong nhiệm kỳ, việc thực hiện nhiệm vụ này đòi hỏi đổi mới cả về nội dung và phương thức, phù hợp với những yếu tố mới của tình hình thực tiễn.

Việc đổi mới cần bắt đầu từ tư duy, đồng thời bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực công đoàn, phát huy các nguồn lực khác và huy động sự đồng thuận, chung sức trong tổ chức, triển khai thực hiện.

Đẩy mạnh truyền thông, chuẩn bị kỷ niệm 100 năm Công đoàn Việt Nam

Nhóm nội dung thứ tư thuộc lĩnh vực tuyên giáo, gồm Chương trình đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2026-2031 và Đề án kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, công tác tuyên giáo, truyền thông góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của đoàn viên, người lao động, đồng thời xây dựng hình ảnh tổ chức Công đoàn, đưa Công đoàn gần hơn với đoàn viên, người lao động và xã hội.

Đối với Đề án kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, đây là dấu mốc quan trọng cần được chuẩn bị chủ động, từ sớm. Vì vậy, Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn quyết định trình Ban Chấp hành cho ý kiến sớm hơn một kỳ so với tiến độ đề ra.

Kết luận phần khai mạc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, số lượng nội dung trình tại hội nghị lần này khá lớn, trong đó nhiều nội dung có ý nghĩa định hướng hoạt động công đoàn trong cả nhiệm kỳ và những năm tiếp theo. Chủ tịch đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận và đóng góp những ý kiến sâu sắc, xác đáng, góp phần vào thành công của hội nghị.

Ngay sau phiên khai mạc, Hội nghị tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV.