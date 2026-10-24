Công đoàn Điện lực Việt Nam nâng cao hiệu quả quản lý tài chính

Bảo đảm nguồn lực cho hoạt động công đoàn

Hội nghị tổng kết công tác tài chính công đoàn giai đoạn 2023 – 2025 do Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức tại tỉnh Gia Lai nhằm đánh giá kết quả thực hiện, nhận diện những khó khăn trong quản lý tài chính và xác định nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trong bối cảnh cơ chế thu, phân phối kinh phí và tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi, các cấp công đoàn đã duy trì hoạt động tài chính, bảo đảm nguồn lực thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Công tác lập dự toán, hạch toán, quyết toán và công khai tài chính cơ bản tuân thủ quy định.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tài chính, kế toán giai đoạn 2023 - 2025. Ảnh: Đắc Cường

Một trong những chuyển biến đáng chú ý là việc triển khai phần mềm kế toán VCS, góp phần chuẩn hóa hệ thống tài khoản, sổ sách và biểu mẫu báo cáo, hỗ trợ quá trình tổng hợp, đối chiếu số liệu. Việc ứng dụng phần mềm từng bước nâng cao tính thống nhất trong quản lý kế toán, tạo thuận lợi cho công tác theo dõi và kiểm soát nguồn tài chính tại các cấp công đoàn.

Sau khi sắp xếp tổ chức, các đơn vị tập trung kiểm kê, bàn giao tài chính, tài sản, hồ sơ và dữ liệu kế toán, bảo đảm hoạt động không bị gián đoạn. Đây là khâu quan trọng nhằm duy trì tính liên tục trong quản lý, đồng thời bảo đảm trách nhiệm của các đơn vị trong quá trình chuyển giao.

Tuy nhiên, công tác tài chính công đoàn vẫn còn những vướng mắc cần giải quyết. Việc nhận diện, đối chiếu và phân phối nguồn kinh phí công đoàn thu tập trung gặp khó khăn; cơ chế phân phối thay đổi đặt ra yêu cầu cân đối lại nguồn lực. Bên cạnh đó, một số đơn vị còn lúng túng trong hạch toán trên phần mềm và thực hiện quy trình mua sắm, thanh toán.

Những vấn đề này đòi hỏi các cấp công đoàn tiếp tục rà soát quy trình, nâng cao năng lực nghiệp vụ và tăng cường phối hợp giữa các bộ phận liên quan. Quản lý tài chính không chỉ dừng ở việc thực hiện đúng quy định mà còn phải bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và phục vụ thiết thực cho hoạt động công đoàn.

Tăng cường kiểm tra, công khai, minh bạch tài chính

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng ghi nhận tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ tài chính, kế toán, nhất là cán bộ kế toán kiêm nhiệm tại cơ sở. Trong điều kiện vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa cập nhật quy định mới, đội ngũ này đã góp phần duy trì nền nếp quản lý tài chính, bảo đảm nguồn lực cho hoạt động công đoàn.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu các cấp công đoàn cụ thể hóa kết quả hội nghị vào chương trình công tác và dự toán năm 2027. Việc quản lý, sử dụng tài chính phải đúng chế độ, tiết kiệm, công khai, minh bạch; trong đó, ưu tiên nguồn lực chăm lo đoàn viên, người lao động.

Cùng với đó, công tác kiểm tra và tự kiểm tra cần được tăng cường, tập trung vào việc đối chiếu nguồn thu, công nợ và tài sản. Trách nhiệm của người đứng đầu phải được đề cao; hồ sơ bàn giao sau sắp xếp tổ chức cần được hoàn thiện, bảo đảm rõ ràng, đầy đủ và đúng quy định.

Về nghiệp vụ kế toán, Công đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu nâng cao chất lượng hạch toán, khai thác hiệu quả phần mềm VCS và tăng cường hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ làm công tác tài chính. Nội dung đào tạo cần gắn với tình huống thực tế, hỗ trợ những người mới tiếp nhận nhiệm vụ nắm chắc quy trình, hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện.

Đối với việc triển khai hồ sơ thanh toán điện tử, các đơn vị cần xây dựng lộ trình phù hợp, bảo đảm đầy đủ điều kiện pháp lý, kỹ thuật và có hướng dẫn thống nhất. Quá trình thực hiện phải gắn với yêu cầu kiểm soát chứng từ, bảo đảm tính chính xác, minh bạch và thuận lợi cho công tác quản lý.

Các nhiệm vụ trên hướng tới nâng cao chất lượng quản trị tài chính công đoàn, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí và tăng cường kỷ luật trong quản lý. Qua đó, nguồn lực tài chính được phân bổ hợp lý hơn, đáp ứng yêu cầu hoạt động của tổ chức công đoàn và nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động.

Dịp này, Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tài chính, kế toán giai đoạn 2023 – 2025. Việc biểu dương nhằm ghi nhận đóng góp của các đơn vị, cá nhân, đồng thời khuyến khích đội ngũ cán bộ tiếp tục nâng cao trách nhiệm, chất lượng chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ.