Công đoàn Điện lực toàn Nga thăm và làm việc tại PC Đắk Lắk

Ngày 12/11, Công ty Điện lực Đắk Lắk (PC Đắk Lắk) cho biết, đoàn công tác Công đoàn Điện lực toàn Nga đến thăm và làm việc tại PC Đắk Lắk, trong khuôn khổ chương trình tại Việt Nam theo thỏa thuận hợp tác song phương giữa công đoàn hai nước.

Đoàn do ông Murushkin Aleksandr, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực toàn Nga, làm trưởng đoàn, cùng đại diện công đoàn các vùng, tỉnh và nước cộng hòa thuộc Liên bang Nga. Tham gia đón tiếp có ông Trần Quốc Toản, phụ trách Đối ngoại Công đoàn Điện lực Việt Nam; ông Trần Đình Hà, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung; ông Trần Văn Thuận, Giám đốc PC Đắk Lắk; ông Nguyễn Văn Thoan, Chủ tịch Công đoàn Công ty, cùng đại diện Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn và các phòng, ban.

PC Đắk Lắk tặng quà lưu niệm cho các thành viên đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thoan giới thiệu khái quát về tỉnh Đắk Lắk, quy mô, một số chỉ tiêu hoạt động chính và đặc thù sản xuất, kinh doanh của Công ty. Ông cũng thông tin về hoạt động công đoàn tại đơn vị, trong đó có việc đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; phối hợp thực hiện chế độ, chính sách; phát động phong trào thi đua, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và xây dựng môi trường làm việc an toàn.

Trao đổi với đoàn, ông Trần Văn Thuận chia sẻ về những đặc thù của ngành điện và hoạt động của PC Đắk Lắk hiện nay. Ông bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý và tổ chức sản xuất, kinh doanh điện, nhất là các giải pháp xây dựng môi trường làm việc an toàn, lấy người lao động làm trung tâm.

Thành viên đoàn công tác Công đoàn Điện lực toàn Nga đã trao đổi, tìm hiểu về mô hình tổ chức, phương thức hoạt động công đoàn, cơ chế phối hợp giữa công đoàn và chuyên môn cũng như các chính sách chăm lo đời sống người lao động tại PC Đắk Lắk.

Các thành viên đoàn công tác tìm hiểu về mô hình tổ chức, phương thức hoạt động công đoàn, cơ chế phối hợp giữa công đoàn và chuyên môn, cùng chính sách chăm lo đời sống người lao động tại PC Đắk Lắk. Hai bên cũng trao đổi kinh nghiệm tổ chức phong trào công nhân, xây dựng tổ chức công đoàn và phát triển nguồn nhân lực.

Chuyến thăm là dịp để Công đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực toàn Nga tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị; đồng thời giúp Công đoàn PC Đắk Lắk có thêm kinh nghiệm để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.