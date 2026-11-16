Công đoàn Điện lực toàn Nga thăm Thủy điện Buôn Kuốp

Chuyến thăm là dịp để hai bên trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị. Đoàn công tác do ông MURUSHKIN Aleksandr - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực toàn Nga làm Trưởng đoàn, cùng các Chủ tịch công đoàn vùng, tỉnh thuộc Liên bang Nga. Tham gia đón tiếp có ông Trần Quốc Toản - Phụ trách công tác đối ngoại Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Ông Trần Văn Khánh - Giám đốc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp phát biểu tại buổi làm việc.

Về phía Công ty Thủy điện Buôn Kuốp có ông Trần Văn Khánh - Giám đốc Công ty; ông Nguyễn Đức - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng đại diện lãnh đạo các phòng, phân xưởng và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty.

Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Khánh bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn công tác, đồng thời nhấn mạnh vai trò phối hợp giữa chuyên môn và tổ chức Công đoàn trong xây dựng tập thể đoàn kết, chăm lo quyền lợi người lao động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất điện an toàn, liên tục.

Ông MURUSHKIN Aleksandr - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực toàn Nga phát biểu tại buổi làm việc.

Giới thiệu với đoàn về hoạt động của đơn vị, ông Nguyễn Đức đã thông tin khái quát quá trình hình thành, phát triển và nhiệm vụ quản lý, vận hành các nhà máy thủy điện Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah, Srêpốk 3. Đồng thời, chia sẻ những kết quả nổi bật trong hoạt động công đoàn, đặc biệt là công tác phối hợp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Trong không khí cởi mở, đại diện hai bên đã trao đổi kinh nghiệm về tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở và chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động.

Đoàn công tác Công đoàn điện lực toàn Nga chụp ảnh lưu niệm cùng Ban lãnh đạo và Công đoàn Công ty Thủy điện Buôn Kuốp.

Thay mặt đoàn công tác, ông MURUSHKIN Aleksandr - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực toàn Nga cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của lãnh đạo và tập thể người lao động Công ty Thủy điện Buôn Kuốp; đồng thời đánh giá cao môi trường làm việc chuyên nghiệp và các chế độ phúc lợi dành cho người lao động. Ông cũng chia sẻ về mô hình tổ chức, phương thức hoạt động và công tác bảo vệ quyền lợi đoàn viên của Công đoàn Điện lực toàn Nga.

Chuyến thăm và làm việc góp phần tăng cường sự hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm giữa tổ chức công đoàn ngành Điện hai nước, đồng thời tiếp tục củng cố mối quan hệ đoàn kết, hợp tác hữu nghị giữa Công đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực toàn Nga.