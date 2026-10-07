Công đoàn dành hàng nghìn vé tàu, vé máy bay hỗ trợ người lao động dịp Tết Đinh Mùi 2027

Hoạt động chăm lo Tết năm nay tiếp tục tập trung hướng về cơ sở, ưu tiên người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thu nhập thấp, bị mất việc làm, giảm giờ làm, bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, hoặc chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Hỗ trợ hàng nghìn vé phương tiện về quê đón Tết

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là chương trình hỗ trợ phương tiện đưa đón đoàn viên, người lao động phía Nam về quê đón Tết và quay trở lại làm việc.

Cụ thể, ở cấp Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tổ chức chuyến bay Công đoàn - Xuân 2027. Theo đó, chương trình hỗ trợ 550 vé máy bay hai chiều kèm 550 suất quà tặng (trị giá 500.000 đồng/suất tiền mặt). Trong đó, phân bổ cho LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh 260 suất, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai 140 suất, LĐLĐ tỉnh Tây Ninh 100 suất, LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long 40 suất và LĐLĐ TP. Cần Thơ 10 suất. Các chuyến bay từ Nam ra Bắc khởi hành từ ngày 1–5/2/2027 (25–29 tháng Chạp) và chiều quay lại từ ngày 8–12/02/2027 (Mùng 3–7 tháng Giêng).

Tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn tết. Ảnh: TTXVN

Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2027 hỗ trợ 2.000 vé tàu hai chiều và 2.000 suất quà (500.000 đồng/suất tiền mặt) cho đoàn viên, người lao động. LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh được phân bổ 1.200 suất, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai 450 suất, LĐLĐ tỉnh Tây Ninh 300 suất và Công đoàn Đường sắt Việt Nam 50 suất. Thời gian chạy tàu chiều ra Bắc diễn ra từ ngày 30/1 – 5/2/2027 (23–29 tháng Chạp) và chiều vào Nam từ ngày 9–18/2/2027 (Mùng 4–13 tháng Giêng).

Mỗi đoàn viên nhận hỗ trợ vé máy bay được đi kèm 1 người thân, còn với vé tàu được đi kèm không quá 03 người thân (vợ/chồng, bố/mẹ, con). Ngoài ra, Tổng Liên đoàn đề nghị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Hàng không Việt Nam xem xét giảm ít nhất 10% giá vé cho đoàn viên, người lao động đăng ký đi lại trong dịp Tết.

Khung mức chi thăm, tặng quà Tết linh hoạt và thiết thực

Kế hoạch số 56/KH-TLĐ cũng quy định rõ các định mức chi thăm, tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động: Đoàn do Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm: Mức chi dự kiến 2.500.000 đồng/suất (2.000.000 đồng tiền mặt và 500.000 đồng hiện vật).

Đoàn do Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Lãnh đạo các Bộ, ngành, Quốc hội thăm mức chi dự kiến 1.500.000 đồng/suất (1.000.000 đồng tiền mặt và 500.000 đồng hiện vật).

Mức chi do LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành thực hiện không quá 1.350.000 đồng/suất từ nguồn tài chính công đoàn đối với các đoàn lãnh đạo cấp ủy, chính quyền; và chăm lo tối đa 1.000.000 đồng/suất (chi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) đối với các đối tượng khó khăn. Trong đó, dành không quá 15% tổng số quà để trao tặng trực tiếp.

Số lượng đối tượng chăm lo tại công đoàn cấp trên cơ sở, số lượng đoàn viên, người lao động được hỗ trợ từ nguồn tài chính công đoàn không quá 12% tổng số đoàn viên quản lý trực tiếp (riêng Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai tối đa 15%).

Đa dạng các chương trình “Tết Sum vầy”, “Chợ Tết Công đoàn”

Năm nay, Tổng Liên đoàn sẽ trực tiếp khởi động Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027” theo hình thức trực tiếp tại tỉnh Hưng Yên trong 3 ngày (từ 15–17/01/2027, tức ngày 08–10 tháng Chạp). Nguồn kinh phí do Tổng Liên đoàn hỗ trợ cho LĐLĐ tỉnh Hưng Yên là 3 tỷ đồng, kết hợp với ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa. Chương trình phấn đấu thu hút ít nhất 5.000 lượt đoàn viên, người lao động tham gia mỗi ngày, cung cấp hàng hóa giá ưu đãi, "Gian hàng 0 đồng", tư vấn pháp luật, khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí. Song song đó, Chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027” trực tuyến (online) cũng sẽ được triển khai trên quy mô toàn quốc.

Đối với những công nhân, người lao động không có điều kiện về quê đón Tết, các cấp công đoàn sẽ tổ chức Chương trình “Tết không xa nhà”, thăm hỏi, tặng quà tại các khu tập thể, nhà trọ, công trường trước tối 29 tháng Chạp.

Đồng thời, Công đoàn các cấp cũng tập trung phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức “Bữa cơm tất niên Công đoàn”, tăng cường đối thoại, giám sát việc công khai phương án trả lương, thưởng Tết trước ngày nghỉ Tết ít nhất 20 ngày, phòng ngừa kịp thời các tranh chấp lao động phát sinh.

Các hoạt động chăm lo Tết tập trung vào đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động; ưu tiên những người có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, bị giảm hoặc mất việc làm.