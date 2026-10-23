Công đoàn Công Thương Việt Nam nâng cao năng lực bảo vệ quyền lợi người lao động

Chuyên nghiệp hóa công tác tư vấn, bảo vệ quyền lợi người lao động

Nâng cao năng lực đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động là một trong những nội dung trọng tâm trong đổi mới hoạt động của Công đoàn Công Thương Việt Nam. Yêu cầu này đang được cụ thể hóa thông qua việc xây dựng cơ chế tư vấn pháp lý chuyên nghiệp, chuẩn hóa quy trình hỗ trợ và tăng cường ứng dụng công nghệ trong hoạt động công đoàn.

Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý với Công ty Luật TNHH BCLAW.

Chiều 21/10/2026, tại Hà Nội, Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý với Công ty Luật TNHH BCLAW. Đây là lần đầu tiên sau 19 năm thành lập, Công đoàn Công Thương Việt Nam chính thức ký kết hợp đồng hợp tác bài bản với một công ty luật chuyên nghiệp.

Sự kiện đánh dấu bước chuyển trong phương thức tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật, đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Công Thương Việt Nam, nhiệm kỳ 2025–2030, theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp và hiện đại hóa công tác bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Lê An Hải phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự lễ ký kết có ông Lê An Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam; bà Lê Thị Đức, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam cùng đại diện các ban chuyên môn. Về phía Công ty Luật TNHH BCLAW có bà Trần Thị Ngọc Hoa, Giám đốc Công ty; TS. Đỗ Ngân Bình, Giám đốc chuyên môn cùng đội ngũ luật sư, chuyên gia pháp lý.

Theo hợp đồng, thời hạn hợp tác là 5 năm, bắt đầu từ ngày 1/11/2026, trùng với dịp kỷ niệm 19 năm thành lập Công đoàn Công Thương Việt Nam. Trong thời gian hợp tác, BCLAW đảm nhận hoạt động tư vấn pháp lý chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý lao động, tiền lương cho Công đoàn Công Thương Việt Nam với bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, đơn vị tư vấn sẽ định kỳ hằng tháng rà soát, cập nhật hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động và quan hệ lao động. Đồng thời, BCLAW thực hiện giải đáp những vấn đề pháp lý thường xuyên phát sinh trong lĩnh vực lao động, tiền lương. Bên cạnh đó, đội ngũ luật sư, chuyên gia pháp lý sẽ tham gia các hội nghị, hội thảo, diễn đàn đối thoại do Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức hoặc tham gia để cung cấp ý kiến tư vấn trực tiếp. Đối với những vụ việc cụ thể có chứng cứ, tài liệu, BCLAW sẽ thực hiện tư vấn chuyên sâu và đại diện giải quyết tranh chấp lao động tại các cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Việc xác định rõ phạm vi, nội dung và trách nhiệm tư vấn trong hợp đồng là cơ sở để Công đoàn Công Thương Việt Nam từng bước chuẩn hóa hoạt động hỗ trợ pháp lý, nâng cao chất lượng thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ đoàn viên, người lao động.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tư vấn pháp luật

Cùng với việc tăng cường năng lực tư vấn pháp lý chuyên nghiệp, một nội dung đáng chú ý trong thỏa thuận hợp tác là xây dựng hệ thống dữ liệu pháp luật phục vụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động công đoàn.

Theo kế hoạch, Công đoàn Công Thương Việt Nam và Công ty Luật TNHH BCLAW sẽ phối hợp chuẩn hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu pháp luật đa tầng để tích hợp vào công cụ AI Chatbot trên website và ứng dụng di động của Công đoàn Công Thương Việt Nam. Hệ thống AI Chatbot dự kiến được đào tạo trong môi trường dữ liệu khép kín, trên cơ sở nguồn dữ liệu đã qua thẩm định nhằm bảo đảm độ chính xác và giá trị pháp lý của thông tin được cung cấp.

Đáng chú ý, hệ thống được thiết kế theo hướng phân biệt rõ nội dung trả lời tham khảo do AI cung cấp với nội dung tư vấn trực tiếp từ đội ngũ luật sư, chuyên gia pháp lý của BCLAW. Đối với thông tin cá nhân của đoàn viên khi gửi câu hỏi, kế hoạch hợp tác xác định việc mã hóa dữ liệu nhằm đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việc kết hợp cơ sở dữ liệu pháp luật với công cụ AI Chatbot là một trong những nội dung thể hiện định hướng hiện đại hóa hoạt động tư vấn pháp luật của Công đoàn Công Thương Việt Nam, gắn ứng dụng công nghệ với sự tham gia chuyên môn của đội ngũ luật sư.

Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Lê An Hải ký kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý với Công ty Luật TNHH BCLAW.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Lê An Hải nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện đối với hoạt động công đoàn ngành trong nhiệm kỳ 2025–2030. Theo ông Lê An Hải, đây là lần đầu tiên sau 19 năm thành lập, Công đoàn Công Thương Việt Nam chính thức ký kết hợp đồng hợp tác bài bản với một công ty luật chuyên nghiệp. Hoạt động này thể hiện quyết tâm nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại hóa công tác tư vấn pháp luật, gắn với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Về phía đơn vị tư vấn, TS. Đỗ Ngân Bình, Giám đốc chuyên môn Công ty Luật TNHH BCLAW khẳng định việc được lựa chọn đồng hành pháp lý với Công đoàn Công Thương Việt Nam là niềm vinh dự và trách nhiệm đối với doanh nghiệp. Đại diện BCLAW cam kết đội ngũ luật sư sẽ tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức nghề nghiệp, bảo đảm tiến độ, chịu trách nhiệm về chất lượng pháp lý của các ý kiến tư vấn; đồng thời huy động nguồn lực để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động.

Lễ ký kết góp phần nâng cao năng lực tư vấn pháp lý, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Công Thương Việt Nam

Với hệ thống hơn 460 công đoàn cơ sở, hợp tác giữa Công đoàn Công Thương Việt Nam và Công ty Luật TNHH BCLAW được kỳ vọng mang lại những giá trị thiết thực trong công tác tư vấn, hỗ trợ pháp luật cho đoàn viên, người lao động.

Từ việc chuẩn hóa quy trình tư vấn, cập nhật chính sách pháp luật đến xây dựng kho dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nội dung hợp tác cho thấy định hướng đổi mới phương thức hoạt động của Công đoàn Công Thương Việt Nam trong nhiệm kỳ 2025–2030.

Nâng cao năng lực đại diện phải gắn với nâng cao chất lượng bảo vệ quyền lợi người lao động. Việc thiết lập cơ chế tư vấn pháp lý chuyên nghiệp là bước đi cụ thể của Công đoàn Công Thương Việt Nam nhằm thực hiện mục tiêu đó, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ và bền vững.