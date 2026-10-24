Công đoàn Công Thương Việt Nam nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, chăm lo người lao động

Đẩy mạnh chuyển đổi số, minh bạch trong quản lý tài chính

Sáng 24/10, tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính công đoàn năm 2025, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính, nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính trong hoạt động công đoàn.

Quang cảnh hội nghị.

Công đoàn Công Thương Việt Nam hiện quản lý, chỉ đạo 14 công đoàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty trực thuộc và 465 công đoàn cơ sở, với 144.684 đoàn viên và 139.685 lao động. Trong đó, 333 công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn tập đoàn, tổng công ty và 132 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam.

9 tháng năm 2026, Công đoàn Công Thương Việt Nam tiếp tục triển khai công tác quản lý, phân phối nguồn thu theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bảo đảm công khai, minh bạch và hướng về cơ sở. Theo cơ chế phân phối được báo cáo, công đoàn cơ sở được sử dụng 75% kinh phí công đoàn và 70% đoàn phí công đoàn. Việc phân bổ nguồn lực này tạo điều kiện để công đoàn cơ sở chủ động triển khai hoạt động, chăm lo đoàn viên và người lao động theo nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Lê An Hải nhấn mạnh, nguồn lực tài chính có vai trò quan trọng, tạo điều kiện để tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Lê An Hải phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong năm 2025, mặc dù còn gặp những khó khăn nhất định, cơ bản các chỉ tiêu tài chính của Công đoàn Công Thương Việt Nam vẫn bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động chung. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện tại một số đơn vị còn hạn chế, tình trạng nợ đọng vẫn xảy ra; công tác thu, chi chưa đầy đủ, việc thanh quyết toán chưa bảo đảm tiến độ và hoạt động kiểm tra, giám sát có nơi chưa chặt chẽ.

Theo lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam, những tồn tại này cần được nhìn nhận thẳng thắn, xác định rõ nguyên nhân và có giải pháp khắc phục cụ thể. Qua đó, tạo chuyển biến thực chất trong công tác quản lý tài chính, bảo đảm nguồn lực phục vụ hoạt động công đoàn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và những cách làm hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công đoàn. Trong đó, cần chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công đoàn, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và khai thác hiệu quả tài sản được giao.

Cùng với đó, việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tài chính công đoàn được xác định là một trong những nhiệm vụ cần quan tâm triển khai. Các cấp công đoàn cần từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi và sử dụng nguồn lực, tăng cường công khai, minh bạch tài chính, đồng thời nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát.

Một yêu cầu quan trọng khác là nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính công đoàn, bảo đảm nguồn lực được phân bổ và sử dụng đúng mục đích, tập trung vào các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Cân đối nguồn lực, hướng về đoàn viên và người lao động

Thông qua trao đổi, thảo luận tại hội nghị, Công đoàn Công Thương Việt Nam hướng tới xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới; làm rõ những nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến các hạn chế, từ đó tăng cường trách nhiệm của các cấp công đoàn trong tổ chức thực hiện.

Đại diện Công đoàn Công nghiệp hoá chất Việt Nam trình bày tham luận tại hội nghị.

Trong quý IV/2026 và năm 2027, Công đoàn Công Thương Việt Nam xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân phối nguồn thu tài chính công đoàn phù hợp với quy định của Tổng Liên đoàn và mô hình tổ chức hiện hành; xây dựng dự toán tài chính năm 2027 sát thực tế, bảo đảm cân đối thu - chi.

Cùng với đó, tổ chức công đoàn sẽ tiếp tục tham gia góp ý, hoàn thiện các quy định về quản lý tài chính, tài sản và chế độ kế toán; tăng cường phổ biến, hướng dẫn nghiệp vụ, đào tạo và hỗ trợ các cấp công đoàn thực hiện thống nhất.

Công đoàn Công Thương Việt Nam trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động tài chính công đoàn năm 2025.

Một trong những yêu cầu đáng chú ý là triển khai Chỉ thị số 01/CT-TLĐ ngày 20/7/2026 về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực trong hệ thống công đoàn. Công đoàn Công Thương Việt Nam cũng tập trung triển khai Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ ngày 10/7/2026 về thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất, kinh doanh qua tài khoản Công đoàn Việt Nam; đôn đốc các đơn vị hoàn thành việc mở tài khoản, thực hiện nộp kinh phí theo kế hoạch.

Song song với việc tăng cường nguồn thu, các cấp công đoàn được yêu cầu thực hiện chi tiêu đúng quy định, cân đối các khoản chi, ưu tiên nhiệm vụ thiết yếu và hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động. Công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính cần gắn với đối chiếu quỹ lương, đôn đốc thu - nộp kinh phí, đoàn phí và hướng dẫn công đoàn cơ sở thực hành tiết kiệm.

Công đoàn Công Thương Việt Nam trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tài chính công đoàn năm 2025.

Trong bối cảnh tổ chức công đoàn tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính không chỉ là yêu cầu về tuân thủ quy định mà còn là điều kiện để sử dụng đúng mục đích từng nguồn lực. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, phát huy vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Việc quản lý tài chính không chỉ dừng lại ở yêu cầu bảo đảm đúng quy định mà còn phải gắn với hiệu quả thực tiễn của hoạt động công đoàn. Các nguồn lực cần được cân đối hợp lý, phát huy vai trò trong thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động.

Tại hội nghị, Công đoàn Công Thương Việt Nam trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tài chính công đoàn năm 2025, ghi nhận những đóng góp trong công tác quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính và thực hiện nhiệm vụ công đoàn.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Công Thương ghi nhận tại hội nghị:

Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính công đoàn năm 2025, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính, nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính trong hoạt động công đoàn.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và những cách làm hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công đoàn.

Đại diện công đoàn tập đoàn kinh tế, tổng công ty trực thuộc đã có nhiều bài tham luận tại hội nghị.

Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Lê An Hải tặng bằng khen cho các tập thể.

Công đoàn Công Thương Việt Nam trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động tài chính công đoàn năm 2025.

Trên tinh thần đổi mới, sáng tạo và nâng cao trách nhiệm, hội nghị là dịp để các cấp công đoàn nhìn nhận toàn diện kết quả công tác tài chính năm 2025, thống nhất phương hướng khắc phục hạn chế và đề xuất các giải pháp phù hợp với yêu cầu thực tiễn.