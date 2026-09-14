Công đoàn Công Thương Việt Nam: Đồng hành xây dựng gia đình, chăm lo trẻ em

Lan tỏa giá trị của gia đình

Năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Công Thương Việt Nam.

Công đoàn Công Thương Việt Nam cho biết, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đảng ủy Bộ Công Thương, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn, nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và nhiệm vụ chính trị, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.

Đồng thời, triển khai đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách về an sinh xã hội; chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động; giám sát và tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiền lương, tiền thưởng... liên quan đến đoàn viên, người lao động. Nhờ đó, hiệu quả sản xuất kinh doanh, đời sống của đoàn viên, người lao động trong ngành tiếp tục phát triển, khởi sắc.

Các học sinh tiêu biểu, đoạt giải cao trong các kỳ thi cấp quốc gia, quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Hội nghị vinh danh các gia đình công nhân viên chức tiêu biểu và các em học sinh có thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2025-2026.

Trong đó, Công đoàn Công Thương Việt Nam chú trọng chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách về an sinh xã hội, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động và các chế độ, chính sách liên quan đến đoàn viên, người lao động. Công tác nữ công, công tác gia đình, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em tiếp tục được xác định là nội dung quan trọng. Các cấp công đoàn tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của lao động nữ, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ công nhân, viên chức, lao động; đồng thời tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Cụ thể, năm 2026, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn đẩy mạnh quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Công Thương Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam về công tác nữ công. Cùng với đó là tiếp tục thực hiện Kết luận số 1500b/KL-TLĐ ngày 8/1/2021 của Tổng Liên đoàn về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/1/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em được triển khai gắn với Kế hoạch số 59/KH-TLĐ ngày 23/4/2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 15/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện công tác dân số trong tình hình mới; các nghị quyết liên quan đến công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em và các hoạt động nhân Tháng hành động, các ngày kỷ niệm mang tính đặc thù giới.

Đáng chú ý, Hội nghị biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam được triển khai nhằm biểu dương, tôn vinh những gia đình có nhiều thành tích trong lao động, sản xuất, lao động giỏi, lao động sáng tạo, công tác, học tập và giúp đỡ cộng đồng; những gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên làm kinh tế giỏi, nuôi dạy con chăm ngoan, hiếu học, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Hoạt động này cũng hướng tới nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp công đoàn đối với công tác gia đình theo tinh thần Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Qua đó, Công đoàn Công Thương Việt Nam tăng cường phối hợp giữa tổ chức công đoàn với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, tạo sức mạnh tổng hợp trong chăm lo cho gia đình đoàn viên, người lao động; khích lệ và lan tỏa tinh thần học tập, phấn đấu, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục trong nữ công nhân, viên chức, lao động cũng được đổi mới về hình thức. Các cấp công đoàn lồng ghép tuyên truyền nghị quyết đại hội công đoàn các cấp; tổ chức cho nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài”; tuyên truyền ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Công tác gia đình, chăm sóc, giáo dục trẻ em được gắn với các dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; tổ chức khen thưởng, biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu, con công nhân, viên chức, lao động đạt giải trong các kỳ thi cấp quốc gia, quốc tế và con công nhân, viên chức, lao động vượt khó, học giỏi.

Cùng với đó, các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền cho nữ đoàn viên, người lao động về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động nữ và trẻ em; thực hiện vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ thông qua đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể. Các hoạt động hỗ trợ nữ đoàn viên, người lao động phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp trong gia đình, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh và phòng, chống bạo lực gia đình cũng được quan tâm.

Một điểm nhấn khác là việc tổ chức các hoạt động gắn với xây dựng gia đình hạnh phúc. Các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn đồng cấp vận động công nhân, viên chức, lao động xây dựng gia đình theo tiêu chí “No ấm - Bình đẳng - Tiến bộ - Hạnh phúc”, để gia đình thực sự là nơi nghỉ ngơi, chăm sóc và yêu thương sau thời gian lao động. Các phong trào như “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Mẹ lao động giỏi, con học giỏi”, “Xây dựng cơ quan, gia đình văn hóa” được triển khai tại các đơn vị.

Lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam trao tặng bằng khen cho 26 học sinh vượt khó học giỏi.

Chăm lo, bảo vệ con đoàn viên, người lao động

Cùng với công tác xây dựng gia đình, chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em được các cấp Công đoàn Công Thương Việt Nam duy trì thường xuyên. Quan điểm xuyên suốt là chăm sóc trẻ em không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà cần sự chung tay của cộng đồng và xã hội.

Hàng năm, vào dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán, các đơn vị trong ngành Công Thương tổ chức nhiều hoạt động quan tâm, chăm sóc và hỗ trợ trẻ em, trong đó có con công nhân, viên chức, lao động. Đây đã trở thành hoạt động được duy trì tại nhiều đơn vị trong ngành, có tác dụng động viên đối với công nhân, viên chức, lao động. Theo báo cáo, tổng kinh phí dành cho các hoạt động này tại các đơn vị hàng năm lên đến hàng chục tỷ đồng.

Đặc biệt, công tác chăm lo con công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm. Các đơn vị vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động ủng hộ trẻ em nghèo, trẻ em bị ảnh hưởng chất độc da cam, trẻ em dị tật bẩm sinh, giúp các em có điều kiện học tập. Nhiều đơn vị xây dựng quỹ khuyến học, hiếu học, Quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh để chăm lo cho con công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Một trong những kết quả nổi bật được ghi nhận trong năm học 2025-2026 là toàn ngành đã khen thưởng 190 cháu là con công nhân, viên chức, lao động đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế, với tổng số tiền 225,8 triệu đồng. Theo báo cáo, số lượng các cháu đạt giải tại các kỳ thi cấp quốc gia, quốc tế tăng dần qua các năm, năm học đều cao hơn năm trước.

Bên cạnh việc khen thưởng học sinh đạt giải cao, Công đoàn Công Thương Việt Nam còn tổ chức các hoạt động tặng quà, hỗ trợ con công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi. Đây là một trong những nội dung thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn đối với gia đình đoàn viên, người lao động, nhất là những trường hợp còn gặp khó khăn trong cuộc sống.

Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em cũng được gắn với việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp công đoàn về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với trẻ em. Công đoàn Công Thương Việt Nam chú trọng phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị để tạo sức mạnh tổng hợp trong chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em nói chung, trẻ em là con đoàn viên, người lao động trong ngành nói riêng.

Theo Công đoàn Công Thương Việt Nam, trong thời gian tới, công tác gia đình và trẻ em tiếp tục được đặt trong mối quan hệ với bình đẳng giới, dân số và xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Công đoàn Công Thương Việt Nam xác định tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Kết luận số 149-KL/TW ngày 10/4/2025 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về dân số và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Dân số.

Các hoạt động truyền thông, vận động về gia đình tiếp tục hướng tới xây dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới, giáo dục đạo đức, lối sống, phòng, chống bạo lực gia đình, thực hiện bình đẳng trong gia đình, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình. Cùng với đó là vận động chính sách, huy động nguồn lực để chăm sóc sức khỏe trẻ em và thực hiện quyền của trẻ em là con đoàn viên, người lao động; hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, mồ côi cha hoặc mẹ do thiên tai, dịch bệnh, tai nạn lao động.

Việc triển khai Đề án của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam “Hỗ trợ công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trong việc chăm sóc và nuôi dạy con giai đoạn 2025-2028” cũng được xác định là một nội dung trong thời gian tới. Các cấp công đoàn sẽ tổ chức hoạt động truyền thông góp phần xây dựng môi trường học đường không bạo lực, chú trọng chăm sóc sức khỏe tâm thần cho học sinh; nâng cao kiến thức, kỹ năng để cha mẹ đồng hành cùng con trên môi trường trực tuyến, giúp học sinh vững bước trong kỷ nguyên số.

Cùng với đó, Công đoàn Công Thương Việt Nam tiếp tục vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ trẻ em và xây dựng các công trình như trường, lớp học, nhà bán trú, thư viện, sân chơi cho trẻ em là con công nhân lao động.

Công đoàn Công Thương Việt Nam tiếp tục hướng tới mục tiêu chăm lo thiết thực hơn cho gia đình đoàn viên, người lao động, tạo môi trường để mỗi gia đình thực sự là nơi gắn kết, chia sẻ và động viên; đồng thời đồng hành cùng trẻ em là con đoàn viên, người lao động trong học tập, rèn luyện và phát triển.