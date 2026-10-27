Công đoàn Công Thương Việt Nam đồng hành thúc đẩy sáng kiến, đổi mới sáng tạo trong người lao động

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng (ở giữa) cùng Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Lê Thị Đức (ngoài cùng bên trái); Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Công Thương Phan Văn Bản (ngoài cùng bên phải) và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026 và khởi động Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”

Phát biểu tại Lễ phát động Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026 và khởi động Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” diễn ra sáng 27/10/2026 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Lê Thị Đức cho biết, đối với ngành Công Thương, sáng kiến và đổi mới trong lao động đã trở thành hoạt động thi đua được duy trì qua nhiều năm. Các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Thực hành tiết kiệm, Chống lãng phí”, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động cùng các phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và “bình dân học vụ số” đã góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức làm chủ và khả năng sáng tạo của đội ngũ người lao động.

Những năm qua, với phương châm hướng về cơ sở, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động làm trọng tâm, Công đoàn Công Thương Việt Nam luôn chú trọng tổ chức các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn và thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Từ những chỉ đạo của Công đoàn Công Thương Việt Nam, các cấp công đoàn trong ngành đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp phát động và tổ chức các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động.

Kết quả, hàng năm có hàng trăm nghìn sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và giải pháp sáng tạo đã góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả công việc, làm lợi cho các đơn vị hàng nghìn tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Lê Thị Đức nhấn mạnh, phong trào “Sáng kiến mỗi ngày” được phát động ngày hôm nay không phải là sự khởi đầu của một hoạt động hoàn toàn mới, mà là bước tiếp nối truyền thống thi đua lao động sáng tạo của ngành, góp phần hình thành thói quen cải tiến thường xuyên, biến ý tưởng thành giá trị thiết thực trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Thực tiễn cho thấy, sáng kiến không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao, mà có thể xuất phát từ chính công việc hàng ngày; một quy trình cần cải tiến, một thao tác cần rút ngắn, một thiết bị cần nâng cấp hay một cách tổ chức công việc hiệu quả hơn. Điều quan trọng là phát hiện đúng vấn đề, khuyến khích người lao động đề xuất giải pháp và tạo điều kiện để sáng kiến được áp dụng, nhân rộng.

"Phong trào “Sáng kiến mỗi ngày” được phát động ngày hôm nay không phải là sự khởi đầu của một hoạt động hoàn toàn mới, mà là bước tiếp nối truyền thống thi đua lao động sáng tạo của ngành, góp phần hình thành thói quen cải tiến thường xuyên, biến ý tưởng thành giá trị thiết thực trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp", Phó Chủ tịch Lê Thị Đức nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ, việc Bộ Công Thương triển khai phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”, trong đó có phong trào “Sáng kiến mỗi ngày”, tạo thêm động lực để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khai thác hiệu quả nguồn lực sáng tạo từ thực tiễn nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh.

Các đại biểu tham dự tại Lễ phát động Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026 và khởi động Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương”

Trên cơ sở Quy chế phối hợp công tác, Công đoàn Công Thương Việt Nam xác định việc tuyên truyền, vận động và tổ chức các phong trào thi đua cần được triển khai đồng bộ, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành và yêu cầu thực tiễn tại cơ sở.

Cùng với đó, phong trào “Lao động giỏi - Năng suất cao - Thu nhập tốt” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động nhấn mạnh yêu cầu gắn thi đua với năng suất, hiệu quả công việc và lợi ích thiết thực của người lao động.

Theo tinh thần đó, Công đoàn Công Thương Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương, các đơn vị chức năng, công đoàn các tập đoàn Tổng công ty, công đoàn cơ sở và doanh nghiệp đưa phong trào đến gần hơn với người lao động.

"Chúng tôi mong muốn mỗi doanh nghiệp tạo môi trường thuận lợi cho sáng kiến; mỗi công đoàn cơ sở chủ động đồng hành cùng chuyên môn; mỗi người lao động mạnh dạn đề xuất những ý tưởng thiết thực từ chính vị trí công việc của mình", Lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam chia sẻ.

Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam Lê Thị Đức kêu gọi các công đoàn tập đoàn, Tổng công ty, công đoàn cơ sở trực thuộc tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Sáng kiến mỗi ngày" và tham gia Cuộc thi "Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương" bằng những sáng kiến, giải pháp thiết thực, có khả năng ứng dụng và nhân rộng

Cũng theo Lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam, nếu phong trào “Sáng kiến mỗi ngày” khuyến khích mỗi người lao động thường xuyên cải tiến từ những công việc hàng ngày, thì Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” là cơ hội để các nhóm tác giả giới thiệu những giải pháp có giá trị, chia sẻ kinh nghiệm triển khai và nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Tại buổi lễ hôm nay, với sự tham gia đông đảo của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng công đoàn các đơn vị, Công đoàn Công Thương Việt Nam kêu gọi các công đoàn tập đoàn, Tổng Công ty, công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, tích cực vận động đoàn viên, người lao động hưởng ứng phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” và tham gia cuộc thi bằng những sáng kiến, giải pháp thiết thực, có khả năng ứng dụng và nhân rộng.

Mỗi sáng kiến được áp dụng hiệu quả sẽ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, tiết kiệm chi phí, cải thiện điều kiện làm việc, qua đó đóng góp thiết thực vào kết quả sản xuất kinh doanh và sự phát triển bền vững của ngành Công Thương.

Các đại biểu trải nghiệm Robot Lễ tân AI trong khuôn khổ sự kiện

Humanoid Robot đến từ Công ty Công nghệ ADT Global giao lưu cùng các đại biểu trong khuôn khổ sự kiện

Với tổ chức công đoàn, nhiệm vụ không chỉ là vận động đoàn viên, người lao động tham gia, mà còn là đồng hành, phát hiện, biểu dương và lan tỏa những điển hình lao động sáng tạo, phối hợp với chuyên môn tạo điều kiện để người lao động hoàn thiện, ứng dụng sáng kiến và được ghi nhân xứng đáng với những đóng góp của mình.

Lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam bày tỏ tin tưởng rằng, với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công Thương, sự phối hợp trách nhiệm của các đơn vị đồng tổ chức, sự vào cuộc tích cực của các cấp công đoàn, sự đồng hành của doanh nghiệp và tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ người lao động, phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” và Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” sẽ đạt nhiều kết quả thiết thực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn ngành, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026 và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026 Phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” được phát động trong các đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương, nhằm khuyến khích đề xuất, chia sẻ và nhân rộng các sáng kiến, cải tiến xuất phát từ thực tiễn quản lý, sản xuất, kinh doanh. Đối tượng tham gia gồm cá nhân hoặc nhóm tác giả từ 2 người trở lên là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, người lao động; cùng các doanh nghiệp, đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương. Các sáng kiến được triển khai từ ngày 1/1/2025 đến hết ngày 30/11/2026, bảo đảm tính mới, sáng tạo, thực tiễn, có khả năng áp dụng, mang lại hiệu quả và có khả năng nhân rộng. Hồ sơ được tiếp nhận từ ngày phát động đến hết ngày 30/11/2026. Dự kiến trong tháng 12/2026, Ban Tổ chức sẽ tổng kết, biểu dương 30 cá nhân có sáng kiến tiêu biểu thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia, tổ chức phong trào. Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” Cuộc thi “Nhóm giải pháp Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số ngành Công Thương” được tổ chức nhằm phát hiện, lan tỏa các giải pháp, mô hình hiệu quả về ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời tăng cường kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của ngành Công Thương. Đối tượng tham gia là các đội thi gồm từ 3 cá nhân trở lên thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức có đề xuất, phát triển hoặc triển khai giải pháp thuộc các lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương. Mỗi đơn vị, doanh nghiệp được đề cử tối đa 10 đội thi. Qua Vòng sơ khảo, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn từ 10 - 15 đội tiêu biểu tham gia tập huấn, hoàn thiện giải pháp và lựa chọn 5 đội vào Vòng Chung kết. Hồ sơ được tiếp nhận từ ngày công bố Cuộc thi đến ngày 20/11/2026; Vòng Chung kết và trao giải dự kiến diễn ra trong tháng 12/2026. Chung cuộc, Cuộc thi sẽ trao 1 giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, 1 giải Nhì 20 triệu đồng, 1 giải Ba 15 triệu đồng và 2 giải Khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng. Bộ Công Thương thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng chuyên môn, Ban Giám khảo và Hội đồng xét chọn với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và cải tiến năng suất, chất lượng.