Hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ chuỗi chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11). Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa Kế hoạch số 27/KH-CĐCT ngày 18/5/2026 của Công đoàn Công Thương Việt Nam về hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ năm năm 2026 của Bộ Công Thương; đồng thời triển khai Kế hoạch số 489/KH-CĐCT ngày 2/11/2026 về tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong hệ thống Công đoàn Việt Nam.

Thực hiện: Thái Mạnh