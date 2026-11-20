Công đoàn Công Thương lan tỏa văn hóa đọc nhân Ngày Văn hóa Việt Nam
Hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ chuỗi chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11). Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa Kế hoạch số 27/KH-CĐCT ngày 18/5/2026 của Công đoàn Công Thương Việt Nam về hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ năm năm 2026 của Bộ Công Thương; đồng thời triển khai Kế hoạch số 489/KH-CĐCT ngày 2/11/2026 về tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong hệ thống Công đoàn Việt Nam.
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/cong-doan-cong-thuong-lan-toa-van-hoa-doc-nhan-ngay-van-hoa-viet-nam-482053.media