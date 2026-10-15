Công đoàn Changshin tiếp tục đồng hành đời sống, việc làm của hơn 42 ngàn lao động

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.Hòa

Công ty TNHH Changshin Việt Nam hiện có hơn 42 ngàn lao động. Trong những năm qua, tình hình quan hệ lao động tại công ty luôn hài hòa, ổn định. Đặc biệt, NLĐ toàn công ty đoàn kết, nâng cao trách nhiệm trong công việc, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Hiện thu nhập bình quân của NLĐ hơn 12 triệu đồng/tháng. Doanh nghiệp cùng Công đoàn cơ sở chăm lo chính sách phúc lợi, tạo động lực cho NLĐ yên tâm làm việc. Các hoạt động nổi bật như: tặng quà cho công nhân, tổ chức Tết truyền thống cho công nhân là đồng bào dân tộc thiểu số, lập quỹ tương trợ hỗ trợ công nhân khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo và xây dựng mái ấm Công đoàn, tổ chức bữa ăn sáng giá rẻ cho NLĐ… Trong 9 tháng của năm 2026, Công đoàn cơ sở đã hỗ trợ NLĐ khó khăn, bị bệnh với số tiền 420 triệu đồng.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Đồng Nai thăm, làm việc tại Công ty TNHH Changshin Việt Nam. Ảnh: N.Hòa

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của Công đoàn cơ sở trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng ngày càng phong phú, thiết thực, phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của NLĐ. “Việc xem NLĐ như người thân trong gia đình, luôn trăn trở về việc làm, thu nhập và điều kiện sống của họ là nền tảng quan trọng để xây dựng niềm tin, sự gắn bó giữa NLĐ với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn” - ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu hỏi thăm tình hình việc làm, đời sống công nhân. Ảnh: N.Hòa

Trong thời gian tới, ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị các cấp Công đoàn Đồng Nai cụ thể hóa và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam; tăng cường lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ để kịp thời đề xuất, phối hợp giải quyết những vấn đề chính đáng. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đổi mới phương thức hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả kết nối, tương tác và chăm lo đoàn viên. Công đoàn cơ sở cần phối hợp với doanh nghiệp quan tâm hơn nữa đến đời sống, việc làm, sức khỏe của NLĐ; qua đó, góp phần bảo vệ sức khỏe, giúp NLĐ an tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng các cán bộ Công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp trao quà cho công nhân khó khăn. Ảnh: N.Hòa

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao 10 phần quà cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo.