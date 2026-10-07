Công đoàn chăm lo Tết 2027: Không để người lao động khó khăn không có Tết

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Ưu tiên người lao động khó khăn, tăng nguồn lực để "không ai không có Tết"

Theo kế hoạch, các cấp công đoàn sẽ tổ chức đợt cao điểm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, trong đó ưu tiên những người có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mắc bệnh hiểm nghèo, giảm việc làm hoặc mất việc làm. Tổng Liên đoàn cũng đặt yêu cầu nguồn lực và đối tượng được chăm lo Tết năm nay phải lớn hơn năm trước.

Đáng chú ý, mức chăm lo được thiết kế theo từng cấp công đoàn và từng nhóm đối tượng. Đối với các đoàn thăm, tặng quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mức chi dự kiến là 2,5 triệu đồng/suất, gồm 2 triệu đồng tiền mặt và 500.000 đồng quà hiện vật. Với các đoàn do lãnh đạo Tổng Liên đoàn và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị tham gia, mức chi dự kiến là 1,5 triệu đồng/suất, gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 500.000 đồng quà hiện vật.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đặt yêu cầu nguồn lực và đối tượng được chăm lo Tết năm nay phải lớn hơn năm trước.

Ở cấp tỉnh, thành phố, công đoàn ngành, tập đoàn, tổng công ty, mức chi từ nguồn tài chính công đoàn cho một suất quà không quá 1,35 triệu đồng, đồng thời khuyến khích xã hội hóa để nâng mức quà tặng. Các cấp công đoàn cũng được yêu cầu chủ động cân đối nguồn lực và huy động nguồn lực xã hội để chăm lo, với mức chăm lo tối đa 1 triệu đồng/suất, ưu tiên thực hiện bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của đoàn viên, người lao động.

Đối tượng chăm lo được mở rộng theo hướng bao quát những trường hợp dễ bị tổn thương trong dịp Tết như người bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, mất việc, giảm thời gian làm việc, bị nợ lương, thưởng, bảo hiểm xã hội; người thuộc gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số; những người nhiều năm chưa có điều kiện về quê; người ở lại đơn vị, doanh nghiệp để làm việc trong dịp Tết. Kế hoạch cũng quan tâm đến đoàn viên nghiệp đoàn và người lao động chưa phải đoàn viên nhưng làm việc tại các đơn vị có đóng kinh phí công đoàn.

Từ vé về quê đến giám sát lương thưởng, chăm lo cả trước và sau Tết

Một điểm đáng chú ý trong kế hoạch Tết Đinh Mùi 2027 là các hoạt động chăm lo không dừng ở việc trao quà. Tổng Liên đoàn dự kiến hỗ trợ công đoàn một số tỉnh, thành phố phía Nam tổ chức 2.000 vé tàu hai chiều và 550 vé máy bay hai chiều, đưa đón đoàn viên, người lao động về quê đón Tết. Đối tượng được ưu tiên là đoàn viên khó khăn hoặc nhiều năm chưa có điều kiện về quê.

Ở các địa phương, công đoàn căn cứ nhu cầu thực tế để tổ chức "Chuyến xe Công đoàn - Xuân 2027", "Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2027", "Chuyến bay Công đoàn - Xuân 2027". Công đoàn cơ sở cũng được yêu cầu phối hợp với doanh nghiệp, sử dụng nguồn lực công đoàn và hỗ trợ của công đoàn cấp trên để đưa, đón người lao động về quê an toàn, chu đáo.

Với những người không thể về quê, kế hoạch yêu cầu tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết phù hợp, mang dấu ấn Công đoàn. Tại những nơi có đông công nhân ở lại, có thể tổ chức chương trình "Tết không xa nhà", thăm hỏi, tặng quà tại khu nhà trọ, công trường, dự án trước tối 30 Tết.

Cùng với chăm lo đời sống, công đoàn được giao nhiệm vụ tăng cường đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động về phương án sản xuất, thời gian nghỉ Tết, kế hoạch trả lương, thưởng Tết. Công đoàn phải theo dõi, giám sát, kịp thời phát hiện những doanh nghiệp khó khăn, nợ lương, không có khả năng trả thưởng, chủ doanh nghiệp bỏ trốn, giải thể hoặc phá sản để có giải pháp bảo đảm quyền lợi người lao động.

Đáng chú ý, công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở phải chủ động tham gia với người sử dụng lao động công khai phương án trả lương, thưởng Tết trước ngày nghỉ Tết ít nhất 20 ngày, đồng thời giám sát việc trả lương, thưởng, thời gian làm việc, nghỉ ngơi, làm thêm giờ và quyền lợi của người lao động làm việc trong dịp Tết.

Không khí Tết cũng được kéo dài tới thời điểm người lao động trở lại nhà máy, doanh nghiệp. Công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức gặp mặt, mừng tuổi, lì xì đầu năm, đón người lao động trở lại làm việc; vận động doanh nghiệp có thể chi thưởng đầu năm hoặc tạm ứng lương, đồng thời tuyên truyền, động viên người lao động thi đua sản xuất ngay từ ngày đầu, tuần đầu của năm mới.

Theo Tổng Liên đoàn, các hoạt động chăm lo Tết năm nay sẽ được triển khai theo hướng mạnh về cơ sở, công khai, công bằng, minh bạch và tăng cường ứng dụng công nghệ số. Công tác truyền thông được yêu cầu thực hiện kịp thời, liên tục, rộng khắp, tập trung làm rõ những đổi mới của tổ chức Công đoàn trong chăm lo đoàn viên, người lao động.

Với hàng loạt hoạt động từ "Tết Sum vầy", "Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027", "Bữa cơm tất niên Công đoàn", những chuyến xe, chuyến tàu, chuyến bay đưa người lao động về quê đến chương trình "Tết không xa nhà", kế hoạch chăm lo Tết Đinh Mùi 2027 hướng tới mục tiêu đưa hoạt động Công đoàn đến gần hơn với đời sống thực tế của người lao động.