Công đoàn chăm lo sức khoẻ nữ đoàn viên, người lao động

Hoạt động được tổ chức tại Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Pinetree, thuộc Công đoàn xã Vĩnh Lợi, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Ngô Diễm Phúc chúc mừng nữ đoàn viên, người lao động nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Công ty TNHH MTV Pinetree hoạt động trong lĩnh vực may mặc, có hơn 1.200 nữ đoàn viên công đoàn. Tại chương trình, chị em được nghe bác sĩ chuyên khoa thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chia sẻ kiến thức về các bệnh lý thường gặp ở phụ nữ, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, phòng ngừa ung thư cổ tử cung và thực hiện kế hoạch hoá gia đình an toàn, hiệu quả.

Các nữ đoàn viên, người lao động còn được giao lưu, giải đáp những vấn đề liên quan đến sức khoẻ bản thân và gia đình.

Bác sĩ CKII Dương Kim Ngân, Trưởng khoa Sức khoẻ sinh sản, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau, chia sẻ kiến thức chăm sóc sức khoẻ phụ nữ.

Nữ đoàn viên công đoàn tích cực giao lưu, trao đổi về các vấn đề chăm sóc sức khoẻ.

Chị Lê Thị Muội, đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Pinetree, cho biết: “Buổi nói chuyện giúp tôi hiểu thêm cách chăm sóc sức khoẻ, biết chủ động phòng ngừa bệnh tật và quan tâm đến bản thân nhiều hơn. Những kiến thức này rất thiết thực, giúp chị em tự tin hơn trong cuộc sống và công việc”.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, hỗ trợ nữ đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại công ty.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Ngô Diễm Phú và Bác sĩ CKII Dương Kim Ngân tặng quà cho nữ đoàn viên tham gia giao lưu tại chương trình.

Mô hình “Vòng tay Công đoàn - Đồng hành chăm sóc sức khoẻ toàn diện cho nữ công nhân lao động” được triển khai điểm tại Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Pinetree, với nhiều hoạt động thiết thực như: thành lập “Tổ nữ công tự quản về sức khoẻ” tại nhà xưởng; vận động doanh nghiệp xây dựng góc vắt, trữ sữa mẹ, hỗ trợ máy hút sữa; phối hợp khám tầm soát ung thư cổ tử cung, ung thư vú và cấp phát thuốc phụ khoa miễn phí.

Đồng thời, ứng dụng các nhóm Zalo, Facebook để chia sẻ kiến thức về dinh dưỡng, an toàn lao động, sức khoẻ sinh sản và chế độ thai sản, giúp nữ công nhân thuận tiện tiếp cận thông tin.

Đại biểu tham quan góc vắt, trữ sữa mẹ thuộc mô hình “Vòng tay Công đoàn - Đồng hành chăm sóc sức khoẻ toàn diện cho nữ công nhân lao động” tại Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Pinetree.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác LĐLĐ tỉnh đến nhà xưởng công ty thăm hỏi, động viên nữ công nhân, tìm hiểu điều kiện làm việc, đời sống và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động.

Qua đó, công đoàn mong muốn doanh nghiệp tiếp tục cải thiện môi trường làm việc, quan tâm chăm sóc sức khoẻ, tạo điều kiện để lao động nữ yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Ngô Diễm Phúc (bìa phải) thăm hỏi, động viên nữ công nhân tại nơi làm việc.

Đoàn công tác LĐLĐ tỉnh tham quan khu nhà ăn dành cho đoàn viên, công nhân, người lao động của Công ty TNHH MTV Pinetree.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Ngô Diễm Phúc và ông Kim Jim Huyn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Pinetree, trao quà tặng nữ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua các hoạt động, LĐLĐ tỉnh tiếp tục cụ thể hoá việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi và nâng cao sức khoẻ nữ đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững./.