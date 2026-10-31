Công đoàn CAND tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động

Thực hiện chương trình công tác năm 2026, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Công an, Cục Công tác chính trị và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ngày 31/10, Ban Công đoàn Công an nhân dân (CAND) đã tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên trong Công đoàn CAND năm 2026 khu vực phía Bắc.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc.

Công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn, gắn trực tiếp với trách nhiệm đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Trong đó, mạng lưới an toàn vệ sinh viên giữ vai trò nòng cốt tại cơ sở trong công tác tuyên truyền, giám sát, phát hiện, kiến nghị khắc phục các nguy cơ mất an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Các đại biểu dự khai mạc lớp tập huấn sáng 31/10.

Thời gian qua, công tác ATVSLĐ trong CAND luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương. Tuy nhiên, trước quá trình sắp xếp, sáp nhập mô hình tổ chức, thay đổi môi trường làm việc và đặc thù lao động thường xuyên tiếp xúc với các yếu tố nguy hiểm, độc hại, việc nâng cao năng lực cho lực lượng an toàn vệ sinh viên là yêu cầu rất cấp thiết.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc lớp tập huấn.

Hiện nay, 100% các đơn vị trong Công đoàn CAND đã thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên với hơn 400 người. Việc tăng cường bồi dưỡng cho lực lượng này nhằm triển khai Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam, đồng thời cụ thể hóa Đề án xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc giai đoạn 2025 - 2030 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

“Lớp tập huấn năm 2026 tập trung trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng nhận diện, đánh giá, kiểm soát nguy cơ rủi ro và giám sát tại nơi làm việc. Đáng chú ý, chương trình kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu, giúp lực lượng tại cơ sở chủ động xử lý tình huống, không bỏ lỡ "thời gian vàng" cứu chữa cán bộ, chiến sĩ khi có sự cố tai nạn lao động xảy ra”, Đại tá Công Thanh Thảo, Trưởng ban Công đoàn CAND phát biểu khai mạc.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu khẳng định, công tác ATVSLĐ giữ vai trò then chốt trong bảo đảm sức khỏe, tính mạng, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn và nâng cao năng suất.

Đại tá Công Thanh Thảo, Trưởng ban Công đoàn CAND phát biểu khai mạc.

Trong đó, mạng lưới an toàn vệ sinh viên là lực lượng trực tiếp tại cơ sở, đóng vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, hướng dẫn, giám sát, phát hiện và kiến nghị khắc phục các nguy cơ mất an toàn. Việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và phương pháp hoạt động cho đội ngũ này là yêu cầu thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác trong tình hình mới.

Chương trình bồi dưỡng tích hợp nhiều chuyên đề mới, chuyên sâu và sát thực tiễn do các giảng viên, chuyên gia có kinh nghiệm truyền đạt. Khóa học trang bị cho học viên kỹ năng nhận diện, quản lý rủi ro tại nơi làm việc, lập phiếu kiến nghị khắc phục nguy cơ mất an toàn và xử lý ban đầu khi xảy ra sự cố.

“Dù lớp học diễn ra vào ngày nghỉ do lịch làm việc cuối năm bận rộn, các học viên vẫn tham dự đông đủ, thể hiện quyết tâm chính trị và tinh thần học hỏi cao. Sau tập huấn, tôi mong rằng các học viên sẽ vận dụng hiệu quả kiến thức vào thực tế, chủ động phòng ngừa tai nạn lao động và góp phần xây dựng văn hóa an toàn lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp CAND”, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu chia sẻ.