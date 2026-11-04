Công đoàn CAND phối hợp với 34 tỉnh, thành phố chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động

Dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ có bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Cùng dự có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, Công an tỉnh Đắk Lắk và 17 công đoàn ngành Trung ương, công đoàn tập đoàn kinh tế, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Tăng cường phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động

Thông tin tại lễ ký kết, Đại tá Công Thanh Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn CAND cho biết, trải qua 33 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn CAND không ngừng được củng cố, khẳng định vị trí trong hệ thống Công đoàn Việt Nam, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND.

Quang cảnh buổi lễ.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Công đoàn CAND đã được kiện toàn theo mô hình mới, phù hợp với đặc điểm tổ chức và yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng. Hiện, đơn vị có 24.970 đoàn viên sinh hoạt tại 95 công đoàn cơ sở trên cả nước. Trong đó, đoàn viên tại các doanh nghiệp chiếm 78,2%, tại các đơn vị sự nghiệp chiếm 21,8%.

Với đặc thù tổ chức công đoàn trong lực lượng vũ trang, các công đoàn cơ sở trực thuộc hoạt động trên nhiều địa bàn. Do đó, việc tăng cường phối hợp với LĐLĐ các tỉnh, thành phố có ý nghĩa thiết thực trong chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đồng thời phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa công đoàn CAND với Liên đoàn Lao động 34 tỉnh, thành phố giai đoạn 2026–2031.

Chương trình phối hợp giai đoạn 2026–2031 tập trung vào 5 nhóm nội dung trọng tâm: Chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tuyên truyền, giáo dục, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; phát động phong trào thi đua và các hoạt động xã hội; trao đổi kinh nghiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo đó, LĐLĐ 34 tỉnh, thành phố phát huy vai trò nắm bắt tình hình đoàn viên, người lao động, nhất là tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp. Công đoàn CAND tăng cường kết nối, phối hợp với các đơn vị chức năng trong lực lượng Công an để hỗ trợ giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự theo quy định.

Hai bên cũng phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội trong công nhân, người lao động; tổ chức các hoạt động về an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy và xây dựng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định tại doanh nghiệp và địa bàn dân cư.

Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu chỉ đạo buổi lễ.

Trao đổi tại buổi lễ, ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM nhấn mạnh, triển khai chương trình phối hợp là trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong đồng hành, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Theo ông Phùng Thái Quang, TP HCM là địa bàn có số lượng đoàn viên, người lao động lớn, hoạt động sản xuất, kinh doanh sôi động, ngành nghề và loại hình doanh nghiệp đa dạng. Vì vậy, việc tăng cường phối hợp giữa hai tổ chức công đoàn có ý nghĩa quan trọng trong nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin, nhất là những vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động.

LĐLĐ TP HCM sẽ chú trọng phối hợp với Công đoàn CAND trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần bảo đảm an ninh công nhân, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ông Phùng Thái Quang khẳng định, trên cơ sở đặc điểm và thế mạnh của địa phương, LĐLĐ Thành phố sẽ chủ động lựa chọn nội dung phù hợp, sớm cụ thể hóa chương trình bằng những hoạt động thiết thực, đồng hành cùng Công đoàn CAND triển khai hiệu quả các nội dung đã ký kết.

Lấy lợi ích của đoàn viên, người lao động làm thước đo hiệu quả

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao sự chủ động của Ban Công đoàn CAND trong tham mưu, đề xuất xây dựng chương trình phối hợp với LĐLĐ 34 tỉnh, thành phố.

Bà Thái Thu Xương nhấn mạnh, việc ký kết chương trình phối hợp trên phạm vi cả nước không chỉ góp phần tăng cường mối quan hệ giữa các tổ chức công đoàn mà còn tạo điều kiện phát huy thế mạnh, huy động nguồn lực của mỗi bên, nâng cao chất lượng hoạt động, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Để chương trình được triển khai hiệu quả, bà Thái Thu Xương đề nghị Ban Công đoàn CAND và LĐLĐ các tỉnh, thành phố xây dựng mối quan hệ phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, trên tinh thần trách nhiệm, tôn trọng chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của mỗi bên. Trong đó, cần ưu tiên những nội dung trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, hai bên cần tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp nắm bắt tình hình công nhân, người lao động và quan hệ lao động tại cơ sở; chủ động phòng ngừa, phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Qua đó, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và môi trường làm việc an toàn.

Nhấn mạnh yêu cầu đưa chương trình phối hợp đi vào thực chất, bà Thái Thu Xương đề nghị các đơn vị sớm cụ thể hóa nội dung ký kết thành kế hoạch công tác hằng năm, xác định rõ nhiệm vụ, phân công đầu mối phụ trách, duy trì chế độ trao đổi thông tin và định kỳ đánh giá kết quả thực hiện.

Việc triển khai phải bám sát điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị, tránh hình thức, dàn trải; lấy kết quả thực hiện và lợi ích thiết thực mang lại cho đoàn viên, người lao động làm thước đo hiệu quả phối hợp.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đại diện Ban Công đoàn CAND khẳng định sẽ chủ động phối hợp với LĐLĐ các tỉnh, thành phố cụ thể hóa những nội dung đã ký kết; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở trực thuộc lựa chọn hoạt động phù hợp với đặc điểm đơn vị, địa bàn, hướng mạnh về cơ sở, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Chương trình phối hợp giai đoạn 2026–2031 là cơ sở để Công đoàn CAND và LĐLĐ 34 tỉnh, thành phố tăng cường gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động công đoàn; phát huy nguồn lực chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động, đồng thời góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.