Ngày 23/11, Đoàn kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Cần Thơ về tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2026.

Cần Thơ phát triển hơn 11.200 đoàn viên, vượt chỉ tiêu năm 2026

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp tiến hành kiểm tra; nhấn mạnh việc đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ, gắn với tình hình thực tiễn tổ chức và hoạt động công đoàn tại địa phương.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương phát biểu tại hội nghị.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; công tác học tập, quán triệt nghị quyết đại hội công đoàn; triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân; chương trình đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2026–2031 và các nhiệm vụ phát triển văn hóa, chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động; các phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị LĐLĐ thành phố Cần Thơ phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra, báo cáo đầy đủ, trung thực kết quả thực hiện, cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan; đồng thời thẳng thắn trao đổi những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, LĐLĐ thành phố Cần Thơ cho biết, năm 2026, trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, hợp nhất địa bàn quản lý của ba địa phương Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng trước đây, các cấp công đoàn đã tập trung ổn định tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và nâng cao hiệu quả chăm lo đoàn viên, người lao động.

Nổi bật là công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đạt kết quả tích cực. Tính đến ngày 5.11.2026, toàn thành phố quản lý 916 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở với 150.503 đoàn viên trên tổng số 176.799 lao động. Số đoàn viên phát triển thực tăng 11.247 người, đạt 102,25% chỉ tiêu được Tổng Liên đoàn điều chỉnh giao trong năm 2026.

Việc triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” tiếp tục được chú trọng, gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành và nâng cao chất lượng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Công tác học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết đại hội công đoàn các cấp được triển khai sâu rộng. Theo báo cáo, 100% cán bộ công đoàn được học tập, quán triệt nghị quyết; khoảng 95% đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, vượt chỉ tiêu được giao.

Thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW của Ban Bí thư, các cấp công đoàn tổ chức 561 cuộc tuyên truyền chính sách, pháp luật, thu hút hơn 115.000 lượt người lao động tham gia.

Hoạt động đối thoại, lắng nghe ý kiến người lao động tiếp tục được quan tâm. Toàn thành phố có 582 doanh nghiệp tổ chức đối thoại; 15 cuộc đối thoại chuyên đề và 2 diễn đàn thu hút 7.460 lượt đoàn viên, người lao động.

Hơn 3,1 tỉ đồng chăm lo đoàn viên, người lao động

Cùng với công tác phát triển tổ chức, các cấp công đoàn thành phố Cần Thơ chú trọng đổi mới hoạt động truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Một hoạt động chợ Tết công đoàn do công đoàn Cần Thơ tổ chức. Ảnh: CĐ Cần Thơ

Theo báo cáo, các nền tảng mạng xã hội của tổ chức Công đoàn thành phố ghi nhận gần 500.000 lượt xem, hơn 26.000 lượt tương tác. LĐLĐ thành phố đã phối hợp tổ chức tập huấn kỹ năng chuyển đổi số cho 400 cán bộ công đoàn, từng bước nâng cao hiệu quả truyền thông và quản lý hoạt động công đoàn.

Các chương trình chăm lo đoàn viên, người lao động tiếp tục được triển khai với nhiều hình thức thiết thực. Trong Tháng Công nhân và các hoạt động liên quan, chương trình “Cảm ơn người lao động” cùng các hoạt động chăm lo đã hỗ trợ 7.714 đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí hơn 3,1 tỉ đồng; trong đó có hỗ trợ xây dựng 9 căn nhà “Mái ấm Công đoàn”.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm tổ chức, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động. Trong Tháng Công nhân, các cấp công đoàn tổ chức 11 chương trình văn hóa, văn nghệ và một giải thể thao, thu hút hơn 2.400 lượt đoàn viên tham gia, cổ vũ, hưởng ứng.

Đặc biệt, chương trình “Làm chủ giọng hát - Boss Your Voice” thu hút hơn 3.000 lượt đoàn viên, người lao động tham gia các hoạt động; vòng chung kết diễn ra trong hai ngày 20 - 21/11 tại Công viên Lưu Hữu Phước, thành phố Cần Thơ, thu hút hơn 2.000 người tham dự, cổ vũ.

Trong công tác thi đua, khen thưởng, các cấp công đoàn tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng suất và chất lượng lao động. LĐLĐ thành phố đã tổ chức biểu dương nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, chú trọng công nhân trực tiếp sản xuất, người lao động có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và thành tích nổi bật.

Bên cạnh kết quả đạt được, LĐLĐ thành phố Cần Thơ cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế trong việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền tại cơ sở; nắm bắt tình hình tư tưởng công nhân; ứng dụng chuyển đổi số và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, khen thưởng.

Tại buổi làm việc, LĐLĐ thành phố Cần Thơ kiến nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn trong quá trình kiện toàn tổ chức, đổi mới hoạt động công đoàn; hoàn thiện cơ chế thi đua, khen thưởng theo hướng thực chất, chú trọng công nhân trực tiếp sản xuất. Đồng thời, đề xuất tăng cường hỗ trợ nguồn lực, hạ tầng chuyển đổi số, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn và triển khai các chương trình phúc lợi, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, nhất là tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp đông lao động.

Thông qua buổi làm việc, Đoàn kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam nắm bắt kết quả triển khai nhiệm vụ, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị từ địa phương; làm cơ sở đánh giá, đề xuất giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.