Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội có thêm 1.150 đoàn viên

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội Ngô Thị Liên công bố các quyết định thành lập CĐCS và kết nạp đoàn viên công đoàn.

Dịp này, Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội kết nạp thêm 1.150 đoàn viên công đoàn. Ảnh: PV

Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội Nguyễn Đình Thắng trao quyết định thành lập cho đại diện Ban Chấp hành lâm thời của 13 CĐCS.

Kết quả trên có được từ quá trình tuyên truyền, vận động người lao động, sự phối hợp của lãnh đạo các doanh nghiệp và tinh thần tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam của người lao động. Việc thành lập thêm 13 CĐCS và kết nạp 1.150 đoàn viên góp phần mở rộng tổ chức Công đoàn tại các doanh nghiệp, tạo thêm điều kiện để người lao động được tập hợp, đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội Nguyễn Đình Thắng định hướng một số nhiệm vụ đối với các CĐCS mới thành lập. Trong đó chú trọng tổ chức hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại doanh nghiệp, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội trao quyết định thành lập cho đại diện Ban Chấp hành lâm thời của các Công đoàn cơ sở. Ảnh: PV

Đại diện lãnh đạo doanh nghiệp, ông Lê Tuân, Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Legroup và bà Đỗ Thị Tâm, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Xingte Technology ViNa, các Ban Chấp hành lâm thời đã chia sẻ về quá trình tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập Công đoàn và tổ chức hoạt động công đoàn tại cơ sở. Đồng thời khẳng định quyết tâm sẽ phối hợp với Công đoàn các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội, từng bước xây dựng tổ chức Công đoàn hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Quang cảnh hội nghị.

Thời gian tới, Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; đồng thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên và người lao động.