Công đoàn Bệnh viện 19-8 đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Chiều 15/10, Công đoàn Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) tổ chức mít tinh kỷ niệm 30 năm ngày thành lập và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đến dự chương trình có Đại tá Công Thanh Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng Ban Công đoàn CAND.

Phát biểu khai mạc, Thượng tá Nguyễn Thị Hiền, Phó trưởng Khoa Tiết chế Dinh dưỡng, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện 19-8 cho biết, những ngày đầu thành lập (19/10/1960), số lượng đoàn viên của bệnh viện chưa đến 150 người, điều kiện hoạt động còn nhiều khó khăn, kinh nghiệm tổ chức còn hạn chế.

Đại tá Công Thanh Thảo, Trưởng Ban Công đoàn CAND phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Đến nay, sau 30 năm phát triển, Công đoàn Bệnh viện 19-8 đã có 39 tổ công đoàn trực thuộc với gần 900 đoàn viên. Trong 30 năm xây dựng và trưởng thành, Công đoàn Bệnh viện 19-8 luôn phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, các khoa, phòng, viện, trung tâm để từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên và người lao động làm trung tâm.

Thông qua các phong trào, hoạt động, tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tinh thần hợp tác nâng cao. Mỗi đoàn viên không chỉ là một thành viên của tổ chức công đoàn, mà còn là một nhân tố góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ y tế CAND tận tụy, bản lĩnh, trách nhiệm, nhân văn, hết lòng vì sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Thị Hiền cho biết, Công đoàn Bệnh viện 19-8 xác định, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên luôn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động. Cùng với đó, các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” được triển khai gắn với nhiệm vụ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phục vụ người bệnh.

Năm 2022, công trình “Trung tâm xạ trị kiểu mẫu” được khánh thành, gắn biển và đưa vào hoạt động, là dấu ấn gắn với phong trào thi đua của hoạt động công đoàn và nhiệm vụ chuyên môn của bệnh viện.

Đại tá, PGS.TS Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc Bệnh viện 19-8 phát biểu chỉ đạo tại chương trình.

Trong thời gian qua, Công đoàn Bệnh viện 19-8 tiếp tục nỗ lực đổi mới, thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp chăm sóc sức khỏe và sự phát triển của bệnh viện. Trong bối cảnh nhiệm vụ chuyên môn ngày càng đòi hỏi chất lượng, hiệu quả, tính chuyên sâu và khả năng ứng dụng khoa học công nghệ, hoạt động công đoàn cũng đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ hơn, thiết thực hơn và gần đoàn viên hơn.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Công Thanh Thảo, Trưởng Ban Công đoàn CAND biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Công đoàn Bệnh viện 19-8 đã đạt được trong thời gian qua.

Từ thực tiễn yêu cầu công tác, Trưởng Ban Công đoàn CAND yêu cầu Công đoàn cơ sở Bệnh viện 19-8 làm tốt công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chăm lo và bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động. Việc chăm lo phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của người lao động, không chỉ dừng ở thăm hỏi, động viên hay các hoạt động lễ, Tết. Công đoàn phải phối hợp với lãnh đạo bệnh viện giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền; theo dõi, phản hồi rõ ràng các kiến nghị và chủ động đề xuất cấp có trách nhiệm xem xét, giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đại tá Nguyễn Tiến Quang trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Công đoàn Bệnh viện 19-8.

Công đoàn cần tổ chức phong trào thi đua thiết thực, gắn hoạt động công đoàn với nhiệm vụ chuyên môn của bệnh viện. Trong đó, tập trung cụ thể hoá, triển khai hiệu quả phong trào thi đua "Ba Nhất", "Lao động giỏi, Năng suất cao, Thu nhập tốt"...Đồng thời, quan tâm xây dựng đội ngũ đoàn viên đáp ứng yêu cầu phát triển của bệnh viện.

Để phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, đồng chí Trưởng Ban Công đoàn CAND đề nghị Công đoàn cơ sở Bệnh viện 19-8 đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở. Phát huy vai trò cầu nối, đồng hành cùng cấp uỷ, lãnh đạo bệnh viện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tại chương trình, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tá, PGS.TS Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc Bệnh viện 19-8 trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Công đoàn Bệnh viện 19-8.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Đại tá Nguyễn Tiến Quang cho biết, đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực và thành tích của tổ chức công đoàn Bệnh viện 19-8. Trước đó, năm 2022, Công đoàn Bệnh viện 19-8 đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Những phần thưởng cao quý này là minh chứng cho quá trình phấn đấu bền bỉ, tinh thần đoàn kết và những đóng góp tích cực của các thế hệ cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động.

Đại tá Nguyễn Tiến Quang chia sẻ, theo định hướng phát triển toàn diện của Bệnh viện 19-8 trong giai đoạn mới, bệnh viện đang thực hiện kế hoạch chiến lược bao gồm việc mở rộng quy mô cơ sở vật chất lên 1.500 giường bệnh hiện đại mang tầm quốc gia; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong quản lý, khám chữa bệnh và chú trọng nâng cao hợp tác quốc tế với các trường đại học, bệnh viện lớn trên thế giới để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bên cạnh đó, mục tiêu trọng tâm của bệnh viện là phát triển trở thành bệnh viện - trường học, đòi hỏi đội ngũ bác sĩ phải chuẩn bị sẵn sàng tâm thế làm thầy giáo để giảng dạy và truyền đạt kiến thức.

Đại tá Nguyễn Thái Hưng, Phó Giám đốc Bệnh viện 19-8 (ảnh trái) và Đại tá Công Thanh Thảo trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và Bằng khen của Ban Công đoàn CAND cho các cá nhân xuất sắc.

Trước nhiệm vụ chính trị nặng nề đó, PSG.TS Nguyễn Tiến Quang đề nghị Ban chấp hành Công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, gắn kết đội ngũ y bác sĩ, huy động những đoàn viên công đoàn trẻ tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật mới, đặc biệt là trình độ ngoại ngữ để thích ứng với hội nhập và khối lượng công việc ngày càng gia tăng. Mỗi phong trào thi đua phải tạo ra kết quả cụ thể; mỗi cán bộ, nhân viên phải thể hiện tinh thần trách nhiệm bằng chất lượng công việc và thái độ phục vụ người bệnh.

Tổ chức Công đoàn cần tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối tin cậy giữa cấp ủy, lãnh đạo bệnh viện với đoàn viên, người lao động; là lực lượng đồng hành tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng bệnh viện phát triển bền vững.

Chủ động phối hợp với lãnh đạo bệnh viện và các đơn vị chức năng trong thực hiện chế độ, chính sách; quan tâm điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần; kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp người lao động yên tâm công tác và gắn bó với đơn vị.

Giám đốc Bệnh viện yêu cầu công đoàn cần chủ động tham mưu, đề xuất những giải pháp thiết thực, phát huy dân chủ ở cơ sở, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, kỷ cương, đoàn kết và nhân văn; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bệnh viện và chăm lo tốt hơn đời sống người lao động.