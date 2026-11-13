Công đoàn An Giang tích cực chuẩn bị ngày hội văn hóa công nhân

Đoàn viên, người lao động thi kéo co tại hội thao công nhân, viên chức, người lao động tỉnh năm 2026.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh, ngày hội văn hóa công nhân được các cấp Công đoàn trong tỉnh triển khai trong tháng 11/2026, tập trung cao điểm trong tuần hưởng ứng ngày Văn hóa Việt Nam và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (từ ngày 18 đến 24/11).

Với các công đoàn cơ sở, doanh nghiệp, công đoàn xã, phường, đặc khu, thời gian tổ chức hoạt động được linh hoạt trong tháng 11, phù hợp lịch sản xuất, ca làm việc và điều kiện tham gia của đoàn viên, người lao động.

Quy mô tổ chức ngày hội văn hóa công nhân của các cấp Công đoàn trong tỉnh diễn ra rộng khắp từ cấp tỉnh, xã, phường, đặc khu đến công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, với mong muốn huy động đông đảo lực lượng cán bộ Công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tham gia.

Công đoàn còn khuyến khích người sử dụng lao động, gia đình đoàn viên, người lao động, cộng đồng dân cư tại nơi có đông công nhân, người lao động và các tổ chức, cá nhân đồng hành cùng Công đoàn tổ chức và tham gia các hoạt động.

Điểm nhấn trọng tâm là ngày hội văn hóa công nhân cấp tỉnh dự kiến diễn ra ngày 23/11 tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh, phường Long Xuyên. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đỗ Trần Thịnh cho biết ngày hội văn hóa công nhân cấp tỉnh diễn ra nhiều hoạt động phong phú, tập trung giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật gắn với khám, tầm soát, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho đoàn viên, người lao động; chăm lo đoàn viên, người lao động.

“Tại ngày hội văn hóa công nhân cấp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp các đối tác tổ chức các gian hàng giới thiệu, bán sản phẩm, dịch vụ thiết yếu với giá ưu đãi, giảm giá dành cho đoàn viên, người lao động; tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán bánh dân gian, góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa ẩm thực địa phương; thăm hỏi đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo”, ông Đỗ Trần Thịnh nói.

Đoàn viên, người lao động tranh tài môn bóng chuyền tại hội thao công nhân, viên chức, lao động tỉnh năm 2026.

Để tạo điều kiện cho đoàn viên, người lao động tiếp cận, tham gia và thụ hưởng văn hóa, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo công đoàn xã, phường, đặc khu phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và các đơn vị liên quan tổ chức hoặc lồng ghép hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho đoàn viên, người lao động với các hoạt động tại khu dân cư, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đảm bảo phù hợp tình hình địa phương.

Riêng các công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn sẽ căn cứ điều kiện thực tế, phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức hoạt động phù hợp, ưu tiên thực hiện hoạt động đơn giản, dễ triển khai tại nơi làm việc hoặc địa điểm thuận tiện cho đoàn viên, người lao động tham gia.

Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn có thể tạo điều kiện cho công nhân trải nghiệm, tham gia sinh hoạt tại Nhà Văn hóa lao động, bảo tàng, thư viện, di tích, di sản văn hóa…; tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa ngày Văn hóa Việt Nam; giới thiệu, biểu dương công nhân có sáng kiến, thành tích tốt trong lao động, học tập và hỗ trợ đồng nghiệp…

Ông Đỗ Trần Thịnh cho biết với phương châm hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm chăm lo, khơi dậy tinh thần thi đua sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, Liên đoàn Lao động tỉnh mong muốn các hoạt động ngày hội văn hóa công nhân các cấp Công đoàn trong tỉnh tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để đoàn viên, người lao động giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường tinh thần đoàn kết, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, rèn luyện sức khỏe và xây dựng đời sống văn hóa tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tăng cường sự gắn kết giữa người lao động với tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.

Các hoạt động nhằm phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, nhất là công nhân trực tiếp sản xuất, lao động nữ, lao động trẻ, lao động di cư, công nhân ở khu công nghiệp, khu nhà trọ và người ít có điều kiện tiếp cận các thiết chế văn hóa.