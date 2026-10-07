Công đoàn An Giang thăm doanh nghiệp, tặng quà 300 người lao động

Ông Đỗ Trần Thịnh tặng quà tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang.

Ngày 7-10, lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang dẫn đầu đoàn công tác đến thăm 6 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

6 doanh nghiệp gồm Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang; Chi nhánh Long Xuyên Công ty TNHH May mặc Lai Vung; Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Cửu Long - An Giang; Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Đức Thành; Công ty cổ phần TBS An Giang và Công ty cổ phần Thủy sản An Mỹ.

Tại các doanh nghiệp, đoàn tìm hiểu tình hình sản xuất, kinh doanh và việc chăm lo đời sống công nhân, người lao động.

Ông Đỗ Trần Thịnh tặng quà tại Chi nhánh Long Xuyên Công ty Trách nhiệm hữu hạn May mặc Lai Vung.

Ông Đỗ Trần Thịnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp trong duy trì sản xuất, tạo việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động; đồng thời mong muốn các đơn vị tiếp tục phối hợp với Công đoàn, thực hiện tốt chế độ, chính sách và chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động.

Dịp này, đoàn trao mỗi doanh nghiệp một phần quà chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam và 60 suất quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn. Mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Theo kế hoạch, đến ngày 9/10, 3 đoàn công tác sẽ thăm, chúc mừng 30 doanh nghiệp và trao 300 suất quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn. Tổng kinh phí tặng quà 210 triệu đồng, từ nguồn tài chính của Liên đoàn Lao động tỉnh.