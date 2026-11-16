Chiều 16-11, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa công diễn vở tuồng “Sơn Tinh - Thủy Tinh” thuộc chương trình sân khấu thiếu nhi “Dung dăng dung dẻ” số thứ hai. Buổi diễn thu hút 150 học sinh, giáo viên Trường Tiểu học Nha Trang, phân hiệu Vạn Thạnh (phường Nha Trang) cùng đông đảo khán giả yêu thích nghệ thuật truyền thống.

Một cảnh trong vở tuồng "Sơn Tinh - Thủy Tinh".

Vở diễn do Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Minh Tâm đạo diễn, dựa trên kịch bản của nhà biên kịch Nguyễn Sỹ Chức phỏng theo truyền thuyết cùng tên. Tham gia biểu diễn có gần 50 nghệ sĩ, diễn viên của nhà hát. Vở tuồng có thời lượng 75 phút, gồm 5 cảnh, lấy bối cảnh nước Văn Lang thời Vua Hùng thứ 18, tái hiện cuộc kén rể cho công chúa Mỵ Nương và cuộc giao chiến giữa Sơn Tinh với Thủy Tinh. Sơn Tinh cùng nhân dân Văn Lang đoàn kết chống trả những trận lũ dữ do Thủy Tinh gây ra, giữ vẹn hạnh phúc lứa đôi và bảo vệ bình yên cho xóm làng. Qua đó, vở diễn ca ngợi ý chí, trí tuệ và tinh thần kiên cường của người Việt cổ trong cuộc đấu tranh chống thiên tai.

Cảnh Sơn Tinh mang lễ vật đến rước công chúa Mỵ Nương.

Đặc biệt, sự kết hợp giữa diễn xuất của nghệ sĩ với hệ thống âm thanh, ánh sáng và màn hình LED hiện đại đã tạo nên những cảnh diễn sinh động, tái hiện không gian núi rừng Tản Viên, thủy cung và những màn giao chiến đầy kịch tính giữa hai vị thần. Sau buổi biểu diễn, nhiều học sinh bày tỏ sự hào hứng với loại hình sân khấu truyền thống này.

Cảnh Thủy Tinh hung hăng khiêu chiến khi không cưới được công chúa Mỵ Nương.

Sau buổi công diễn, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa dự kiến đưa vở tuồng “Sơn Tinh - Thủy Tinh” đến Trường Mầm non Nha Trang, phân hiệu Lý Tự Trọng (phường Nha Trang) vào ngày 23-11, trước khi tiếp tục biểu diễn tại các trường học, phường, xã, phục vụ thiếu nhi và khán giả trên địa bàn tỉnh.

Theo lãnh đạo Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, việc đưa truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh lên sân khấu tuồng nhằm đổi mới hình thức giới thiệu nghệ thuật truyền thống dân tộc đến với giới trẻ. Việc chọn những câu chuyện dân gian để đưa lên sân khấu tuồng, dân ca kịch bài chòi giúp khán giả trẻ thêm yêu thích nghệ thuật truyền thống, từ đó hiểu sâu hơn những nét đặc sắc của sân khấu truyền thống. Đây cũng là cách góp phần bồi đắp tình yêu văn hóa dân tộc, nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị di sản nghệ thuật truyền thống cho thế hệ trẻ.