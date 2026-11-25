Công diễn Liên hoan Tiếng hát dân ca Người cao tuổi toàn quốc
Tối 24/11, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức công diễn Liên hoan Tiếng hát dân ca Người cao tuổi năm 2026 chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tới dự chương trình.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cong-dien-lien-hoan-tieng-hat-dan-ca-nguoi-cao-tuoi-toan-quoc-246261125151450051.htm