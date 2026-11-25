Ngày 25/11, tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn, đã dự Hội nghị trao đổi hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư Việt Nam (Thanh Hóa) - Trung Quốc (Trạm Giang); đồng thời có các hoạt động làm việc, khảo sát và kết nối với các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp tại thành phố Trạm Giang nhằm thúc đẩy hợp tác trên những lĩnh vực hai bên có tiềm năng, thế mạnh.