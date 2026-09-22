Công điện của UBND tỉnh Khánh Hòa về chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 22-9, UBND tỉnh đã ban hành Công điện về chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất trong các ngày tới trên địa bàn tỉnh.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 23-9 đến hết ngày 24-9, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Tổng lượng mưa đợt tại khu vực phía đông tỉnh Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ, tính từ chiều 21-9 đến hết ngày 24-9, phổ biến từ 120-250mm/đợt, cục bộ có nơi trên 400mm/đợt.

Mưa lớn vào sáng 22-9 trên địa bàn phường Tây Nha Trang.

Để chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, thực hiện Công điện số 66 ngày 21-9 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh; đồng thời tiếp tục huy động mọi nguồn lực khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai vừa qua. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn (trường hợp cần thiết, bắt buộc phải cưỡng chế để bảo đảm an toàn); phân công lực lượng túc trực, cảnh giới, kiểm tra thường xuyên, kịp thời xử lý khi có diễn biến bất thường.

Bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. Chủ động triển khai các biện pháp tiêu nước, chống úng, bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư. Bố trí lực lượng, phương tiện tại khu vực xung yếu để kịp thời tổ chức hỗ trợ người dân sơ tán, cứu trợ, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Thường xuyên thông tin đến người dân về diễn biến mưa lũ để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tổ chức rà soát lực lượng, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị tại các địa bàn trọng điểm; chủ động huy động thiết bị bay không người lái hỗ trợ địa phương khảo sát, phát hiện sớm vết nứt, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét để cảnh báo và có biện pháp di dời dân cư, bảo đảm an toàn; sẵn sàng triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống phát sinh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các địa phương chủ động triển khai các biện pháp giảm thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp; kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa trong việc tính toán, điều tiết hồ chứa; hướng dẫn việc vận hành phù hợp với diễn biến thời tiết và các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, tranh thủ tích trữ nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và phòng, chống hạn hán, thiếu nước trong mùa khô tới đối với các hồ chứa đang có dung tích trữ thấp hoặc đã đến thời kỳ được phép tích nước. Thường trực theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai trên địa bàn tỉnh, chủ động chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương triển khai công tác ứng phó thiên tai theo nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chỉ đạo, xử lý các nội dung vượt thẩm quyền.

Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ rà soát, triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với các hoạt động sản xuất công nghiệp; bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện; kiểm tra, đánh giá các vị trí giao thông bị sạt lở, hư hỏng; chỉ đạo các đơn vị quản lý cầu đường, đơn vị thi công khắc phục nhanh các tuyến giao thông, công trình hạ tầng thiết yếu bị ảnh hưởng; tổ chức phân luồng, bổ sung biển cảnh báo và cảnh giới tại các vị trí nguy hiểm. Tuyệt đối không để người dân đi qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu. Đồng thời, triển khai ngay các phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, hạn chế tối đa thiệt hại đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập tại các trường học bị ngập sâu, chia cắt.

Các sở, ngành cần bảo đảm an toàn, hạn chế sự cố đối với các công trình hạ tầng viễn thông; đồng thời có phương án dự phòng để bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt giữa Trung ương với địa phương, giữa cấp tỉnh với cấp xã, kịp thời khắc phục tình trạng mất thông tin liên lạc khi mưa lũ xảy ra. Cùng với đó, triển khai công tác khám, chữa bệnh và cung cấp các dịch vụ y tế thiết yếu cho người dân vùng bị ngập lũ; có phương án bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh trong và sau mưa lũ.

Các đơn vị quản lý hồ chứa nước thực hiện nghiêm quy trình vận hành được phê duyệt; tăng cường kiểm tra an toàn công trình và hệ thống cảnh báo vùng hạ du. Khi điều tiết, xả lũ phải thông báo, cảnh báo sớm, kịp thời về thời gian xả, lưu lượng xả, phạm vi và mức độ ảnh hưởng để chính quyền và người dân vùng hạ du chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người dân biết để chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, các cơ quan thông tấn, báo chí và truyền thông ở các địa phương tăng cường thông tin về diễn biến mưa, lũ đến các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ nhằm theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ và thiên tai. Chủ động chỉ đạo, phối hợp rà soát các phương án ứng phó nhằm bảo đảm an toàn, hiệu quả, phù hợp quy định và sát với tình hình thực tế. Thường xuyên tổng hợp số liệu thiệt hại và tiến độ khắc phục hậu quả; khẩn trương gửi báo cáo về UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết.