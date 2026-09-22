Công điện của Thủ tướng về chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại các đường tỉnh ở Nghệ An, Thanh Hóa ngày 17/9/2026. Nguồn: Chinhphu.vn

Những ngày qua, tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra mưa lớn kéo dài, trên diện rộng, gây lũ lớn trên một số sông, ngập sâu khu vực ven sông, vùng thấp trũng và đô thị; ngập lụt, sạt lở, chia cắt giao thông, cô lập một số khu dân cư, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

Theo tổng hợp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mưa lũ làm 3 người chết, 8 nhà sập đổ, 111 nhà hư hại, gần 20.000 nhà bị ngập (đến nay còn hơn 5.000 nhà ở ven sông, vùng thấp trũng thuộc Hà Nội và Ninh Bình bị ngập).

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tình hình thiên tai còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, tình trạng ngập lụt khu vực thấp trũng, ven sông ở Hà Nội, Ninh Bình tiếp tục diễn ra.

Từ ngày 21 - 24/9, khu vực các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có thể xảy ra mưa lớn với lượng mưa 120 - 250mm, cục bộ có nơi hơn 400 mm, gây ngập sâu, sạt lở đất; lũ trên sông Cửu Long có thể lên mức báo động 1.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia và các bộ, ngành liên quan, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tổ chức theo dõi chặt chẽ, chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến tình hình thiên tai, nhất là mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại tính mạng và tài sản của nhân dân; đồng thời khắc phục nhanh nhất hậu quả khi xảy ra thiên tai, sự cố.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, nhất là Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng và các địa phương bị ảnh hưởng huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận các khu vực còn bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân, tuyệt đối không để người dân bị thiếu đói.

Tiếp tục rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chủ động cảnh báo, tổ chức di dời dân cư, nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế ra khỏi các khu vực bị ngập sâu, có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, lũ ống.

Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, cảnh báo, hướng dẫn giao thông; tuyệt đối không để người dân đi lại qua ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở nếu không bảo đảm an toàn; triển khai các biện pháp ứng phó ngập úng ở đô thị, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, đê bao, bờ bao bảo vệ sản xuất; sẵn sàng phương tiện, lực lượng hỗ trợ nhân dân sơ tán, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống.

Kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ theo đúng quy định; huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, dọn dẹp vệ sinh môi trường, khôi phục nhanh các tuyến giao thông, công trình hạ tầng thiết yếu và sản xuất, kinh doanh ngay sau mưa lũ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, mưa lũ, dự báo, thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động chỉ đạo, triển khai ứng phó.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Công Thương và các địa phương chỉ đạo vận hành khoa học, an toàn các hồ thủy lợi, thủy điện, góp phần giảm lũ cho hạ du; đồng thời chủ động tích nước cuối mùa lũ phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, nhất là trong bối cảnh nước ta có thể chịu tác động của El Nino mạnh trong thời gian tới.

Bộ Quốc phòng chủ động huy động thiết bị bay không người lái hỗ trợ địa phương khảo sát các khu vực xung yếu để kịp thời phát hiện vết nứt, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét nhằm cảnh báo sớm và có biện pháp phòng ngừa, di dời dân cư đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm có nguy cơ bị ngập sâu, chia cắt để sẵn sàng hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương.

Bộ Công an chỉ đạo triển khai lực lượng phân luồng, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự tại khu vực bị ảnh hưởng của thiên tai; chỉ đạo các cơ quan chức năng và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẵn sàng triển khai hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ, cứu hộ cứu nạn.

Các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo, hướng dẫn triển khai khám chữa bệnh và các dịch vụ y tế thiết yếu cho người dân vùng bị ngập lũ, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh trong và sau lũ.

Bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, hạn chế thiệt hại đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập tại các khu vực bị ngập sâu chia cắt; bảo đảm an toàn giao thông, khắc phục nhanh các tuyến giao thông bị sạt lở, nhất là trên các trục giao thông chính.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai công tác ứng phó thiên tai theo nhiệm vụ được giao, kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.