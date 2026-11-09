Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung ứng phó với mưa lớn trên địa bàn tỉnh trong những ngày tới

Một số điểm ngập sâu, như tại Khu đô thị mới An Hoạch, lực lượng chức năng đã căng dây ngăn người và phương tiện đi qua. Ảnh: PV

Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, đêm qua và sáng sớm nay (9/11), khu vực Thanh Hóa đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa đo được từ 19h00 ngày 8/11 đến 05h00 ngày 9/11 tại khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây, Tây Nam phổ biến từ 50 - 150mm; các khu vực khác từ 20 - 40mm.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa tại khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây, Tây Nam phổ biến 40 - 80mm, cục bộ có nơi trên 100mm; các khu vực khác từ 30 - 60mm, có nơi trên 70mm. Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h) và trên sông Yên xuất hiện một đợt lũ, mực nước có khả năng đạt Báo động II trong sáng nay (09/11).

Để chủ động ứng phó mưa lớn, nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, bảo đảm an toàn tính mạng, giảm thiểu thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục để chủ động, kịp thời chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai sát diễn biến tình hình với tinh thần quyết liệt, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết, trước hết; đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện khẩn trương một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tăng cường thông tin và sơ tán dân cư: Thường xuyên cập nhật diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất để thông tin kịp thời đến chính quyền và người dân.

Tổ chức rà soát các khu vực nguy hiểm (ven sông, suối, vùng trũng thấp, có nguy cơ sạt lở) để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn. Bảo đảm cung cấp đủ lương thực, thực phẩm, nước uống cho người dân nơi sơ tán, nhất là hộ nghèo, khó khăn; kiên quyết không cho người dân trở lại nhà khi chưa an toàn.

Bảo đảm an toàn công trình và giao thông: Kiểm tra, rà soát phương án bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, giao thông và các công trình trọng điểm, đang thi công dở dang. Bố trí lực lượng tuần tra, canh gác, xử lý sự cố ngay từ giờ đầu. Sẵn sàng lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn.

Tiêu úng, chống ngập: Chủ động triển khai tiêu úng cho sản xuất nông nghiệp, khu đô thị, khu công nghiệp. Tổ chức tuần tra liên tục các trục tiêu, kênh tiêu, kịp thời thanh thải ách tắc dòng chảy.

Thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”: Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, hậu cần tại các trọng điểm để kịp thời phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Bên cạnh nhiệm vụ chung, Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ngành:

Sở Nông nghiệp và Môi trường: Chỉ đạo vận hành an toàn các hồ chứa thủy lợi, hệ thống liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã; hướng dẫn bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập và bảo vệ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh: Sẵn sàng lực lượng, phương tiện phối hợp chặt chẽ với các địa phương hỗ trợ sơ tán dân, bảo đảm an ninh trật tự, cứu hộ, cứu nạn.

Sở Xây dựng: Chỉ đạo rà soát, bảo đảm an toàn các công trình dân dụng, hoạt động xây dựng; bố trí lực lượng, máy móc xử lý nhanh các vị trí ách tắc giao thông, khơi thông cống rãnh, phân luồng giao thông tại các điểm ngập lụt.

Sở Công Thương: Phối hợp bảo đảm an toàn sản xuất công nghiệp, hệ thống điện, hồ chứa thủy điện; bảo đảm cấp điện liên tục cho các trạm bơm tiêu và dự trữ hàng hóa thiết yếu.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế: Bảo đảm an toàn trang thiết bị, cơ sở hạ tầng giáo dục và y tế, duy trì hoạt động khám chữa bệnh và không ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, hệ thống thông tin cơ sở: Tăng thời lượng phát sóng, cập nhật nhanh chóng diễn biến mưa lũ và hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó để giảm thiểu thiệt hại.

Các đơn vị, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo quy định.