Ngày 27-11, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa có công điện gửi các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa.

Công điện nêu, theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 27 đến 30-11, khu vực từ thành phố Huế đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 200 - 400mm, cục bộ có nơi trên 600mm; nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 100mm/3 giờ) có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc các tỉnh từ thành phố Huế đến Khánh Hòa.

Để chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, thực hiện Công điện số 76 ngày 26-11 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; kịp thời thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh.

Chủ động rà soát, kích hoạt các phương án ứng phó thiên tai đã được xây dựng, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp ứng phó phù hợp với diễn biến mưa lũ và tình hình thực tế tại địa phương, không để bị động, bất ngờ.

Chỉ đạo lực lượng xung kích phòng thủ dân sự kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, vùng có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; chủ động triển khai phương án di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, nhất là người già, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế. Trường hợp cần thiết, kiên quyết tổ chức cưỡng chế di dời theo quy định để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Đối với các địa phương ven biển, thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết biển, diễn biến gió mạnh, sóng lớn, triều cường, dòng chảy xa bờ; rà soát các bãi tắm, khu vực ven biển có nguy cơ mất an toàn. Cảnh báo, cắm biển báo nguy hiểm, bố trí lực lượng kiểm soát, kiên quyết không để người dân, du khách tắm biển, bơi lội khi biển động, sóng lớn. Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, các địa phương tổ chức kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập lụt; bố trí lực lượng túc trực, cảnh giới tại các vị trí xung yếu, khu vực ngầm tràn, đường giao thông bị ngập sâu, sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn. Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường thiết yếu.

Chủ động triển khai các biện pháp tiêu thoát nước, chống ngập úng tại khu đô thị, khu dân cư tập trung, khu công nghiệp, vùng sản xuất nông nghiệp; kiểm tra, khơi thông hệ thống thoát nước, các cửa thu nước, cống tiêu, kênh mương, không để xảy ra tình trạng ngập úng kéo dài.

Khẩn trương bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tại các khu vực trọng điểm, xung yếu để sẵn sàng hỗ trợ người dân sơ tán, di dời, cứu trợ, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống phát sinh; tổ chức bảo đảm an toàn tại các khu vực đã sơ tán dân, không để người dân quay trở lại khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tổ chức rà soát lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, lên kế hoạch bố trí lực lượng tại các địa bàn trọng điểm có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất để sẵn sàng hỗ trợ địa phương sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ, cứu nạn và bảo đảm an ninh, trật tự. Chủ động huy động, sử dụng thiết bị bay không người lái để hỗ trợ địa phương khảo sát, kiểm tra, phát hiện sớm các vết nứt, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, kịp thời cảnh báo và đề xuất biện pháp ứng phó, di dời dân cư bảo đảm an toàn. Sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống khẩn cấp khi có yêu cầu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp, chủ động thu hoạch diện tích cây trồng đã đến kỳ thu hoạch; bảo vệ vật nuôi, thủy sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, tình hình nguồn nước, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh; kịp thời cung cấp thông tin, hướng dẫn các địa phương triển khai biện pháp ứng phó phù hợp. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đánh giá các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét để chủ động cảnh báo, phòng tránh.

Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa; căn cứ diễn biến mưa, dự báo lượng mưa trên lưu vực, mực nước hồ và khả năng chịu tải của công trình để chủ động tính toán, điều tiết hồ chứa phù hợp, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Đối với các hồ chứa đang có mực nước cao, chủ động xem xét điều tiết hạ dần mực nước để tạo dung tích đón lũ khi điều kiện cho phép. Đối với các hồ chứa có dung tích trữ thấp hoặc đã đến thời kỳ được phép tích nước, cần tính toán tích trữ phù hợp, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và phòng, chống hạn hán, thiếu nước trong mùa khô tới.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường thường trực theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến, công tác ứng phó thiên tai trên địa bàn tỉnh; chủ động chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời tổng hợp tình hình, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chỉ đạo xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền.

Các sở, ngành liên quan chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi; thủy điện; giao thông; công trình xây dựng; hạ tầng viễn thông; các hoạt động du lịch; công tác khám, chữa bệnh và cung cấp các dịch vụ y tế thiết yếu cho người dân; căn cứ tình hình thực tế cho học sinh nghỉ học khi cần thiết...

Các đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tăng cường kiểm tra, đánh giá an toàn công trình, các hạng mục đầu mối, hệ thống quan trắc, thiết bị vận hành và hệ thống cảnh báo vùng hạ du; bố trí lực lượng trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, mực nước hồ, lưu lượng nước đến hồ và tình trạng công trình.

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu thi công công trình trên địa bàn tỉnh bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và thiết bị. Tạm dừng thi công tại những khu vực không bảo đảm an toàn khi mưa lớn, lũ lên hoặc có nguy cơ sạt lở; di chuyển máy móc, thiết bị, vật tư đến vị trí an toàn, không để vật liệu và chất thải làm cản trở dòng chảy.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ; thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt và các loại hình thiên tai để kịp thời chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó. Rà soát, cập nhật và tổ chức thực hiện các phương án ứng phó theo chức năng, nhiệm vụ được giao; bảo đảm phương án cụ thể, khả thi, sát với tình hình thực tế, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu.

Trong thời gian xảy ra thiên tai, UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên về tình hình thời tiết, thiên tai, công tác ứng phó, sơ tán dân, vận hành hồ chứa, tình hình giao thông và các sự cố phát sinh về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo quy định.