Công dân Việt Nam tại Saudi Arabia hiện vẫn an toàn

Khói bốc lên gần sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh. Ảnh: TTXVN

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết ngày 13.10 vừa qua, Bộ Ngoại giao đã nêu quan điểm và phản ứng của Việt Nam đối với các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự tại Saudi Arabia.

Liên quan trực tiếp đến tình hình căng thẳng tại Trung Đông, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia, đến nay chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam nào bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công.

Theo Người Phát ngôn, Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của sở tại và các đầu mối cộng đồng người Việt Nam tại sở tại để theo dõi sát tình hình, cập nhật thông tin và sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp phát hiện công dân Việt Nam bị ảnh hưởng hoặc gặp nạn do các cuộc tấn công gần đây.

Trước đó, ngày 11.10, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đưa ra khuyến cáo đối với công dân Việt Nam tại địa bàn, đề nghị theo dõi tình hình, tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn của chính quyền sở tại cũng như của Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia.

Đồng thời cân nhắc không di chuyển đến những khu vực nguy hiểm, có nguy cơ bị tấn công, hạn chế tụ tập đông người.

Đối với công dân đang có kế hoạch đến Saudi Arabia, Bộ Ngoại giao cũng khuyến cáo cân nhắc chuyến đi trong thời gian này và không thực hiện nếu không thực sự cần thiết.

Người Phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh công dân Việt Nam tại Saudi Arabia cần duy trì liên hệ chặt chẽ với cơ quan đại diện Việt Nam tại sở tại.

Trong trường hợp cần hỗ trợ hoặc cần thông tin về công tác bảo hộ công dân, công dân có thể liên hệ các đường dây nóng hoặc trên những website liên quan.