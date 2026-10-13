Theo hãng tin Interfax, công dân Việt Nam được miễn thị thực khi nhập cảnh Nga với mục đích du lịch, thăm thân, công tác, tham gia các sự kiện khoa học, văn hóa, chính trị - xã hội, kinh tế, thể thao hoặc quá cảnh.

Sắc lệnh không áp dụng với người nhập cảnh để lao động, hoạt động báo chí hoặc những người có mục đích định cư tại Nga. Văn bản đã được đăng tải trên Cổng thông tin pháp luật chính thức của Nga.

Công dân Việt Nam được miễn thị thực vào Nga trong 30 ngày. Ảnh: RUSSIABLE

Chính sách mới được kỳ vọng tạo thuận lợi cho việc đi lại, góp phần thúc đẩy hợp tác du lịch giữa hai nước. Hiện công dân Nga được Việt Nam miễn thị thực với thời hạn lưu trú tối đa 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

Theo số liệu được công bố, trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 742.000 lượt khách Nga, tăng gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Trong khi đó, lượng khách Việt Nam đến Nga tăng 21,4%. Các hãng hàng không hai nước cũng đã nối lại các đường bay thẳng giữa Việt Nam và Nga.

Hồi tháng 9/2026, trang tin News.ru dẫn dự báo của đại diện Bộ Phát triển kinh tế Nga cho biết, lượng khách Nga đến Việt Nam trong cả năm 2026 có thể đạt mức kỷ lục 1,5 triệu lượt.