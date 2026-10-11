Công dân Thủ đô ưu tú - Bền bỉ hành trình cống hiến

Những gương mặt được vinh danh năm 2026 lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý thức sáng tạo và khát vọng cống hiến vì cộng đồng. Đáng quý, nhiều cá nhân được tôn vinh những năm trước vẫn bền bỉ với công việc, tiếp tục đóng góp bằng tri thức, kinh nghiệm và lòng nhân ái.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2026 tặng 9 cá nhân. Ảnh: Thành Thái

Những đóng góp thiết thực cho Hà Nội

Chín gương mặt vừa được thành phố Hà Nội vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026 có công việc, môi trường hoạt động và hành trình cống hiến khác nhau, song ở họ đều thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm với công việc, cộng đồng và sự phát triển của Thủ đô.

Đó là người lao động miệt mài tìm tòi sáng kiến, người thầy thuốc tận tâm với người bệnh, nhà giáo gắn bó với sự nghiệp đào tạo, người làm công tác văn hóa kiên trì gìn giữ di sản, cùng những cá nhân đóng góp cho lĩnh vực thể thao, an ninh, trật tự và đời sống cộng đồng.

Ở lĩnh vực giáo dục và khoa học, Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa XVI (Đoàn Hà Nội), là một trong những gương mặt tiêu biểu. Những đóng góp của ông gắn với sự đổi mới quản lý giáo dục đại học, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và kết nối tri thức.

Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng chia sẻ tại cuộc giao lưu. Ảnh: Thành Thái

Chia sẻ về trách nhiệm của đội ngũ trí thức trong việc tham gia giải quyết những bài toán phát triển của Thủ đô, Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng cho biết, trong giai đoạn 2021-2025, Đại học Bách khoa Hà Nội đã đồng hành với thành phố trong các nhiệm vụ về đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, đào tạo chuyển đổi số và phát triển công nghệ. Nhà trường cũng tham gia nghiên cứu những vấn đề thực tiễn, hướng tới đưa kết quả khoa học vào phục vụ đời sống.

Điều đáng chú ý trong câu chuyện của PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng là cách ông nhìn nhận vai trò của giáo dục. Ông chia sẻ: “Giáo dục không chỉ là trao truyền kiến thức, mà là phát hiện ra tiềm năng, niềm đam mê và biến niềm đam mê trở thành hiện thực”.

Lời chia sẻ ấy cũng thể hiện quan niệm về trách nhiệm của người thầy trong giai đoạn mới. Giáo dục không dừng ở việc truyền đạt kiến thức mà còn phải khơi dậy khả năng sáng tạo, giúp người học có bản lĩnh giải quyết những vấn đề khó và biết vận dụng tri thức để tạo ra giá trị cho xã hội. Với một trung tâm lớn về đào tạo, nghiên cứu như Hà Nội, việc phát huy nguồn lực trí thức có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ở lĩnh vực sản xuất, ông Bùi Văn Khá, hội viên nông dân xã Đan Phượng, được ghi nhận với tinh thần đổi mới phương thức sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ xanh vào mô hình trồng hoa. Câu chuyện của ông cho thấy vai trò của người nông dân trong quá trình phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao hiệu quả kinh tế và chú trọng bảo vệ môi trường.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2026 tặng ông Phạm Thành Trung. Ảnh: Thành Thái

Trong khi đó, ông Phạm Thành Trung, công nhân Xí nghiệp Quản lý duy trì hồ, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội, đã có những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống úng ngập. Đây là công việc gắn trực tiếp với vận hành hạ tầng đô thị, đòi hỏi sự am hiểu thực tiễn và tinh thần trách nhiệm của người lao động.

Trong lĩnh vực văn hóa, Nghệ nhân ưu tú Đào Việt Bình, Chủ tịch Hội Gốm sứ Kim Lan, xã Bát Tràng, có nhiều đóng góp trong đổi mới công nghệ lò nung thân thiện với môi trường và phát huy giá trị nghề gốm truyền thống. Những nỗ lực ấy góp phần cho thấy bảo tồn di sản cần gắn với đời sống, với sinh kế của người dân và khả năng thích ứng trước yêu cầu phát triển mới.

Mỗi người được vinh danh có một cách đóng góp riêng. Điểm chung không nằm ở quy mô công việc hay vị trí đảm nhiệm, mà ở những kết quả cụ thể và tinh thần tận tâm được duy trì trong quá trình lao động, sáng tạo, phụng sự cộng đồng.

Tiếp nối hành trình cống hiến

Danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” được Hà Nội tổ chức xét tặng từ năm 2010, trở thành một hình thức ghi nhận những cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố. Qua nhiều năm, những người được vinh danh đến từ nhiều lĩnh vực, góp phần tạo nên bức tranh đa dạng về những con người đang ngày ngày đóng góp cho Thủ đô.

Đặc biệt, hành trình cống hiến của những người được vinh danh trong các năm trước cho thấy danh hiệu không phải điểm kết thúc. Sau lễ trao thưởng, nhiều người vẫn tiếp tục công việc chuyên môn, tham gia hoạt động xã hội, truyền đạt kinh nghiệm và đóng góp ý kiến cho sự phát triển của thành phố.

GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính, Công dân Thủ đô ưu tú năm 2025, là một ví dụ tiêu biểu. Với nhiều năm gắn bó với công tác bảo tồn di sản, ông tiếp tục dành tâm huyết cho việc gìn giữ những giá trị kiến trúc, cảnh quan và bản sắc văn hóa của Hà Nội. Những trăn trở của ông về bảo tồn di sản trong quá trình phát triển đô thị vẫn có ý nghĩa đối với công tác quy hoạch, chỉnh trang và gìn giữ không gian văn hóa của Thủ đô.

Bà Nguyễn Kim Nữ Hiếu cùng nhóm "Bạn của bạn" trao tặng mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế cho bà con Sơn La. Ảnh: NVCC

Cũng được vinh danh năm 2025, PGS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Kim Nữ Hiếu, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện trung ương Quân đội 108, tiếp tục tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ đồng bào vùng biên giới. Hành trình của bà cho thấy tinh thần phụng sự không bị giới hạn trong một vị trí công tác hay một giai đoạn nghề nghiệp. Những kinh nghiệm, tình cảm và sự tận tâm vẫn có thể được tiếp tục trao đi thông qua các hoạt động vì cộng đồng.

Những người được vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” ở những năm trước tiếp tục đóng góp bằng tri thức, kinh nghiệm và lòng nhân ái, và 9 công dân được vinh danh năm nay lại tiếp tục hành trình ấy. Sự tiếp nối liên tục qua các năm cho thấy giá trị bền lâu của danh hiệu, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm được duy trì và những giá trị tốt đẹp được lan tỏa trong cộng đồng.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã nhấn mạnh tại hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026 (ngày 9-10): “Các “Công dân Thủ đô ưu tú” được vinh danh ngày hôm nay sẽ không chỉ là những tấm gương của năm 2026 mà luôn là những hạt nhân lan tỏa tinh thần cống hiến trong những năm tiếp theo”.

Điều đó một lần nữa khẳng định, thành phố Hà Nội tôn vinh “Công dân Thủ đô ưu tú” không chỉ là tri ân những đóng góp đã có, mà còn tiếp tục lan toả tinh phần cống hiến, phụng sự nhân dân và cộng đồng trong đời sống xã hội. Khi mỗi người tận tâm hơn với công việc, chủ động hơn trong sáng tạo và trách nhiệm hơn với cộng đồng, sức mạnh con người sẽ trở thành nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của Hà Nội, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc.